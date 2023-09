300 addominali al giorno per 30 giorni: ecco come cambia il corpo

Se qualche giorno fa abbiamo parlato della sfida di uno youtuber che si è cimentato in 100 burpees al giorno per un mese, oggi siamo qui a raccontare la challenge di Evan Zhang, uno youtuber di Singapore noto come “Your Average Gent” che ha sfidato se stesso con 300 addominali al giorno per un mese, allo scopo di capire i cambiamenti del suo corpo.

Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che lo stesso Zhang in passato si è cimentato in altre sfide. Come si può vedere nel filmato che trovate in apertura, i 300 addominali non sono stati effettuati di fila in quanto altrimenti sarebbe arrivato al limite delle sue possibilità: Zhang li ha divisi in 10 serie da 30 ripetizioni, e con il passare del tempo grazie all’aumento della resistenza è riuscito a fare 50 ripetizioni spalmate su un totale di 6 serie.

In termini di recupero, Zhang osserva che gli addominali riescono a riprendersi completamente dopo ogni sessione, ed afferma che la sfida si è rivelata essere la meno impegnativa tra tutte quelle che ha fatto in passato.

Al termine dei 30 giorni, ha registrato un calo della circonferenza della vita da 79 a 78 centimetri, ed ha perso 0,5Kg. Gli addominali sono risultati essere anche più definiti e tesi.