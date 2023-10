Quali sono le 10 città più Instagrammabili d'Europa del 2023? Ci sono due italiane

Quando viaggiamo, viene quasi naturale scattare una foto ad un panorama o monumento e poi pubblicarla su Instagram per farla vedere ai nostri follower. Ma quali sono le città che meglio si prestano a questa pratica e che sono state più fotografate? Un’analisi degli esperti di Kinglike ha portato alla creazione di una classifica.

Gli esperti nello specifico hanno analizzato i dati degli hashtag di Instagram per quasi 120 destinazioni europee, per stilare la classifica delle più popolari.

La classifica che ne consegue è la seguente:

Londra Parigi Barcellona Berlino Madrid Amsterdam Roma Valencia Amburgo Milano

Al primo posto si piazza quindi la capitale del Regno Unito, con oltre 160 milioni di post frutto della varietà di attività proposte. Dai musei ai monumenti storici, passando per ristoranti e negozi: le due più grandi attrazioni per numero di hashtag su Instagram sono il Big Ben ed il London Eye.

Segue a ruota Parigi con 140 milioni di post. La capitale francese è sinonimo di moda, cibo e lusso ed ovviamente l’attrazione più fotografata e postata è la Torre Eiffel con 7,5 milioni di post Instagram e 3,1 miliardi di visualizzazioni su TikTok. A tal proposito, qui abbiamo spiegato come proteggervi dalle cimici dal letto.

Terzo posto per Barcellona, che supera la capitale spagnola Madrid (quinta) con 69 milioni di post. La città catalana ammalia i visitatori per la sua architettura ed il lavoro di Antoni Gaudí. Interessante anche notare come la Spagna sia la nazione più instagrammabile con ben tre destinazioni nella top ten.

Per quanto riguarda l’Italia, Roma è settima con 29 milioni di post, mentre Milano è decima con 22 milioni di hashtag.