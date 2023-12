I 10 perché più cercati in Italia su Google nel 2023 tra Fazio, Osimhen, Juve e Ferragosto

Lo facciamo tutti, ogni giorno: andiamo su Google e scriviamo "perché" seguito dall'argomento di nostro interesse. Ma quali sono stati i "perché più cercati" quest'anno da noi italiani sul motore di ricerca più usato al mondo? Scopriamolo insieme.

La classifica di Google Trends per l'Italia parla chiaro e vede al primo posto la ricerca perché c'è la guerra tra Israele e Gaza, argomento delicato che ha portato gli italiani a cercare approfondimenti e notizie sui media online. Secondo posto per "Iacchetti conduce da casa", con riferimento a quando il comico ha condotto Striscia la notizia in "Smart Working" a causa di una temporanea indisposizione.

I perché più cercati su Google nel 2023 in Italia

La guerra in Israele e Gaza Iacchetti conduce da casa Si festeggia il Ferragosto Fazio lascia la Rai Edoardo è stato squalificato Osimhen porta la mascherina La Juve ha perso 15 punti Si festeggia l'8 marzo Non c'è Teo Mammucari È morto Maurizio Costanzo

Terzo posto per il quesito perchè si festeggia Ferragosto, a ridosso del podio troviamo perché Fabio Fazio lascia la Rai, a seguire perché Edoardo è stato squalificato (in riferimento ad un episodio di squalifica avvenuto al Gran Fratello), perché il calciatore Osimhen porta la mascherina e perché la Juventus ha perso 15 punti in campionato a seguito di una penalizzazione sportiva.

In chiusura, gli italiani vogliono sapere anche perché si festeggia l'8 marzo, perché non c'è Teo Mammucari alle Iene e perché è morto Maurizio Costanzo. Su Everyeye.it trovate anche la classifica dei videogiochi più cercati del 2023... il primo posto è forse scontato, ma le altre ricerche vi stupiranno, garantito.