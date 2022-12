Tolkien e il metal: le band ispirate al Signore degli anelli

"There are signs on the Ring, which makes me feel so down..." se questa strofa ha riacceso nel cuore di alcuni di voi, metallari o meno, un qualche ricordo è ben più che normale. Questa è infatti l'apertura di una delle ballad più famose dei Blind Guardian, dedicata a Il signore degli anelli.

E non potevamo che aprire quest'articolo con una delle band che ha omaggiato in più occasioni le opere del leggendario scrittore britannico, che ha cambiato per sempre la storia della letteratura, non soltanto fantastica. Il gruppo tedesco capitanato da Hansi Kursch ha infatti dedicato molte canzoni, e addirittura un disco intero - parliamo del seminale concept album Nightfall in Middle-Earth, basato su Il Silmarillion - alla mitologia della Terra di Mezzo.

Sicuramente i Blind Guardian sono tra i più conosciuti dai fan di certe sonorità, capaci di aprirsi anche ad un grande pubblico desideroso di conoscere qualcosa di nuovo, soprattutto dopo l'uscita della pur controversa prima stagione de Gli anelli del potere. Ma scopriamo insieme qualche altro nome più di nicchia, capace di regalare diverse sorprese a chi vi si dovesse approcciare per la prima volta.

Let mortal heroes sing your fame

Una menzione d'onore più che doverosa la meritano gli austriaci Summoning, che hanno pubblicato otto album e un EP totalmente ispirati a Tolkien - basti notare titoli come Minas Morgul e Dol Guldur per farsi un'idea di come il duo formato da Silenius e Protector abbia condensato in musica un immaginario consolidato. E gettarsi a capofitto nella loro discografia vuol dire immergersi in un mondo ancestrale, tale è l'atmosfera creata dalle note: un tappeto sinfonico che trova ideale contraltare nello screaming black-metal, dando vita ad un contrasto che non lascia indifferenti.

Il nostro consiglio è di non farsi spaventare da quella che può apparire come un realtà forse non per tutti, ma capace di offrire momenti di pura epicità in questo mix ideale che passa da armonie suadenti e sognanti, memori delle colonne sonore più ispirate, a una furia primigenia, in un ibrido a suo modo unico che ha influenzato decine e decine di band nella scena underground.



Una dicotomia indissolubile

Ma perché il metal e Tolkien sono così fortemente legati? Non vi è dubbio che da sempre questo genere musicale sia collegato ad un immaginario fatto di battaglie ed eroi, d'altronde spesso rappresentato non soltanto dal punto di vista musicale ma anche per ciò che concerne il vestiario: quanto stonerebbero d'altronde i Manowar vestiti in giacca e cravatta?

Le avventure di Frodo e della compagnia hanno d'altronde ispirato la musica tutta, a cominciare da quel folk che di sovente proprio con il metal o con il rock in un senso più ampio ne è contaminato. Il palcoscenico imbastito dall'autore nato in Sudafrica è d'altronde un teatro infinito di epos e leggende, ideale prosecutore di quelle imprese eroiche che fornivano materiale ai menestrelli, pronti a incantare davanti ad un fuoco nelle notti più fredde platee nobili o ricche.

Basti pensare alle innumerevoli band che hanno scelto il proprio nome basandosi proprio su luoghi o personaggi della storia di Arda, dai Cirith Ungol agli Amon Amarth, dal Burzum del controverso Varg Vikernes - per saperne di più leggete la nostra recensione di Lords of Chaos - ai Gorgoroth e così via: è possibile trovate un enorme sottobosco di band, minori o no, che hanno attinto a tale campionario.



Una moda che non tarda certo a scemare, l'universo della Terra di Mezzo è talmente vasto e ancora attuale, capace di rivivere non soltanto su piccolo e grande schermo ma anche nel mondo della musica più estrema, ricettiva forse più di altri generi - escluso il sempiterno folk, con il quale molto spesso proprio il metal è contaminato - nel catalizzare atmosfere eroiche ad uso e consumo di un pubblico pronto a sognare di incredibili avventure.

D'altronde chi si ricorda della carriera, lanciata in tarda età, del compianto Christopher Lee - ovvero il Saruman della trilogia jacksoniana - quale cantante metal, prima come guest-star dei nostrani Rhapsody e poi con il suo progetto solista a novant'anni compiuti?

Ennesimo segnale di quanto la musica metal, in tutte le sie infinite diramazioni, sia fortemente legata agli scritti immortali di J.R.R. Tolkien.

Post Scriptum: in questo pezzo ci siamo "limitati" ad offrire una breve infarinatura a chi poco avvezzo a tali sonorità, nella speranza di farvi incuriosire. Ovviamente chi ben conosce la scena potrà far notare assenze più o meno importanti, ma qualora ci fosse curiosità a riguardo potremmo tornare sull'argomento in maniera più approfondita in un prossimo futuro.