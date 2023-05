Una delle 100 migliori steakhouse al mondo serve carne vegana stampata in 3D

Anche se l'Italia potrebbe bloccare la carne sintetica, l'implementazione delle carni "alternative" nei prodotti per i supermercati e nelle ricette dei ristoranti va avanti, tanto nel Bel Paese quanto all'estero. Oggi, per esempio, vi raccontiamo la storia di una Steakhouse che ha iniziato a servire carne stampata in 3D e completamente vegana.

Un video pubblicato su YouTube da Great Big Story, infatti, raccolta il progetto della steakhouse spagnola El Santuari, una delle 100 steakhouse migliori al mondo, per affiancare alla sua proposta di carni (tra cui anche alcune proposte esotiche come canguro, zebra e coccodrillo) delle alternative completamente vegane e stampate in 3D.

L'idea di El Santuari è semplice: stampare in 3D bistecche, costolette e filetti vegani che, per consistenza e sapore, non hanno nulla da invidiare alle carni di origine animale. Per portare avanti questo progetto, lo chef di El Santuari, Josep Sanitjas, si è affidato al bioingegnere Giuseppe Scionti. "Per gli ultimi 20 anni, abbiamo sperimentato con ogni tipo e taglio di carne al mondo", ha spiegato Sanitjas, mentre Scionti ha aggiunto che "mentre Josep è un amante della carne, io cerco di risolvere i problemi legati a quest'ultima, trovandole un'alternativa".

Sembra dunque che il sostituto capace di mettere d'accordo Scionti e Sanitjas sia una bistecca con il gusto, la consistenza e l'aroma della carne "vera", sviluppata dall'azienda dello stesso Scionti, che ha sfruttato i suoi studi di ingegneria dei tessuti per creare una stampante 3D capace di ricreare alla perfezione la carne... senza ovviamente usare materie di origine animale.

"I microfilamenti sono ordinati in un modo molto specifico, così da ricreare la struttura e le funzioni di un muscolo animale. Con il tempo, abbiamo creato macchine sempre più grandi capaci di creare questi alimenti, e ora ne facciamo centinaia di chilogrammi ogni ora", continua Scionti, che aggiunge anche che il materiale costitutivo delle sue bistecche è la barbabietola.

Ma come ha fatto la carne vegana e stampata in 3D a convincere uno chef del calibro di Sanitjas? "Uno dei nostri obiettivi, qui a El Santuari, è quello di trovare carni che nessuno ha mai assaggiato prima d'ora", spiega il ristoratore. "Un giorno, aprendo il giornale, ho visto una foto di Giuseppe e della sua azienda, e mi sono detto: 'questo è quello che ci vuole per il nostro locale'. La prima volta che ho provato la sua carne, devo dire la verità, non era molto buona. Ma poi abbiamo migliorato insieme la ricetta, la texture, i succhi, il sapore e l'aroma, rendendola perfetta".