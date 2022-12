Nel 2020 gli eredi di Doyle fecero causa a Netflix per Sherlock Holmes, per presunte violazioni di copyright contenute all'interno del primo film basato sul personaggio fittizio di Enola Holmes, sorella minore del detective pipaiuolo.

La causa intentata dai detentori dei diritti dell'autore era sostenuta solo in parte dalle opere di Doyle, poiché parte di essi divenne di pubblico dominio già nel 2014. Gli ultimi scritti - dal 1923 in poi - restano in mano della famiglia e, in quanto tali, protetti dai diritti d'autore e non utilizzabili senza approvazione.

Benché le opere dell'autrice Nancy Springer siano basate sul personaggio di Enola, il contesto familiare richiedeva anche la caratterizzazione del fratello più famoso, il cui utilizzo era libero solo in parte, come già detto. Nello specifico, sono alcuni e ben definiti tratti del background del personaggio a essere ancora protetti dai diritti d'autore, presenti sotto forma di "evoluzione del personaggio" nelle opere ancora in mano alla famiglia. Tra questi, ad esempio, i due matrimoni di Watson e il differente approccio di Holmes nei confronti dei cani, oppure, ancora, come spiegato dalla Conan Doyle Estate, la sua progressiva "trasformazione in un personaggio con un cuore. Holmes diventa più affettuoso. Diventa capace di sviluppare amicizia. Può esprimere emozioni. Inizia a rispettare le donne".

Al di là delle questioni giudiziarie, la novità è che nel 2023 Sherlock Holmes diventerà integralmente di dominio pubblico. Nel corso del Public Domain Day, il 1 gennaio 2023, cadranno in via definitiva i diritti patrimoniali sul lavoro di Sir Arthur Conan Doyle e tutto ciò che verrà rielaborato, riscritto o addirittura inventato in merito al più famoso investigatore privato del mondo, potrà essere basato anche su aspetti del suo personaggio finora ritenuti "intoccabili".

È proprio il caso di dirlo: nel 2023, finalmente, anche Sherlock Holmes avrà dei sentimenti!