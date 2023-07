5 accessori per affrontare al meglio il caldo estivo dentro casa

Seconda puntata dei migliori accessori per affrontare l'Estate 2023. Stavolta, però, cambia il campo da gioco: ecco cinque consigli per combattere il caldo dentro la nostra casa... senza scomodare condizionatori e ventilatori!

Partiamo subito con il primo e anche il più efficace dei metodi per limitare l'ingresso del caldo dentro le mura domestiche: stiamo parlando proprio di loro, le tende termiche per finestre e porte-finestre.

Si tratta di una soluzione semplice, che può dare un enorme contributo nella lotta al caldo e che potrebbe anche donare un tocco di stile alla casa.

Potete trovarle in offerta con un coupon in pagina che sconta il 25% sul prezzo di listino, pari a 34,90 euro, per arrivare a un totale di appena 26 euro per il modello da 135x240 cm.

Composizione in poliestere pesante, al tatto sono soffici e vellutate e hanno la doppia funzione di limitare l'entrata del calore in estate oppure di farlo fuoriuscire in inverno, oltre a migliorare il sonno con la loro funzione oscurante.

Spostiamoci ora in giardino, dove non avete intenzione o spazio a sufficienza per un gazebo. In questo caso, per proteggervi dal sole e dal calore potrebbe interessarvi una tenda a vela traspirante, composta in HDPE e capace di bloccare fino al 95% dei raggi UV, migliorando la situazione all'aperto anche durante le giornate da bollino rosso. Potete installarle in giardino, terrazza o balcone, perché ce ne sono davvero di tutti i tipi e misure, a partire da 34,99 euro per il modello da 2x3 metri.

Un altro utile accessorio per la casa è rivolto a chi tende a farsi i bagni di sudore durante il sonno. Se siete anche voi su questa barca, non vi faremo certo smettere di sudare e non potremo salvare le vostre lenzuola, ma il materasso sì: potete fare affidamento su questi utilissimi coprimaterasso impermeabili per tutte le misure, pensati per schermare completamente la superficie del letto impedendo che liquidi, tra cui appunto sudore e bevande, possano essere assorbiti dal materasso.

Lo trovate per tutti i tipi di letto, a partire da 9,92 euro per il singolo da 60x120 cm.

Se cercate un ulteriore aiuto per ottenere sollievo durante i picchi di temperatura, non possiamo fare altro che consigliarvi di dare un'occhiata ai migliori ventilatori smart di Xiaomi, prodotti semplici ed essenziali, ma soprattutto comodi e utili per via delle loro funzionalità esclusive, controllabili direttamente dall'app per smartphone.

Trovate anche una selezione di offerte sui condizionatori portatili per tutte le tasche, con modelli a piantana e serbatoio, che non necessitano di tubi e guarnizioni per finestre, e altri più performanti e in grado di sostituire quelli a muro in ambienti a metratura non eccessiva.