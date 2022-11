Le 10 app più scaricate del 2022: dominano i social network

Ricordate come Apple pubblicizzava il suo iPhone nel 2009, quando gli smartphone erano ancora un'assoluta novità? Con lo slogan "There's an app for that", "esiste un'app per questo", un modo per dire che esisteva un'app per fare qualsiasi cosa. Un claim vero soprattutto oggi, ma quali sono le 10 app più scaricate del 2022?

Canadian Sportsbooks ha pubblicato la Top 10 delle app più scaricate del mondo nel 2022 e - neanche a dirlo - sono i social network a farla da padrona. Social, video e musica. Al decimo posto infatti troviamo Spotify, capace di generare 203 milioni di download su tutte le piattaforme. La nota applicazione musicale è stata lanciata nell'aprile del 2006 ed è ancora oggi una delle app più importanti al mondo.

Al nono posto, un po' a sorpresa, troviamo CapCut, un'app gratuita per creare dei mini filmati da lanciare poi sui social, insomma un editor tuttofare che chiunque può utilizzare, capace di generare 255 milioni di download. Tutti conosciamo - a grandi linee - i problemi che ha avuto Facebook negli anni scorsi, nonostante questo però il Facebook Messenger è ancora l'ottava app più scaricata: 268 milioni.

Lanciata nel 2013, è esplosa realmente solo a cavallo fra il 2019 e il 2021 grazie al COVID-19: parliamo di Zoom, che nel 2022 ha collezionato 300 milioni di download. Siete pronti al dominio social? Iniziamo: il sesto posto è tutto di Snapchat con 327 milioni di download, mentre inaugura la Top 5 la celebre app di messaggistica Telegram, la più valida alternativa a WhatsApp - scaricata 329 milioni di volte.

Qualcuno ha detto WhatsApp? Eccola al quarto posto con 395 milioni di download, fuori dunque dal podio per un soffio. Al terzo posto troviamo infatti il caro vecchio Facebook, social network capace di generare ancora oggi 416 milioni di download. Chi si aspettava al vertice Instagram dovrà ricredersi: l'app legata a Meta infatti è solo seconda in questo 2022 con 545 milioni di download. Arriviamo così alla vincitrice assoluta, l'app più scaricata del 2022: è ovviamente TikTok, un'app scaricata 656 milioni di volte nel 2022 e capace di generare 1 miliardo di views al giorno con i suoi video brevi (ma occhio ai filtri di TikTok, possono contenere malware), numeri davvero impressionanti che la rendono l'app più di successo dell'anno.