Più voce alla Gen Z: ci pensa il nuovo podcast di Samsung su Spotify

Investire in tecnologia ed innovazione presuppone una visione sul futuro: in questo senso, analizzare le esigenze contemporanee, proiettandole sulle nuove generazioni, è utile per sviluppare prodotti che possano nel tempo facilitare la vita quotidiana di tutti.

In questo senso i giovani fungono da valido strumento per intercettare le tendenze delle società ma rappresentano soprattutto le fondamenta stesse di quest'ultima.



Il benessere materiale ed economico non può però prescindere dal benessere psico-fisico: il momento storico di profonda incertezza che stiamo vivendo, caratterizzato da pandemie, guerre e insicurezza sociale, ha avuto un impatto negativo su tutti e ha colpito in maniera più dura le generazioni più fragili.

Per questo motivo Samsung ha deciso di dare voce ai giovani della GenZ con un podcast ideato, scritto e realizzato da 12 ragazzi e ragazze provenienti da tutta italia, che racconta storie ed esperienze autentiche tra incertezze, paure, bisogni e gioie, con un'ospite d'eccezione: Giulia Stabile.

"LA VOCE della tua generazione" è disponibile in esclusiva su Spotify. Siamo stati all'evento di lancio e siamo pronti a raccontarvi com'è nato.



I numeri di una generazione

Come abbiamo accennato, gli avvenimenti degli ultimi anni hanno inferto un duro colpo ai giovani adolescenti: stando all'Istat la percentuale di ragazzi che dichiara di essere insoddisfatto è raddoppiata, dal 3,2% del 2019 al 6,2% del 2021. La pandemia ha profondamente condizionato la visione del futuro del 62% dei ragazzi: tra questi solo il 22% si ritiene ottimista, mentre nel 49% prevale un sentimento di incertezza e il 30% vive in uno stato d'ansia.

Sarebbero addirittura 100.000 i giovani italiani che rientrano nella definizione di Hikikomori, nome coniato nel Sol Levante e che vede i soggetti coinvolti ritirarsi a vita privata, tagliando qualsiasi tipo di contatto con la società e spesso persino con i propri familiari.

In questo preoccupante contesto Samsung ha voluto dare il proprio contributo con un'iniziativa che rientra nella vision di Corporate Social Responsability dell'azienda e che fa parte del progetto "Together for Tomarrow! Enabling People" volto a promuovere uno sviluppo digitale consapevole delle nuove generazioni.

GenZ in Podcast

"LA VOCE della tua generazione" è un podcast in tre episodi che nasce dal percorso formativo svolto da 12 giovani tra i 15 e i 18 anni provenienti dalle più disparate zone d'Italia e selezionati tra oltre 2.000 candidature. A fare da teatro al racconto è un pullman in viaggio verso un'ipotetica gita scolastica.

La location non è stata scelta a caso: a causa del dilagare del virus molti dei ragazzi in questione non hanno mai conosciuto le gioie di una gita con la propria classe.

Proprio durante il viaggio si sviluppa un dialogo naturale che verte su tre temi fondamentali per la GenZ: le passioni, l'insicurezza e la paura di essere giudicati e infine il rapporto con gli altri.

Passeggero illustre la vincitrice di Amici e ballerina Giulia Stabile: "Sono molto felice di aver lavorato con i ragazzi a questo progetto. Ho cercato di trasmettere loro l'importanza di essere sempre se stessi e di riflettere sui propri pensieri ed emozioni, raccontandosi per quello che si è. A volte basta solo trovare il modo e lo strumento giusto per farlo. Per me è stata la danza, per loro la voce. L'arte nasce guardandosi dentro e ascoltandosi".

Per arrivare a questo risultato i ragazzi selezionati hanno seguito un vero e proprio corso di formazione con tanto di lezioni teoriche e pratiche, fino ad arrivare alla sala di registrazione.

Ad aiutarli in questo percorso il podcaster e docente Matteo Di Palma, affiancato dalla mentor Samsung Loretta Redaelli, psicoanalista esperta di dinamiche psicopedagogiche. Il tutto sotto l'occhio attento di Anastasia Buda, Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del progetto. "LA VOCE della tua generazione" è già disponibile in esclusiva su Spotify, buon ascolto!