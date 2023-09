Le 20 squadre di calcio più seguite sui social: c'è solo un'italiana nella top 10

Football Benchmark ha stilato la classifica delle venti società di calcio che vantano più follower sulle principali piattaforme social: Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube e Weibo. Per stilare la classifica i redattori si sono basati su due elementi: numero di follower ed engagement per i contenuti.

La prima squadra in classifica è il Real Madrid: i Blancos allenati da Carlo Ancelotti si piazzano al primo posto con 425 milioni di follower, circa 20 milioni in più deI rivali di sempre del Barcellona, mentre al terzo posto c’è il Manchester United. Per trovare la prima italiana bisogna scorrere la settima posizione, con la Juventus che è a quota 147,1 milioni, mentre Milan ed inter sono rispettivamente dodicesima e tredicesima. Chiude la top ten la Roma, dietro all’Al Nassr

Di seguito la classifica completa:

Real Madrid: 425 milioni; Barcellona: 391,7 milioni; Manchester United: 224,5 milioni; PSG: 189,6 milioni; Manchester City: 156,3 milioni; Chelsea: 151,7 milioni; Juventus: 147,1 milioni; Liverpool: 136,9 milioni; Bayern Monaco: 130,7 milioni; Arsenal: 104,1 milioni; Tottenham: 95,3 milioni; Milan: 70,3 milioni; Inter: 64,1 milioni; Borussia Dortmund: 57,1 milioni; Flamengo: 52,5 milioni; Atletico Madrid: 50,9 milioni; Al-Ahly: 46,9 milioni; Galatasaray: 44,9 milioni; Al Nassr: 43,8 milioni; Roma: 35,1 milioni;

Interessante notare come in classifica non siano presenti i Campioni d’Italia del Napoli, mentre i dati dimostrano come la piattaforma più importante per i follower continui ad essere Instagram, nonostante la crescita di TikTok.