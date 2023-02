10 anni di Spotify in Italia: le canzoni e gli artisti più ascoltati dal 2013 a oggi

Spotify festeggia i suoi primi 10 anni di attività in Italia e per l’occasione ha rilasciato alcune interessanti classifiche che dicono molto sui gusti degli italiani nell’ultimo decennio. Ecco cos’è successo sulla piattaforma dal debutto a oggi nel nostro Paese...

Il debutto di Spotify in Italia è avvenuto nel febbraio 2013, proprio mentre si teneva il Festival di Sanremo. Da allora è stata un’escalation di successi: a maggio 2015 è arrivato il primo podcast sulla piattaforma (oggi Spotify è uno dei leader del settore e può permettersi di avere diversi prodotti in esclusiva), a dicembre dello stesso anno invece è nato l’amatissimo Wrapped - Un anno in musica. Nel 2018 la compagnia si è quotata alla Borsa di New York come SPOT, mentre nell’aprile del 2021 è stato lanciato EQUAL in Italia. Arriviamo così al settembre del 2022, con la società che apre un nuovo hub a Milano responsabile del Sud e dell’Est Europa. Notizia del 2023: Spotify è stato il primo servizio musicale a raggiungere i 200 milioni di abbonati. Abbiamo riassunto velocemente ma in basso trovate una timeline più dettagliata…

Siamo andati avanti veloci per arrivare alle classifiche rilasciate da Spotify. Sapete quali sono stati i 10 artisti più ascoltati sulla piattaforma in Italia negli ultimi 10 anni? Ecco la Top 10:

Sfera Ebbasta Guè Salmo thasup Marracash Gemitaiz Lazza Capo Plaza Ultimo Rkomi

Quali sono state invece le artiste donne più ascoltate?

Madame Elisa Alessandra Amoroso Elodie Baby K ARIETE Annalisa Mara Sattei Elettra Lamborghini Giusy Ferreri

Passando ai brani, ecco le canzoni più ascoltate su Spotify Italia negli ultimi 10 anni:

Salmo – IL CIELO NELLA STANZA (feat. NSTASIA) BLANCO, Sfera Ebbasta – MI FAI IMPAZZIRE BLANCO – Notti In Bianco Fred De Palma – Una volta ancora (feat. Ana Mena) Sangiovanni – malibu thasup – blun7 a swishland Rkomi, Junior K – NUOVO RANGE (con SFERA EBBASTA) Coez – La musica non c’è Capo Plaza – Tesla (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold) Ernia – Superclassico

Chiudiamo infine con i podcast più ascoltati dell’ultimo decennio su Spotify Italia. In questo settore stravincono Fedez, Luis e Martin di Muschio Selvaggio: