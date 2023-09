100 burpees al giorno per un mese, cosa succede al corpo? La sfida di uno youtuber

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo riportato la sfida di uno youtuber che ha effettuato 10mila passi al giorno per un mese. Oggi, Men’s Health riporta una challenge completata dallo youtuber australiano Laurie Shaw, che per un mese ha completato 100 burpees per capire l’effetto che hanno sul corpo.

L’idea di cimentarsi in questa challenge è dettata dal fatto che mentre è in viaggio non è in grado di allenarsi sempre in palestra, motivo per cui ha preferito optare per un esercizio a corpo libero che va a toccare comunque vari tipi di muscoli oltre che il core.

L’effetto, ma anche l’andamento delle performance, è visibile nel video che trovate in apertura: il primo giorno completa tutti i 100 burpees in 10:40 minuti, e si pone l’obiettivo di migliorare tale tempismo. Con il passare dei giorni però non nota alcuna progressione lineare. Tuttavia, ha registrato che man mano che passavano i giorni i burpees diventano più facili mentre l’atto fisico in sè era comunque estenuante ed era difficile prendere l’abitudine di allenarsi in questo modo ogni mattina.

Il trentesimo giorno, Shaw completa le 100 ripetizioni in 7 minuti esatti, riducendo di 3:40 il tempo iniziale. Nel filmato, nell’ultimo timestamp, si possono vedere anche i confronti a livello estetico tra il giorno 1 ed il giorno 30.