I 10 coworking più belli al mondo: due di questi si trovano in Italia

Quanti fra voi hanno utilizzato di recente uno spazio di Coworking (i migliori spazi coworking di Milano)? Sono luoghi sempre più richiesti e frequentati, un settore che ha una crescita stimata del 158% tra il 2020 e il 2024, non tutti però sono uguali. Coverflex ha eletto i 10 più belli del mondo - e due di questi sono a Milano.

Sono ormai 5 milioni le persone che frequentano i coworking di tutto il mondo, a disposizione dei lavoratori ci sono ormai 40.000 spazi e sono sempre di più le PMI aperte a sfruttare questa possibilità anziché aprire degli uffici "proprietari" - secondo il Politecnico di Milano nel 2022 sarebbero il 48%. Ebbene Coverflex, startup specializzata in retribuzione flessibile e welfare aziendale, ha selezionato 10 coworking che si sono distinti per bellezza e originalità.

Nella Top 10 mondiale figurano spazi come il Selina Navis di Porto, La Industrial di Madrid, l'OBA Oosterdok ad Amsterdam, il lista però ci sono anche due spazi italiani: Tenoha e WeWork, entrambi presenti a Milano. Completano la lista il Much Room Cafe di Chiang Mai e Casa Tropicana by Remote&Digital a Koh Phangan, entrambi in Thailandia, il Lexias Hostel & Cowork a Siargao nelle Filippine, la Urban Station di Buenos Aires e lo One Roof Women di Melbourne, in Australia.

Guardando in dettaglio ai due coworking milanesi si scopre che il Tenoha offre 2.500 metri quadri di spazio ispirati allo stile di vita e alla cultura giapponese. Si trova nel cuore dei Navigli ed è perfetto per lavorare da soli oppure in gruppo. Si possono prenotare scrivanie, meeting room e uffici privati, inoltre sono presenti un bar e un ristorante.

WeWork invece si trova a via Mazzini, a pochi passi dal Duomo. I 10 piani che un tempo ospitavano una delle più antiche banche d'Italia sono stati oggi trasformati in spazi di lavoro con aree lounge luminose, sale conferenze ed eleganti uffici privati.