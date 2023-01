Le 10 città d'Europa con gli affitti più cari: malissimo Roma e Milano

Inutile girarci intorno: nell’Europa post-COVID con i prezzi alle stelle è sempre più difficile vivere nelle grandi città. A sottolineare la cosa è un nuovo report di Housing Anywhere con le 10 città con gli affitti più cari a fine 2022, con Milano che ormai risulta più costosa persino di Parigi.

La classifica riguarda i prezzi medi degli affitti di case con una sola stanza da letto (sostanzialmente dei bifocali) e vede L’Aia al decimo posto con 1.550 euro. A Utrecht le cose vanno anche peggio con un prezzo medio di 1.675 euro, lo stesso succede a Berlino con 1.690 euro. Al settimo posto della classifica c’è la nostra capitale Roma, nella quale per un bilocale in affitto si spendono solitamente 1.750 euro.

Parigi se ne sta al sesto posto con un prezzo di 1.761 euro, mentre inaugura la Top 5 Monaco con 1.800 euro. Al quarto posto la nostra Milano, la città d’Italia più cara in assoluto per quanto riguarda gli affitti, almeno nel Q4 2022: nella città meneghina occorrono 1.853 euro di media per affittare un normale bilocale. Per un monolocale si spendono in media 1.280 euro, mentre una singola stanza in un appartamento condiviso costa in media 725 euro.

Arriviamo così al podio di questa infausta classifica: a Lisbona si arriva a 1.910 euro, al secondo posto invece troviamo Reykjavík con un prezzo medio di 2.000 euro tondi tondi. Inarrivabile invece, al primo posto, Amsterdam, la città più cara d’Europa per quanto riguarda gli affitti: un bilocale si può avere mediamente a 2.300 euro. In generale Housing Anywhere sottolinea come i prezzi degli affitti siano cresciuti del 14,3% in tutta Europa rispetto a fine 2021, con un’inflazione che è salita mediamente del 9,3%.

