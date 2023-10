Weber Master-Touch GBS E-5750, il re dei barbecue a carbone alla prova

Per i grigliatori di professione è come un amico, la spalla che dà sicurezza e non tradisce. Un concetto che ho gradualmente compreso durante il test di Master-Touch GBS E-5750, il barbecue a carbone di Weber che coniuga eleganza e praticità, con la possibilità di preparare un ampio elenco di pietanze, andando ben oltre la carne, poiché si può spaziare dai frutti di mare alla pizza, dalle verdure ai dessert, passando per salse e finger food.

Se si è privi di esperienza, serve chiaramente un po' di tempo per prendere confidenza prima di sperimentare per andare oltre le cotture tradizionali (per modalità e tipologia di alimenti), tuttavia una delle peculiarità di questo barbecue con diametro di 57 centimetri è la semplicità d'utilizzo, generata da una serie di novità.

Le principali riguardano il sistema One Touch per la pulizia della griglia di cottura, l'inserto centrale estraibile di quest'ultima, realizzata in acciaio inossidabile o placcato e con un'ampia area di cottura buona per almeno dieci coperti, il braciere e il coperchio in acciaio smaltato che protegge dalle intemperie e resiste meglio alla sfaldatura, le valvole di aerazione in alluminio che regolano l'afflusso dell'aria, tutte soluzione pensate per facilitare la cottura dei cibi.

I punti di forza

Tra gli elementi di distinzione del Master-Touch che ho provato c'è la griglia di cottura (sotto la quale troviamo la griglia per il carbone in acciaio heavy-duty per evitare deformazioni e bruciature) dotata di un'area centrale rimovibile.

Ciò consente di sostituirla con altri accessori, da acquistare a parte, per sfruttare la cottura Gourmet BBQ System: che sia una pietra per la pizza, una griglia per la rosolatura o un supporto per pollame, i diversi tentativi effettuati si sono rivelati ottime soluzioni per gustare ricette diverse dal solito.

Altro elemento prezioso e non scontato, è il termometro incorporato nel coperchio che permette di monitorare la temperatura del barbecue, con indicazione sia in gradi Celsius, sia Fahrenheit. Siccome i diversi modelli di barbecue si pesano anche e soprattutto dai dettagli, il supporto Tuck-Away che permette di spostare il coperchio lateralmente per controllare il cibo o per aggiungere carbonella è una di quelle accortezze che si apprezzano parecchio in fase di cottura.

Comodità è invece l'essenza del raccogli-cenere, completamente chiuso per evitare che il vento sollevi la cenere e facile da rimuovere per smaltire rapidamente le braci esauste, come pure la maniglia del braciere dotata di guanti per appendere gli utensili e averli sempre a portata di mano.

Molto utili, poi, si rivelano le valvole di tiraggio sul braciere, che grazie alla nuova forma favoriscono la creazione del flusso d'aria adeguato per cuocere a bassa temperatura e per l'affumicatura, con in quest'ultimo caso l'opzione Low & Slow della ventola d'aerazione a fornire il flusso d'aria necessario, che si ottiene gestendo la leva con cui si svuota il raccogli-cenere.

Numeri e suggerimenti prima di iniziare

Rispetto al passato, Weber ha alzato l'altezza delle gambe per ridurre i piegamenti di chi ha un'altezza media o superiore (chi è sotto media, invece, non apprezzerà la scelta). In aumento c'è anche il peso del barbecue, salito a 21 kg per il ricorso a materiali più robusti, decisivi però per assicurare un'ottima ritenzione e costante distribuzione del calore, ma ciò non complica gli spostamenti in quanto le due ruote in gomma di 20 centimetri e la maniglia laterale agevolano i movimenti. Restando ai numeri, con coperto chiuso Master-Touch GBS E-5750 misura 107 centimetri in altezza, 65 centimetri in larghezza e 72 centimetri in profondità, con un'area di cottura complessiva pari a 2342 centimetri quadrati.

Il numero di pezzi richiede un po' di attenzione in fase di montaggio, con le operazioni che potrebbero allungarsi oltre i 40 minuti per i meno avvezzi all'arte della griglia, tuttavia con l'accoppiata testo-immagini il manuale di istruzioni aiuta a sciogliere eventuali dubbi e concludere l'installazione del kettle. A questo punto arriva il bello, perché si passa all'azione iniziando a degustare mentalmente le ricette in programma. Prima però c'è l'ultimo step da rispettare: riscaldare la griglia e mantenere il coperchio chiuso aspettando almeno 30 minuti prima di usare il barbecue la prima volta, così da bruciare eventuali residui di fabbricazione, e poi stabilire la quantità di carbonella necessaria per ciò che si intende cucinare.

I tipi di cottura: come e quando

Anche se gli amanti del bbq sperimentano in prima persona, solitamente aggiungendo o eliminando qualcosa dai passaggi suggeriti, ai neofiti Weber offre tante informazioni su come e quando scegliere la cottura ideale, legata al tipo e alla quantità di cibo da piazzare sulla griglia. La prima e più ovvia opzione è la cottura diretta, dedicata ai piccoli tagli e ai cibi che cuociono in meno di 20 minuti. Dagli hamburger alle bistecche, dai filetti di pesce alle verdure a fette e al kebab, bisogna distribuire i bricchetti incandescenti in maniera uniforme sulla griglia e posizionare il cibo sopra, controllando sul termometro che la temperatura del barbecue non sia troppo calda. L'altra possibilità è la cottura indiretta, con il calore che circola intorno al cibo e per questo determina tempi di cottura più lunghi.

Al contrario di quanto detto sopra, in questo caso i bricchetti vanno posizionati sui lati della griglia del carbone, con l'aggiunta di un po' di acqua versata in una leccarda da inserire tra i bricchetti caldi. Così si cucinano gli arrosti e il pane, come pure i dolci. Con determinate tipologie di carni, come petti di pollo e salsicce, l'ideale è la tecnica ‘sear and slide', un incrocio tra le due alternative già citate, con lo spostamento della carne sui due lati, tra bricchetti incandescenti e la leccarda con l'acqua.

La manutenzione e il prezzo

Come detto all'inizio, uno dei segreti del Master-Touch GBS E-5750 è il sistema One-Touch che velocizza la pulizia e semplifica la manutenzione del barbecue. In primo luogo, con una leva si inviano i detriti raccolti nel contenitore chiuso posizionato sotto il braciere, con il raccoglie-cenere che si può rimuovere e svuotare in maniera istantanea. Per quanto riguarda la griglia, si può sollevare e sganciare per pulirla al meglio, ma anche affidarsi a una vaschetta per raccogliere i grassi (una è in dotazione, poi le vaschette vanno acquistate per i successivi utilizzi).

Osservare i consigli di Weber per la pulizia è cosa giusta quanto acquistare un telo per coprire il barbecue e proteggerlo dalle intemperie, qualora si lascia sul balcone o in giardino. Seppur le molte recensioni degli appassionati evidenziano come la durabilità sia uno dei punti di forza di questo modello, va tenuto a mente che per braciere, coperchio e anello centrale l'azienda statunitense prevede dieci anni di garanzia, che si riducono a cinque anni per le componenti in acciaio inossidabile, quelle in plastica e per il sistema One Touch, mentre per tutte le altre parti la garanzia è di ventiquattro mesi.

Il barbecue a carbone Master-Touch GBS E-5750 con diametro di 57 cm è disponibile nel colore nero e sul sito Weber è in vendita a 369 euro, ma cercando online ci sono diverse offerte nella forbice 275-315 euro. Cifre per cui l'acquisto, a patto di un utilizzo costante, si rivela un ottimo affare.