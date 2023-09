Dal 2024 per entrare a Venezia si dovrà pagare una tassa

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dopo quattro anni di confronti e polemiche, ha ufficializzato che dal 2024 per entrare nella città nei giorni da bollino nero (complessivamente 30 in un anno) i visitatori dovranno pagare un ticket.

La tassa sarà pari a 5 Euro e partirà in via sperimentale il prossimo anno, in un giorno compreso tra Pasqua ed il 25 Aprile. La data ancora non è stata decisa, e nelle prossime settimane la Giunta Comunale procederà a stabilire il calendario dei giorni in cui sarà obbligatorio prenotare e pagare quindi il ticket: si va dai ponti primaverili ai weekend più affollati di Giugno e Luglio. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che nei 30 giorni individuati dal Comune non ci sarà un tetto di visitatori massimo.

“Ci poniamo così come apripista a livello mondiale, consapevoli dell’urgenza di trovare un nuovo equilibrio tra i diritti di chi a Venezia ci vive, ci studia o ci lavora e di chi visita la città” ha spiegato l’assessore Simone Venturini, con delega al turismo, secondo cui “in determinati periodi e in alcune giornate, si rende necessaria una gestione dei flussi innovativa, in grado di porre un freno al turismo giornaliero. Di sicuro non è un provvedimento per fare cassa”.



