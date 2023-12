3 profumi di nicchia economici, spettacolari e che durano a lungo, per tutte le tasche

E' vero, spesso i profumi di nicchia costano tanto ma non è una regola scritta e in molti casi le Maison provano a mantenere prezzi concorrenziali con l'obiettivo di rendere le proprie fragranze accessibili ad un maggior numero di persone. A questo proposito vi segnaliamo tre profumi di nicchia per tutte le tasche, ideali anche come regalo di Natale.

Nabeel Fulad Eau De Parfum 100ml

Profumo caratterizzato da una lunga durata, formulato con note di Legno, Tè, Legno ambrato, Agrumi e Muschio. Definito da più parti come una fragranza a metà tra Acqua di Gio e Bleu de Chanel, Nabeel Fulad Fulad Eau De Parfum costa 59.99 euro per il flacone da 100 ml, con una boccetta ispirata all'Oriente e un packaging di colore nero molto elegante.

Acqua di Bolgheri Indaco Eau De Parfum 100ml

Una fragranza perfetta per chi ama i profumi, gli odori e le emozioni della Toscana. Un profumo pulito, estivo e fresco con note di giglio, gelsomino, cipresso, muschio bianco, limone, cedro e menta. Costa 48 euro su Amazon in flacone trasparente da 100 ml.

Khamrah Lattafa Eau de Parfum

Bastano 49.99 euro per comprare Khamrah Lattafa, altro profumo di nicchia dal sapore orientale come il già citato Nabeel Fulad. Un profumo molto dolce e speziato con note di vaniglia, spezie legnose, cannella, quercia, legno di sandalo e fava tonka. Un profumo che si sente e lascia la scia, Khamrah Lattafa si distingue anche per una confezione curatissima, nera con dettagli in oro e basetta in legno