Il 22 gennaio 2023 inizia l'anno del coniglio: come funziona il Capodanno Cinese?

Il calendario gregoriano è senza alcun dubbio il più diffuso nel mondo, lo stesso che utilizziamo noi europei seguendo le stagioni e gli anni solari, tuttavia esistono alcune eccezioni eccellenti. La Cina ad esempio si appresta a festeggiare un nuovo Capodanno Cinese seguendo il suo calendario lunisolare.

Rispetto ai nostri classici anni solari da 365 giorni, il calendario lunisolare cinese - in uso nel Paese sin dai tempi di Marco Polo - è composto da 12 mesi e anni lunghi 353, 354 oppure 355 giorni. Ogni giorno cinese inizia a mezzanotte e dura 12 shi di 2 ore ciascuno, almeno secondo la forma di misurazione classica, oggi ormai si suddividono i giorni in 24 parti esattamente come succede nel resto del mondo. Il ciclo dei mesi invece è leggermente più complesso poiché ogni nuovo mese inizia a ogni fase di luna nuova - ovvero quando avviene la congiunzione di Luna e Sole.

Passando agli anni, questi vengono contati dai cinesi secondo un periodo di 60 anni che si chiama Ganzhu. Ogni anno possiede una radice celeste e una ramo terrestre. Le radici celesti sono solitamente 10 e compongono la prima parte del nome dell’anno, i simboli terrestri invece sono 12 e ognuno di questi è associato a un animale zodiacale. Se noi europei tendiamo a “consumare” tutti i segni dello zodiaco in un solo anno solare, un ciclo zodiacale cinese dura la bellezza di 12 anni.

Con il particolare calendario lunisolare, il Capodanno Cinese può avere date variabili per noi che seguiamo il calendario gregoriano. Per fare qualche esempio: l’anno del Bufalo è iniziato il 12 febbraio 2021, l’anno della tigre dal quale stiamo uscendo è partito l’1 febbraio 2022, mentre il prossimo 22 gennaio 2023 inizierà l’anno del coniglio (che Onitsuka Tiger ha omaggiato con le Fluffy MEXICO 66), pronto ad andare avanti fino al 9 febbraio 2024. Il 10 febbraio 2024 ci sarà invece il Capodanno dell’anno del drago. Prepariamoci dunque a festeggiare un nuovo anno del coniglio assieme ai cittadini cinesi - che in Italia potranno riprendere le celebrazioni dopo la lunga pausa dovuta al COVID-19. A Milano ad esempio l'appuntamento è all'Arco della Pace (non più a via Paolo Sarpi) alle ore 14:00 di domenica 22 gennaio per la tradizionale parata del Capodanno Cinese.