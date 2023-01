Il 2 gennaio 1893 arrivava la prima auto in Italia: era una Peugeot

Oggi l’automobile è il mezzo preferito dagli italiani, ma da quanti anni circolano vetture nel nostro Paese? Ve lo diciamo noi: esattamente 130 anni. La prima auto in assoluto ha iniziato a circolare il 2 gennaio 1893 ed era una Peugeot Type 3.

130 anni fa dunque arrivava in Italia la prima automobile in assoluto. Al volante c’era il signor Gaetano Rossi di Piovene Rocchette (VI), che all’epoca era a capo della Lanerossi, la più grande industria italiana di tessuti. La casa francese del Leone ha così dato il via a una nuova era della mobilità nel nostro Paese grazie a un veicolo a quattro ruote dotato di motore a combustione interna. La sua potenza? Appena 2 CV, il che era comunque sufficiente a sostituire in tutto e per tutto una classica carrozza trainata da cavalli.

La Peugeot Type 3 del signor Rossi aveva il numero di telaio 25 ed esiste ancora oggi, a 130 anni dal suo primo viaggio. Può infatti essere ammirata al MAUTO - il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino.

L’evento ci è stato ricordato proprio da Peugeot, che ha sottolineato come arrivati ormai al 2023 la voglia di innovare non sia affatto passata in seno all’azienda. Ricordiamo infatti che il Leone è pronto a lanciare sul mercato la nuova 408, la cui first editino è già sold out.