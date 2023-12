3 profumi Nabeel a meno di 50 euro, fragranze di lusso ad un prezzo super

Vi siete stufati dei "soliti" profumi dei grandi marchi e state cercando profumi di nicchia che sappiano conquistarvi al primo spruzzo. C'è solo un problema: i profumi di nicchia costano tanto e non ve la sentite di investire centinaia di euro in un profumo. Comprensibile, ma c'è un marchio che vi stupirà, parliamo naturalmente di Nabeel.

Nabeel non è un brand nuovo del mondo della profumeria (la fondazione risale al 1969), ma negli ultimi anni sta conquistando un pubblico sempre maggiore. Il motivo? Prezzi contenuti, confezioni super lusso e ovviamente fragranze di altissima qualità per chi ama i profumi arabi e orientali. Ecco tre profumi Nabeel che non vi deluderanno, in vendita a meno di 50 euro.

Nabeel Desert Leather

Un profumo "arabeggiante" con note di cuoio, legno di cedro, vaniglia, muschio e ambra grigia. Una fragranza dolce e fruttata allo stesso tempo, un profumo sensuale e quasi mistico, ideale per chi vuole lasciare il segno e far sentire la sua presenza, ma senza eccessi. Costa 35 euro in flacone da 100 ml.

Acqua di Nabeel

Profumo lussuoso a partire dalla boccetta di un bel verde intenso con tappo color oro, Acqua di Nabeel è una fragranza unisex con note di legno ambrato, cuoio, muschio, incenso e agrumi. Costa 24.99 euro per 100 ml e a questo prezzo l'acquisto è assolutamente consigliato, unico difetto? Sulla pelle non resiste a lungo, mediamente 3/4 ore.

Nabeel Habibi Lil Abad

Anche in questo caso, confezione e boccetta extra lusso con dettagli in oro e motivi ispirati alla cultura araba. Nabeel Habibi Lil Abad è un profumo per lei con note floreali di vaniglia e muschio bianco, mischiate con note agrumate di limone e arancia per finire con un cuore di rosa, patchouli e sandalo. Il prezzo? 35 euro per 100 ml, davvero conveniente e anche ottima idea regalo per Natale.

Bonus: Nabeel Fulad

Lo inseriamo come bonus perché Fulad costa più di 50 euro (59.99 euro per la precisione) tuttavia vale assolutamente la pena tenerlo in considerazione se potete spendere un pochino di più. Un profumo caratterizzato da note di legno, tè, legno ambrato, agrumi e muschio. Nabeel Fulad assicura una lunga durata sulla pelle e si distingue anche per una confezione lussuosa con flacone nero e dettagli "arabeggianti " che non passano inosservati. Nabeel Fulad Fulad Eau De Parfum è in vendita a 59.99 euro per 100 ml di prodotto.