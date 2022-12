Nel 2023 ci alleneremo su Netflix con Nike Training Club

Nike Training Club è tra gli osservati speciali dell'anno per gli amanti del fitness casalingo: già presente su iPhone e smartphone Android, il servizio offerto da Nike per mantenersi in forma si prepara ad abbracciare un pubblico ancora più ampio.

Quante volte abbiamo pensato di far partire una serie TV e piazzarci davanti allo schermo con un tapis-roulant o con una ellittica con magri risultati? Con un debutto fissato per il 30 dicembre 2022, Nike Training Club sbarcherà ufficialmente su Netflix, popolare piattaforma di streaming on demand con cui potremo allenarci direttamente alla TV trasformandola nel nostro personal trainer di fiducia.

Si tratta di una serie di sessioni di allenamento in compagnia di istruttori professionali, in cui non dovremo fare altro che seguirli e imitarli portando a termine gli esercizi. Nike promette esperienze adatte a tutti, senza necessità di attrezzature particolari o preparazione: basterà scegliere "l'episodio" e partire con il movimento.

Un'arma in più per chi non ha voglia di andare in palestra, mal sopporta i pesi o semplicemente non ha il tempo per farlo: basterà cercare gli allenamenti Nike all'interno dell'app di Netflix e scegliere il proprio programma preferito. Ci saranno esercizi di forza, resistenza, cardio, Yoga e tanto altro, tutto a portata di telecomando.

In attesa dell'ultimo giorno dell'anno per metterla alla prova, Nike ha già annunciato che ci sarà anche un seguito con nuovi allenamenti in arrivo nel corso del 2023: pronti a sudare?