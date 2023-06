Zucchero in concerto, un incanto per 60mila

Un atto di fede che miscela gioia e malinconia, alternando entusiasmo e riflessione in un viaggio con molti picchi qualitativi che dopo 40 anni torna al punto di partenza. Il concerto di Zucchero alla RCF Arena di Reggio Emilia non è solo una data del tour, bensì il ricongiungimento con la terra natia che l'artista di Roncocesi (a 12 km dal palco di Campovolo) ritrova dopo 11 anni in un doppio live che ha richiamato quasi 60mila fan, accolti per la prima volta dai 35mila posti a sedere (con pendenza del 5% per garantire visuale e acustica ottimi: qualcosa da migliorare c'è ma la gestione e il deflusso sono stati ottimali). Posti distribuiti a forma di diamante in omaggio all'idolo di casa e al suo brano più celebre scritto in onore della nonna che l'ha cresciuto nella campagna reggiana.

Il concerto, il coro e le tante hit

Non c'è pioggia a placare lo spirito divino di Sugar, che regala tre ore abbondanti di musica in un'esibizione che in 35 brani fonde intimità e carnalità, o per dirla come il diretto protagonista "sublime e canti da osteria", parole pronunciate in risposta alle critiche ricevute per la sua parabola di bluesman impossibile da categorizzare, perché in Adelmo Fornaciari ballate e scariche di adrenalina viaggiano a braccetto nella duplice anima di un poeta incapace di rinunciare alla lussuria. "Sono le mie due anime, non posso farci niente", dirà di se stesso il cantante nel corso della serata.



Sostanza più che forma, pochi fronzoli ed effetti scenici ridotti a favore della musica, suonata e non ricreata grazie anche a una band eccellente per qualità e affiatamento, composta da Polo Jones (basso e direzione musicale), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (organo hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Monica Mz Carter (batteria, percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati) e la voce ruggente di Oma Jali (pescata da Zucchero su YouTube), che a metà concerto si è presa il palco con una rivisitazione di "Stayin'alive", "Honky tonky train blues" e l'omaggio a Tina Turner con "Nutbush city limits" cantata con Irene Fornaciari.

La serata di passione è iniziata quasi due ore prima, quando Sugar ha aperto le danze con "Spirito nel buio", facendo subito saltare sulla sedia la platea di mantelline inzuppate per l'abbondante rovescio che si è abbattuto su Reggio due ore prima del via. Subito dopo ecco "Soul mama" e un'altra botta per cuori forti con "Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle", poi spazio alla nostalgia con melodie più recenti fino al duetto con la figlia Irene in "Cose che già sai", con l'emozione che pervade l'arena. Come sempre avvenuto durante la sua carriera, la musica è al centro e per i primi 80 minuti non ci sono pause a interrompere il feeling con il pubblico, che abbandona ogni remora e sedia per ballare sulle note di "Vedo nero" e "Baila".



"A 12 anni ho lasciato questo posto di grande dolcezza, dove si rideva, c'era ironia, sarcasmo e si stava bene. Purtroppo le stiamo perdendo, come tutto ciò che è genuino", dice Zucchero mentre è seduto al centro del palco con in mano soltanto la chitarra. "E voi vi siete inquinati? Siete diventati politically correct? Perché ne abbiamo già tanti di finti, mentre io vorrei tornare alle persone vere e veraci", attacca in riferimento all'evoluzione di una società che non gli piace per nulla. Anche se lui ha la ricetta per resistere: "L'autoironia è l'unico modo per farcela", chiosa prima dell'excursus sulle due anime del blues raccontate in precedenza e della ripartenza di grande impatto con "Dune mosse", "Un soffio caldo" e "Il volo" che racchiudono il momento più intimista della serata, che tocca un altro apice nella riproposizione di "Miserere", con la voce registrata di Luciano Pavarotti, immortalato nel grande sole stilizzato che campeggia sul palco ad accompagnare Sugar mentre il pubblico esprime in sequenza giubilo, rispetto e commozione.



Il finale è riservato alle grandi hit che alzano la temperatura dell'arena, anche grazie al coro gospel Sherrita Duran Gospel Choir che entra in scena per "Overdose d'amore" e rimane ai lati di Zucchero quando parte "Diamante", solita gemma che rapisce gli appassionati, pronti come sempre a intonarla dall'inizio alla fine. L'intro di "Per colpa di chi" sancisce la definitiva trasformazione della RCF Arena in una immensa sala da ballo all'aperto, con i decibel che salgono ancor più durante "Diavolo in me", quando arriva Salmo ad alzare il volume duettando con Sugar nella rivisitazione con cui il rapper sardo si è guadagnato la stima (e l'invito) del suo idolo. "Il blues non morirà mai", urla Zucchero recitando il consueto arrivederci dopo la sua messa, ma stavolta è diverso e infatti dopo pochi minuti serve il bis saltando da "Con le mani" a "Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica", che per l'occasione vede l'amico Corrado Rustici alla chitarra.

Sembra la volta buona per far calare il sipario, dopo quasi tre ore e mezza di musica senza tempo che ha riunito sotto la stessa luna giovani sorpresi dalla verve dei genitori e over 60 scatenati nel rinverdire i fasti di un tempo. La chiusura perfetta di una serata da ricordare a lungo, solo che Zucchero non ha ancora finito, così torna per la terza volta sul palco per regalarsi l'ultima connessione con la giovinezza trascorsa a un tiro di schioppo: partono le note di "Un piccolo aiuto", brano che l'artista non esegue nei live da trenta anni. "Che Dio vi benedica", è il congedo di Sugar per i fan, bagnati quanto felici per essersi goduti la tappa più significativa del World Wild Tour, partito lo scorso aprile in Oceania e di scena a luglio a Trieste, Caserta, Agrigento e Siracusa.