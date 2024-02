220 Kg di stacchi da terra...correndo 8Km: la sfida di Dane Miller

Se non vi ha impressionato abbastanza il video dell’uomo più forte del mondo alle prese con esercizi d’agilità, oggi ne abbiamo un altro altrettanto assurdo. Dane Miller, fondatore di Garage Strenght, ha voluto festeggiare il riscontro del suo canale YouTube con una challenge incredibile.

Nella sfida, che si può vedere attraverso il player presente in apertura, Dane Miller mette alla prova la sua forza, potenza e resistenza cardiovascolare. In particolare, all’inizio del filmato si pone come obiettivo di effettuare una ripetizione degli stacchi da terra con 220 Kg, ogni 8Km di corsa. Miller però non si limita ad una corsa blanda, ma tenta di mantenere la media di 9 minuti a miglia.

Durante la corsa riflette sul suo stato di salute e racconta di quando era molto più esile e come grazie al duro lavoro sia riuscito a guadagnare forza, grazie anche al lavoro mentale portato avanti dal suo trainer. “Mi ha aiutato a capire di più su me stesso e su come spingere. Ora, ho un obiettivo: provare a correre una maratona in ogni continente” racconta.

Per quanto riguarda la challenge, le prime due ripetizioni le esegue con relativa facilità, ma man mano che accumula fatica durante la corsa l’obiettivo diventa sempre più ostico. "I muscoli posteriori della coscia mi stanno uccidendo. Quindi sto davvero male... In questo momento non ho benzina nelle gambe" racconta dopo il quarto stacco.