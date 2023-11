WhatsApp gratis e senza limiti sugli aerei Lufthansa da gennaio 2024

Lufthansa, una delle principali compagnie aeree europee, ha recentemente svelato una novità rivoluzionaria che renderà i viaggi in aereo ancora più piacevoli e accessibili.

Sono diverse le possibilità che vengono offerte dalle compagnie aeree per fare un viaggio last minute (5 mete da non perdere a novembre), le offerte inoltre si arricchiscono di gradite novità come quella appena annunciata dalla Lufthansa. A partire da metà gennaio 2024, la compagnia metterà a disposizione dei passeggeri la messaggistica istantanea gratuita durante i voli, permettendo l'uso di Whatsapp senza alcun costo aggiuntivo.

Questo nuovo servizio rappresenta un notevole passo in avanti nell'agevolare i passeggeri a rimanere connessi con amici, familiari e colleghi anche durante il volo. Grazie alla connettività WiFi presente a bordo degli aeromobili della famiglia A320, chiunque potrà scambiare messaggi e condividere foto senza doversi preoccupare dei costi.

In aggiunta a questo, Lufthansa ha anche annunciato una riduzione dei prezzi degli altri pacchetti Internet a bordo. Si tratta in effetti di una mossa strategica che ridurrà i costi di accesso a internet durante il volo di quasi il 50%, rendendo l'esperienza di navigazione aerea più conveniente che mai.



Lufthansa (che è in attesa del via libera dell’Unione Europea per acquisire il 41% di Ita Airways, la nuova compagnia aerea italiana nata dalle ceneri di Alitalia) sta compiendo un passo significativo per offrire un servizio ancora più completo ai passeggeri, consentendo loro di rimanere connessi con il mondo esterno durante i voli. Una notizia che renderà la compagnia tedesca un'alternativa ancora più attraente per i viaggiatori in tutto il mondo.