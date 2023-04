Squid Game non è tutta finzione: la storia che ha ispirato la serie Netflix

Troppo spaventoso per essere vero, eppure la storia ci suggerisce anche stavolta che potrebbe esserlo. "Squid Game", con 132 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi venticinque giorni di messa in onda, ha battuto persino "La Casa di Carta" e "Bridgerton" e, ad oggi, si conferma una delle serie TV più viste al mondo. Subdola, spietata e angosciante, la serie sudcoreana del regista Hwang Dong-hyuk ci ha affascinati con una narrazione intrigante e una serie di immagini che si sono instillate indelebilmente nell'immaginario comune.

Ma i retroscena della serie TV firmata Netflix potrebbero essere ancora più inquietanti e sanguinosi di ciò a cui abbiamo assistito sul piccolo schermo.

"Squid Game" nella vita reale

Una schiera di persone affette da problemi economici rinchiuse in una sorta di prigione ai margini del mondo, sottoposte a giochi sadici e torture: una trama agghiacciante, ma che affonda le sue radici in una storia ancora più crudele. "Squid Game" ci ha scioccati e intrigati, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che i fatti riportati all'interno di una delle serie Netflix con più successo al mondo facciano riferimento a una triste realtà. E, per giunta, in un passato nemmeno troppo remoto.

Park In-keun è morto nel 2016 ma la sua famiglia oggi vive a Sydney. In Corea del Sud, tutte le sue proprietà sono state richieste come risarcimento dai sopravvissuti agli abusi avvenuti nella città di Busan, che negli anni '80 ospitava la struttura dittatoriale di Brothers Home.

Dietro alle tende teatrali di un Paese in fortissima espansione economica, la Corea del Sud accoglieva segretamente una serie strutture brutali e spietate con il falso nome di "organizzazioni di assistenza". E qui, la spaventosa similitudine con "Squid Game": Park In-keun gestiva la Brothers Home come una dittatura, formando plotoni in cui i detenuti erano costretti a competere con gli altri e ad abusarne per sopravvivere. Si trattava, dunque, di un vero e proprio campo di concentramento con al suo interno moltissime fabbriche occupate da persone rastrellate per le strade.

"Purificazione sociale"

Trent'anni dopo le significative cicatrici della Guerra di Corea degli anni '50, durante la quale la penisola era stata divisa in Nord e Sud, il Paese cominciò a godere di un potere economico senza precedenti. In aggiunta, gli imminenti Giochi Asiatici del 1986 e le Olimpiadi del 1988 portarono i sudcoreani in fibrillazione e il governo decise di attuare una serie di manovre di rebranding per riqualificarsi agli occhi del mondo intero. Nell'aprile del 1981, una lettera arrivò nell'ufficio dell'allora primo ministro.

La lettera, scritta a mano dal Presidente Chun Doo-Hwan (che aveva preso il potere con un colpo di stato militare un anno prima) ordinava alle autorità di "reprimere il vagabondaggio".

In base a quest'ordinanza, furono istituiti una serie di centri di assistenza sociale nelle grandi città come Busan, dove iniziarono a comparire autobus con insegne che recitavano lo slogan "veicolo per il trasporto dei vagabondi". Ma il vero scopo di queste strutture private, che ricevevano sussidi da parte del governo in base al numero di persone al loro interno, era quello di "purificare" le strade e l'intero Paese.



La stessa polizia veniva ordinariamente ricompensata per questa sorta di pulizia sociale e, all'interno dei centri, cominciarono ad arrivare anche bambini, disabili e perfino cittadini comuni che si rifiutavano di esibire il documento di identità.

Park In-keun - a capo del più grande di questi centri - insisteva spesso sul fatto che le strutture erano lì per nutrire, vestire ed educare i vagabondi.

Secondo un'indagine del procuratore locale di Busan, meno del 10% delle persone intrappolate in queste strutture erano davvero dei senzatetto.

Sulla carta, inoltre, ognuna delle persone arrivate nei centri sarebbe dovuta rimanervi solo per un anno ricevendo una formazione, per poi essere reinserita nella società. Ma la triste realtà è che molti di loro furono liberati solo nel 1987, quando più di 30 detenuti evasi denunciarono ciò che stava realmente accadendo dietro quelle mura.



Gli orrori della Brothers Home

Brothers Home era il più grande di questi centri, non lontano da un'area residenziale della città portuale di Busan. Al suo apice, la struttura contava circa 4000 detenuti. Un filmato del governo coreano del 1981 celebrava la Brothers Home come un centro di assistenza sociale esemplare per i senzatetto, ma le sue alte mura di cemento nascondevano in realtà l'avidità e la criminalità grottesca della sua gestione.

Nel 2018, il consigliere comunale di Busan ha appoggiato le scuse del Consiglio ai sopravvissuti agli abusi e ha raccontato che le persone venivano spietatamente rapite dalle strade e rinchiuse nella struttura.

Gli ex "detenuti" raccontano di essere stati affamati e sfruttati senza vergogna.

Il centro gestiva più di una dozzina di fabbriche che producevano matite, attrezzature da pesca, ombrellini da cocktail, abbigliamento, scarpe e molto altro. La maggior parte delle persone non riceveva nulla per il proprio lavoro e persino i bambini venivano ridotti in schiavitù.

A detta di tutti i testimoni, Park In-keun governava con il pugno di ferro, istituendo una catena di comando simile a quella dell'esercito e promuovendo i detenuti a posizioni di potere.



La sua strategia consisteva nel far sì che i detenuti abusassero di altri detenuti in un circolo vizioso senza fine, proprio come metaforicamente tradotto nella lotta all'ultimo sangue di "Squid Game".

All'interno dei cosiddetti "plotoni", che ospitavano fino a 120 detenuti in file di letti a castello, regnava la violenza. Tutti erano sottoposti a punizioni collettive inflitte dai "capi plotone" anche solo per aver fatto cadere il cibo a terra durante la cena. Ufficialmente, 657 persone sono morte nella struttura ma è opinione diffusa che il numero reale sia molto più alto.

Nel 1986, a Busan iniziarono a circolare voci di persone trattenute contro la loro volontà e di uccisioni nei centri. In seguito a una soffiata, un procuratore locale visitò a sorpresa uno dei cantieri della Brothers Home, dove fotografò uomini con grandi bastoni che sorvegliavano i lavoratori. Poco dopo, la Brothers Home venne perquisita e dalla cassaforte dell'ufficio principale furono sequestrate valute straniere per un valore di 5,5 milioni di dollari.



Park In-keun fu arrestato nel gennaio 1987, accusato di appropriazione indebita e confinamento illegale, ma alla fine fu assolto dalla seconda accusa e non fu mai chiamato a rispondere delle violazioni dei diritti umani perpetrate nella Brothers Home.

Invece di essere incarcerato per 15 anni per aver sottratto milioni di dollari di sussidi governativi, Park fu condannato a soli due anni e mezzo di carcere.

Lo scorso anno, ben 35 anni dopo la chiusura di Brothers Home, un rapporto storico ha rivelato il tentativo di insabbiare le prove che avrebbero confermato un crimine commesso dallo Stato. La commissione ha esaminato i documenti della polizia, dei pubblici ministeri e dei tribunali e ha anche trovato documenti che suggeriscono che la struttura somministrava abusivamente psicofarmaci per controllare i detenuti.

Lo Stato era dunque a conoscenza dei problemi, ma non fece nulla per risolverli; avrebbe tentato, inoltre, di minimizzare la portata degli abusi dopo che l'incidente della Brothers Home divenne di dominio pubblico nel 1987.

L'ex procuratore che smascherò i centri ha dichiarato che alcuni alti funzionari bloccarono le sue indagini poiché temevano un imbarazzante incidente internazionale alla vigilia delle Olimpiadi. Ma giustizia sarà presto fatta: la commissione ha iniziato a indagare sugli abusi della Brothers Home nel maggio dello scorso anno, dopo una lunghissima lotta per il riscatto da parte dei sopravvissuti, molti dei quali stanno lottando con problemi finanziari e di salute. Le indagini sono ancora in corso.



