Il 24 novembre 1991 moriva Freddie Mercury: in libreria la biografia dei Queen aggiornata

Il 24 novembre del 1991 si spegneva a Londra l'icona del rock Freddie Mercury, leader indimenticato dei Queen. A 31 anni da quel triste giorno la biografia ufficiale Queen - As it began è stata aggiornata con il contributo di Brian May e Roger Taylor.

Queen - As It Began. La biografia ufficiale (EPC Editore) è stata scritta a quattro mani da Jacky Smith e Jim Jenkins e vanta la prefazione di Brian May in persona, il leggendario chitarrista della band inglese. Un libro essenziale per comprendere in dettaglio come si è evoluta la straordinaria carriera dei Queen, che ora viene completato dalla storia dell'era Mercury e degli anni immediatamente successivi alla morte del cantante.

Anni effettivamente pregni di eventi, che iniziano sostanzialmente con il comunicato diffuso da Freddie Mercury neppure 24 ore prima della sua scomparsa, presente nel libro e che vi anticipiamo: "In seguito alle congetture che si sono susseguite sui giornali nelle ultime due settimane, desidero confermare che sono risultato positivo all’HIV e che ho contratto l’AIDS. Ho ritenuto opportuno mantenere questa informazione privata per proteggere la riservatezza di chi mi circonda. Tuttavia è giunto il momento che i miei amici e ammiratori in tutto il mondo sappiano la verità, e spero che voi tutti vi uniate a me nella lotta contro questa terribile malattia".

Subito dopo la scomparsa del cantante è nato il Mercury Phoenix Trust, un’organizzazione di volontariato attiva ancora oggi nella ricerca e nella lotta contro l’AIDS, nel 1992 invece è arrivato lo storico concerto al Wembley Stadium di Londra chiamato Freddy Mercury Concert, con John Deacon, Brian May e Roger Taylor che hanno chiamato a raccolta alcune delle più grandi star della scena pop e rock.

La biografia parte in ogni caso dalle origini, dal 1970, quando uno studente di astronomia chiamato Brian May e un apprendista dentista Roger Taylor decidono di mettere in piedi una band chiamata Smile, con alla voce un giovane talento conosciuto come Freddie Bulsara. Queen - As It Began. La biografia ufficiale si trova già nelle migliori librerie (20 euro) e sui principali store digitali, Amazon compreso - dove si può acquistare a 19 euro.