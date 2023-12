Quattro bizzarre tradizioni natalizie che potrebbero sorprendervi

Alcune tradizioni natalizie sono familiari e condivise da molti paesi, altre più curiose e insolite possono sorprendere chi è abituato a celebrare le feste in modo - per noi - tradizionale.

Se pensate che Babbo Natale sia solo un vecchietto bonario, vi sbagliate di grosso: a Samnaun, in Svizzera, ogni anno si tiene il ClauWau, il campionato mondiale dei Babbi Natale. In questa gara spettacolare e bizzarra, decine di squadre da tutto il mondo si sfidano in varie prove, tutte rigorosamente in costume rosso e bianco.

Nelle Filippine, nella città di San Fernando, si organizza il Ligligan Parul (o Festival delle Lanterne Giganti) con lanterne abbaglianti che simboleggiano la Stella di Betlemme. Migliaia di luci che illuminano il cielo notturno.

La tradizione della sauna in Estonia è unica e sorprendente. Mentre in molti paesi si festeggia la Vigilia di Natale con cene abbondanti, brindisi e divertimenti in famiglia, gli estoni preferiscono trascorrere ore in sauna, completamente nudi, insieme ai loro parenti più stretti e lontani.

Questa usanza, che risale al XIII secolo, ha sia un valore pratico che spirituale: la sauna è considerata un luogo di purificazione, di condivisione e di connessione con la natura. Il motivo per cui gli estoni abbiano scelto proprio la sauna come modo di festeggiare rimane un mistero, ma sicuramente è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita.

La Norvegia non è un paese per scope, soprattutto la notte di Natale quando le streghe in cerca di divertimento le rubano per andare a fare un giro. Le donne norvegesi lo sanno bene e per questo si danno da fare per nascondere le scope e gli stracci in posti dove le streghe non possono arrivare. Gli uomini norvegesi, invece, sono più coraggiosi e temerari e per scacciare le streghe impertinenti fanno un gran frastuono con pentole e campanelli: una notte di follia e di paura ma anche di risate e di scherzi che fanno dimenticare il freddo.