4 piatti estivi da preparare velocemente (con soli 3 ingredienti)

La calura estiva non vi dà tregua e la voglia di stare davanti ai fornelli diminuisce drasticamente? La soluzione è più semplice del previsto, basterà infatti dedicarsi alla preparazione di qualche delizioso, quanto elementare piatto freddo.

Evitate pasta e riso conditi con del triste scatolame e dedicatevi a soluzioni light, facilmente digeribili e vegane che vi lasceranno anche il tempo di fare un bel tuffo nel mare più blu. In alcuni casi perfette da preparare anche la sera prima!

Ecco alcune ricette a prova di pigri, selezionate per voi tra le verdure di stagione: pomodori, cetrioli e cipolle, da provare in tutte le “salse”.

Il segreto è saper scegliere prodotti maturi e di ottima qualità, meglio se dal fruttivendolo di fiducia.

Panzanella

Ricetta sempreverde nata tra le lussureggianti colline toscane, inizialmente concepita come “piatto di recupero” che permetteva di riciclare il pane raffermo del giorno prima, oggi nobilitata venendo servita in numerosi ristoranti di lusso. Per prepararla è sufficiente ridurre in piccoli pezzi pomodori, cetrioli e cipolla rossa, quindi tagliare il pane raffermo a cubetti grossolani e trasferirlo in una ciotola con 250 g di acqua e 60 g di aceto a base di vino bianco (regolare la bagna in base alla quantità di pane, in modo che assorba uniformemente il liquido). Mescolare il pane con le mani, quindi aggiungere la verdura, regolare di sale/pepe ed olio e servire aggiungendo foglie di basilico a piacere.

Acquasale o Acquasala

Gli stessi ingredienti della panzanella fanno capolino anche all'interno di una ricetta pugliese di origine contadina, che però sostituisce il pane con la frisella. In questo caso verranno sminuzzati sedano, cetriolo, cipolla e pomodoro da aggiungersi all' interno di un piatto fondo precedentemente approntato con 100 g di acqua e 40 g di olio evo. Regolare di sale / pepe e servire con le friselle disposte tutt'intorno al piatto.

Friselle o bruschette con olio evo e pomodoro

Un altro piatto originario del sud, che può essere un' invitante variante della classica bruschetta. Anche qui vi sarà sufficiente tagliare a dadini piccoli il pomodoro, la cipolla e l'aglio disponendoli in una ciotola. Aggiungete quindi origano secco, olio evo e regolate di sale e pepe. Coprite con un panno e fate riposare a temperatura ambiente per 1 ora, quindi servite su delle friselle o su qualche fetta di pane tostata in una padella tipo grill per qualche minuto. Strofinate con uno spicchio d'aglio e servite con l'intingolo di pomodoro e un letto di abbondanti foglie di rucola.

Insalata greca o horiatiki salata

Piatto completo tipico della cucina ellenica che prevede l'utilizzo di un formaggio: la feta, reperibile in tutti i reparti freschi dei supermercati e pertanto non adatta ai vegani ma solo ai vegetariani. E' possibile comunque sostituire questo ingrediente con il tofu solido. Per prima cosa incidete con un coltello le olive Kalamata in 3 diversi punti, quindi inseritele in una bacinella con un filo d'olio, d'aceto e un pizzico di sale. Lasciate marinare per 2 h a temperatura ambiente per ingentilirne il sapore. Quindi tagliate a metà il cetriolo, vuotatelo con un cucchiaio della parte relativa ai semi e tagliatelo a fettine. Tagliate anche due cipolle di diverse tipologie, una bianca ed una rossa ed il pomodoro e sistemate tutto in un piatto ponendolo a “strati”. Aggiungete la feta sbriciolata o il tofu, le olive e in ultimo delle foglie di origano. Regolate di olio e pepe a piacere (evitate il sale in quanto il formaggio è già molto sapido).

Vuoi provare un piatto freddo a prova di chef gourmet? Cimentati con la soba