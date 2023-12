360Kg di stacchi da terra: la Montagna di Game of Thrones in forma per Natale

Solo qualche settimana fa, Thor Bjornsson aveva pubblicato un nuovo video in cui era alle prese con gli stacchi da terra, con la bellezza di 280 chilogrammi. All’epoca, l’attore che ha dato il volto alla Montagna de Il Trono di Spade, eseguiva una sola ripetizione con tale peso. In una nuova clip pubblica sul proprio account Instagram, migliora.

L’attore infatti ha pubblicato il filmato che trovate in calce dove si è fatto ritrarre mentre esegue due ripetizioni di stacchi da terra con 360 chilogrammi. “Mi sono sentito bene oggi”, afferma nella didascalia che condisce la clip, dove pubblicizza i suoi prodotti.

Evidentemente quindi gli allenamenti di forza del 34enne procedono a gonfie vele e si sta preparando per essere in forma a Natale. Il peso, che per la maggior parte di coloro che si allenano potrebbe risultare proibitivo, è ben lontano dal record mondiale fissato proprio dallo stesso Thor, che si è fermato a 501 Chilogrammi, mentre per l’esecuzione con Elephant Bar e straps si è fermato a “soli” 474 chilogrammi. Siamo sicuri che nel corso delle prossime settimane i 360 Chilogrammi aumenteranno ulteriormente.

Gli stacchi da terra rappresentano uno degli esercizi fondamentali insieme a squat, military press e panca piana in quanto vanno ad impattare diversi muscoli.