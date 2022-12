Dalla Torre Eiffel al set di The Office: le novità LEGO perfette per Natale

Fondato nel 1932 da Ole Kirk Christiansen, LEGO è oggi uno dei più desiderati e riconoscibili marchi del mondo, i cui giocattoli a mattoncini sono perfetti per i più piccoli ma adatti anche agli adulti, che possono sfruttare le opere LEGO Technic oppure bramare i set da collezione. Nonostante i suoi 90 anni di attività alle spalle, l'azienda è più attiva che mai e fa parlare costantemente di sé non solo per i nuovi set in arrivo nei negozi, anche per via di numerose opere d'arte realizzate con i suoi classici mattoncini colorati - spesso riproduzioni fedeli 1:1 di auto e moto, guardate ad esempio questa Vespa 125 degli anni '60 in mattoncini LEGO, oppure la famosa Lamborghini Siàn FKP 37 realizzata con elementi LEGO Technic.

Abbiamo parlato di set sempre nuovi in arrivo nei negozi ufficiali e anche a fine 2022 ci sono diverse novità, in vendita giusto in tempo per Natale.



Il Natale in casa LEGO

Tra pochi giorni inizieranno ufficialmente le vacanze natalizie 2022, qualcuno ha già addobbato l'albero, altri lo faranno a breve. Tanti altri ancora potrebbero scegliere il set LEGO Natale nella strada principale, così da rendere ancora più natalizia l'atmosfera.

Potrete ricreare un marciapiede affollato per le feste con i classici mattoncini danesi, con tanto di albero addobbato e tram con conducente. Questo set fa parte della serie Icons e si può acquistare a 99,99 euro nei negozi LEGO oppure sullo shop online del marchio.

Sempre a proposito di collezione Icons non potete assolutamente perdere la Tour Eiffel, un set enorme che non a caso costa 629,99 euro.

Una volta montata, la torre è alta ben 149 cm, inoltre esattamente come accaduto nella realtà si monta assemblando quattro sezioni differenti, potete dunque realizzare il modello in modo fedele rispetto alla costruzione originale avvenuta a Parigi.



Dal set di The Office a Hulkbuster

Per gli appassionati della serie TV cult The Office è appena arrivato un set dedicato. Costa 119,99 euro ed è un'idea regalo di Natale eccezionale per tutti i fan della Comedy con Steve Carell. L'intero ufficio dello show è ricostruito con dovizia di particolari, inoltre sono presenti tutti i protagonisti principali, da Michael Scott a Dwight Schrute passando per Jim Halpert, Pam Beesly e tanti altri.

In totale il set è composto da 15 minifigure dei personaggi chiave più un gatto LEGO. 12 minifigure inoltre hanno un volto con 2 espressioni: potete girare la testa per alternare le emozioni. Il set misura 7 cm in altezza, 30 cm in larghezza e 25 cm in profondità.



Gli appassionati di fumetti e di cinecomic troveranno invece pane per i loro denti con il set dedicato a Hulkbuster. Non è economico, costa di listino 549,99 euro, ma è oggettivamente una delle meraviglie della serie Avengers.

Potete accendere i reattori ad arco nelle mani e nel petto grazie a 3 mattoncini luminosi inclusi, il supporto inoltre include una minifigure di Tony Stark con l'armatura Mark 43. Alto 52 cm e costituito da 4.049 pezzi, è un set che vi trasformerà in supereroi... o almeno proverà a farlo!



Sempre a proposito di fumetti e cinecomic gli appassionati potranno acquistare il busto LEGO di re T'Challa direttamente dal mondo di Black Panther. In questo caso i pezzi sono 2.961 e l'età consigliata è 18+.

Abbastanza alto anche il prezzo: siamo a 349,99 euro. Costa invece un pochino meno il set dedicato al potente Bowser, lo storico avversario di Super Mario nelle avventure videoludiche Nintendo. In questo caso il prezzo di cartellino è di 269,99 euro per un set alto 32 cm.



In una galassia lontana lontana

Nel Natale LEGO c'è spazio anche per gli appassionati di Star Wars. L'azienda danese ha creato l'astronave Razor Crest della serie LEGO Star Wars Ultimate Collector. Lungo 72 cm, il modello omaggia alcuni dei momenti memorabili della serie Star Wars: The Mandalorian su Disney+. 5 i personaggi di Star Wars presenti a bordo, abbiamo infatti il Mandaloriano, Mythrol e Kuiil, i personaggi LEGO di Grogu in passeggino e di Blurrg costruibile.

Sviluppato da un team guidato da Jens Kronvold Fredericksen e César Carvalhosa Soares, secondo LEGO è un set destinato a diventare uno dei più amati dai fan. Preparatevi però a sborsare 599,99 euro per questa opera d'arte in mattoncini. Acquistando su LEGO.com è inoltre possibile ottenere un omaggio festivo in edizione limitata con acquisti superiori a 150 euro; la promo è attiva dall'1 al 24 dicembre 2022 fino a esaurimento scorte ed è pensata appositamente per i regali di Natale.



Le novità però non sono ancora finite, abbiamo un'ultima chicca per chi ha il cuore nostalgico. LEGO ha infatti creato un set Calcio Balilla, parte della collezione Ideas. Potrete dunque assemblare diverse squadre di fuoriclasse grazie a 22 minifigure LEGO, 44 teste e 43 capigliature per cambiare il look.

Ogni squadra ha 5 minifigure e 2 aste per controllarle, con LEGO che invita tutti - dai bambini ai bisnonni - a unirsi al divertimento. In questo caso il prezzo di listino è di 249,99 euro. Ora che sapete tutto, potete finalmente montare il vostro Natale a piacimento, mattoncino dopo mattoncino.