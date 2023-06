I 25 anni di Ryanair in Italia: voli scontati a partire da 25 euro A/R

Come si suol dire, il tempo vola, e probabilmente non c'è frase migliore per raccontare dei 25 anni di attività di Ryanair in Italia. Per l'occasione la compagnia ha lanciato una promozione chiamata Vola da 25 euro.

Anche grazie a Ryanair, è innegabile, gli italiani hanno potuto viaggiare maggiormente in aereo negli ultimi 25 anni, potendosi permettere tratte che un tempo erano alquanto proibitive. Che ci si spostasse per lavoro, per necessità o per vacanza, la compagnia ha sicuramente cambiato i connotati a un intero settore e oggi - per festeggiare - abbiamo la possibilità di scegliere fra numerose offerte a partire da 25 euro (andata e ritorno).

Qualche esempio? Da Bergamo Orio al Serio possiamo andare a Bratislava da 14,99 euro solo andata, per Vienna spendiamo 17,24 euro, per Parigi Beauvais 17,84 euro. Da Milano Malpensa si può andare a Malta con 20,86 euro, ad Alicante con 46,73 euro, mentre da Roma Fiumicino si spendono 20 euro per andare a Copenaghen, 34 euro per Spalato. Dall'Italia però partono aerei Ryanair anche da Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Napoli e tante altre località, trovate al link che segue le offerte dei 25 anni Ryanair.

Dal primo atterraggio nel nostro Paese, avvenuto ormai nel 1998, Ryanair ha fatto volare oltre 460 milioni di italiani, diventando la compagnia aerea più utilizzata in tutto lo stivale - e questo è solo l'inizio, come si legge sulla pagina celebrativa dell'anniversario.