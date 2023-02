I 10 imprevisti più comuni per chi viaggia secondo un nuovo studio

State per partire per un lungo viaggio e avete paura che possa accadervi qualche inconveniente? Ecco gli imprevisti più frequenti che capitano ai viaggiatori secondo una nuova ricerca di Passport Photo Online.

Il portale ha intervistato circa 1.000 viaggiatori che hanno raccontato le loro esperienze e i loro imprevisti più comuni - che talvolta hanno trasformato il loro viaggio in un incubo. Secondo lo studio, incappare in disastrosi imprevisti è davvero molto comune: il 92% degli intervistati ha confessato di aver dovuto affrontare almeno una volta nella vita un imprevisto da incubo.

Al viaggiatore medio un imprevisto da viaggio può costare tra i 300 e i 500 euro circa, sono moltissime fra l’altro le persone che partono senza un’assicurazione: l’81%. Ebbene fra questi viaggiatori il 71% si è pentito di non aver stipulato una protezione… Come se tutto questo non bastasse, il 70% degli intervistati ha dichiarato di esser finito in qualche trappola per turisti.

Passando agli imprevisti più comuni: il 66% ha dichiarato di aver perso il proprio compagno di viaggio, o di essersi allontanato da lui, nel 63% dei casi le attività pianificate non sono state completate del tutto. Nel 62% dei casi i viaggiatori si sono ritrovati a soggiornare in strutture di qualità molto bassa, inferiore rispetto a quanto pubblicizzato. Infine nel 61% dei casi i viaggiatori hanno avuto qualche problema di salute (un fastidioso raffreddore, per esempio).

La “Top 10 degli imprevisti” continua con una discussione avuta con il partner o il compagno/i di viaggio, il meteo è stato pessimo per tutta la durata del soggiorno, l’hotel ha cancellato la prenotazione, si è verificata la perdita del portafogli, dei documenti, del telefono o di altri oggetti di valore, c’è stato bisogno di ricorrere a cure mediche e - infine - il viaggiatore si è perso o è rimasto intrappolato da qualche parte. Insomma, basta davvero poco per trasformare una bella vacanza in un incubo infernale, fate sempre attenzione… Nel frattempo vi diciamo anche che viaggiare in Thailandia sarà più costoso: arriva la tassa per i turisti internazionali.