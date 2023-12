Dopo 39 anni, Last Chrismas degli Wham è prima in classifica: battuta Mariah Carey

Quest’anno, nonostante lo scongelamento di Mariah Carey in vista del Natale, la regina delle canzoni natalizie ha dovuto cedere il posto agli Wham. Il duo pop britannico composto da George Michael e Andrew Ridgeley, a 39 anni dalla pubblicazione, ha raggiunto il primo posto nella classifica settimanale di Natale con la sua Last Christmas.

La canzone, che ogni anno è al centro del Whamageddon, ha infatti guadagnato il primo posto nella classifica dei brani più ascoltati il giorno di Natale. Complessivamente, nella settimana del 25 Dicembre ha totalizzato la bellezza di 13,3 milioni di stream.

Last Christmas però ha anche totalizzato un record dal momento che è il brano più vecchio ad aver raggiunto la prima posizione a Natale nel Regno Unito. Andrew Ridgeley degli Wham si è detto feliceper questo traguardo ed in una dichiarazione ha affermato che “Last Christmas è finalmente salito al tanto ambito primo posto nella classifica di Natale, che è sempre stato l'obiettivo principale. George sarebbe fuori di sé per il fatto che dopo tutti questi anni abbiamo finalmente raggiunto il primo posto a Natale. Non ha mai nascosto che aveva scritto Last Christmas con l’intenzione di ottenere questo risultato, e la missione è compiuta”.

E voi, avete vinto o perso il Whamageddon? Ora potete ascoltarla.