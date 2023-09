Tech it Easy: come vivere la tecnologia in relax con meno di 100 euro

Su questi lidi siamo soliti provare miriadi di prodotti di fascia alta, che generalmente offrono agli utenti il meglio sulla piazza. Non tutti, però, hanno bisogno del top del top per i propri bisogni tecnologici: in determinati contesti ciò che serve sono solo semplicità e risparmio. Non appena Nilox, brand noto soprattutto in ambito di outdoor technology, ci ha proposto di provare dei prodotti della sua divisione accessori, abbiamo deciso di accettare la sfida. In che modo? Decidendo di utilizzare solamente prodotti low cost per un po' di tempo.

Ad attirarci nel vortice dell'ecosistema budget di Nilox, del resto, ci ha pensato anche il suo stesso slogan, Tech it Easy , che fa il verso a "Take it easy", "prenditela comoda". Il messaggio lanciato dal brand ci è sembrato a fuoco con il periodo di appiattimento in cui versa il mondo della tecnologia. Ma c'è un messaggio ancora più interessante: forse, semplicemente, anche gli appassionati di tecnologia dovrebbero iniziare a prendere tutto con un po' più di relax.

Smart working senza pensieri, anche per il portafogli

Meno di 100 euro: questo è il prezzo che Nilox chiede agli utenti per portarsi a casa tutti i prodotti del kit per lo smart working. Per la precisione, il valore totale dei sample che abbiamo provato in queste settimane è pari a 92,95 euro, se ci si basa sui prezzi consigliati.

I primi 18,99 euro se ne vanno per il kit tastiera + mouse, le periferiche che abbiamo utilizzato di più. Non poteva essere altrimenti, del resto, per chi scrive per lavoro.

Le due periferiche arrivano in un'unica confezione, che riporta in evidenza e a caratteri cubitali la scritta WINDOWS COMPATIBLE. L'aspetto interessante di questa soluzione, chiudendo un occhio sui più che preventivabili compromessi (dai materiali alla mancanza di troppe indicazioni luminose), è che si tratta di dispositivi wireless a 2,4 GHz di tipo Plug and Play.

Tradotto per chi non ha la minima idea di cosa siano tutti questi termini: basta estrarre dalla zona bassa del mouse un apposito ricevitore da collegare a una delle porte USB del computer. Così facendo (e magari ricordandosi di accendere il mouse tramite l'apposito interruttore), in un attimo è possibile utilizzare sia il mouse che la tastiera. Tutto senza fili e tramite un unico ricevitore.

Questo kit punta tutto sulla convenienza. Il mouse offre fino a 1.000 DPI, la durabilità della tastiera è garantita per più di 10 milioni di battute e sul retro della confezione viene indicata anche la compatibilità con Linux.



I successivi 18,99 euro (sempre prezzo consigliato) possono invece sparire dal portafogli per via del mouse wireless verticale. Abbiamo chiesto a persone un po' più in là con l'età opinioni in merito, visto che l'abbiamo usato fino a un certo punto (in quanto non abituati alla conformazione verticale). La risposta: per chi sta molto tempo davanti al computer questo è un utilizzo decisamente più sano del mouse.

Al netto del supporto ai 3.200 DPI e alla presenza di un totale di sei pulsanti (tra cui quelli per regolare la velocità su tre livelli, ovvero 800, 1.600 e 3.200 DPI), l'aspetto più apprezzato è stato sempre l'ergonomia. Si punta insomma a ridurre la fatica e rendere più confortevole l'uso prolungato del PC, fornendo al contempo una presa stabile e favorendo posizioni sane per polso e braccio. Forse siamo ancora un po' troppo giovani per fare discorsi di questo tipo e banalmente abbiamo uno stile di vita differente, ma se vi interessa il mouse verticale sappiate che richiede anch'esso due batterie AAA e sfrutta un adattatore USB dedicato.

Tranquilli, non tutti i prodotti Nilox IT hanno bisogno di batterie AAA. È il caso delle cuffie col cavo, proposte a un prezzo consigliato di 19,99 euro. Il design è molto basilare ma queste leggerissime cuffie possono essere collegate al computer, questa volta sì, con filo USB, per svolgere al volo un po' tutte le operazioni richieste in ambito di studio e smart working.



Certo, si tratta di un prodotto entry level e non bisogna dunque un'esperienza fascia molto più elevata, ma l'universalità della sua compatibilità e il fatto che non ci sia bisogno di alcun driver (o quantomeno possiamo confermarlo per Windows) rendono l'utilizzo, anche del microfono regolabile, un gioco da ragazzi, che si debbano effettuare chiamate VoIP (ovvero tramite Internet) per i classici meeting o che si voglia semplicemente guardare qualche video su YouTube.

Tra l'altro, seguendo il corso del filo è possibile trovare i controlli fisici per regolare il volume (sì, i tasti sono associati di default alla barra di Windows), attivare la modalità Mute e gestire il microfono. La lunghezza del cavo è di 1,8 metri.



A chiudere il kit ci sono due prodotti pratici, su cui si possono spendere poche parole descrittive ma che vanno comunque a completare la formula "Tech it Easy" di Nilox.

Il primo è lo zaino Urban, che non indica provenienze hip hop ma va comunque utilizzato in strada. A un prezzo consigliato di 24,99 euro, offre una soluzione compatta che consente di trasportare computer portatili fino a 15,6 pollici. Gli scomparti disponibili sono molti e troviamo anche una tasca rinforzata nella parte posteriore per riporre, per l'appunto, il laptop (ma sappiamo che presi dalla foga lo inserirete un po' a caso dove trovate spazio, come fanno tutti).

Non siamo degli esperti di moda, ma in questo caso il design viene descritto come urbano ed elegante, progettato per una vestibilità comoda e personalizzata (con spallacci imbottiti e facilmente regolabili: questo possiamo dirvelo anche direttamente noi). Fatto sta che lo zaino in poliestere risulta resistente ad acqua e graffi, mentre i vostri genitori saranno felici di sapere che sono presenti cerniere termosaldate per una maggiore sicurezza.



A questo punto, non resta che il prodotto mancante, proposto a un costo consigliato di 9,99 euro. Sì, è proprio lui: il tappetino XXL da 80x30cm con base gommata aderente e superficie antiscivolo, che può consentirvi di far scorrere il mouse come si deve. Tuttavia, come risaputo, saranno più le macchie di caffè che altro, ma questo grande segreto dello smart working va mantenuto e faremo finta che tutte le scrivanie siano totalmente prive di questi segni circolari.



Il kit low cost di Nilox ci ha un po' riportato ai tempi in cui da ragazzini acquistavamo quei prodotti presenti nei cestoni delle grandi catene, con cui nonostante tutto ci facevamo qualsiasi cosa.

In questo caso, spendendo meno di 100 euro è di fatto possibile impostare una scrivania da cima a fondo, per avere a disposizione tutto l'essenziale, dalle periferiche agli accessori, di cui si potrebbe avere bisogno per il lavoro, soprattutto se non si hanno troppe esigenze: noi siamo riusciti a portare a termine la nostra classica routine quotidiana di scrittura estiva anche solamente con queste periferiche e immaginiamo che una soluzione di questo tipo possa calzare a pennello anche per molte altre persone che hanno bisogno di un set "base" di dispositivi per l'ufficio.



Certo, non tutto è rose e fiori e c'è chi ha indubbiamente bisogno di prodotti di fascia più alta per mantenere elevato il flusso, cosa di cui anche noi abbiamo percepito il bisogno; tuttavia, pensando alle molte piccole e medie attività che compongono il tessuto lavorativo italiano, è possibile comprendere quanto prodotti essenziali, economici e immediati come questi possano effettivamente dare una grossa mano nel portare a termine una buona giornata lavorativa.