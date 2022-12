Skinamarink sarà l'horror più disturbante del 2023?

Amanti del cinema horror a rapporto: "Skinamarink" è la nuova ossessione degli appassionati del genere. Il film, diretto dal regista esordiente Kyle Edward Ball, è in arrivo nelle sale cinematografiche ad inizio 2023 ma su TikTok e su Reddit è già in tendenza.

Poche scene del trailer che circola online anticipano un'atmosfera surreale e disturbante alla David Lynch, in un mix di riprese ovattate e voci sussurrate distorte. "Skinamarink" ha già preso la via dello streaming illegale e migliaia di utenti non hanno resistito al fascino inquietante di uno degli horror più promettenti del nuovo anno. Ma cos'avrà, questa pellicola low budget, di così terrificante?



Un horror diverso dal solito

"Skinamarink" non è come tutti gli altri film horror: questo è ciò che si evince dalle dichiarazioni di chi l'ha già guardato, tra fascino, titubanza e curiosità. Il film gioca con un'idea di paura che raramente, nella storia del cinema, è mai stato affrontata. In piena notte, due bambini si svegliano e scoprono che i loro genitori sono scomparsi, così come tutte le porte e le finestre della loro casa.

I bimbi cominciano a vagare nel buio, con la costante sensazione che qualcosa di sinistro li stia osservando. Le riprese sono molto lente e vengono realizzate all'interno della stessa abitazione, che offre agli spettatori degli scenari stranamente familiari e riconducibili all'infanzia.

"Skinamarink" evoca un senso di terrore che non sfocia mai nello shock, ma promette di non abbassare mai il tiro durante tutta la visione. Per chi ama lo splatter e i momenti di azione, dunque, non è esattamente il film su cui puntare, ma per chi cerca qualcosa di diverso e sconcertante, "Skinamarink" rappresenta una nuova frontiera del cinema horror psicologico che gioca in modo subdolo con i ricordi individuali. Orsetti di peluche, corridoi bui, rumori notturni e voci distorte...Il terrore espresso dalla pellicola di Kyle Edward Ball nasce dai peggiori incubi e tiene gli spettatori incastrati in un limbo di terrore. "Skinamarink" non assomiglia, in definitiva, a nessun horror mai realizzato prima.

Gli spazi liminali

Il debutto del regista emergente Kyle Edward Ball fonda la sua teoria del terrore in alcune leggende nate sul web, note come "creepypasta". Si tratta di un fenomeno di Internet che si evolve in racconti inquietanti dalle tematiche horror, diffusi attraverso forum e piattaforme social - in particolare su 4chan. Una delle leggende nate sul web più agghiaccianti degli ultimi anni espone la teoria delle backrooms: spazi liminali dall'estetica famigliare, che creano confusione ed incertezza in chi li osserva.

Le backrooms sono non-luoghi dall'estetica creepy e prendono spunto dagli scenari dell'infanzia, dai livelli intermedi dei videogiochi e dai vecchi film horror cult. "Skinamarink" rievoca l'estetica labirintica e senza uscita delle backrooms, toccando le note più spaventose della nostra infanzia ed estremizzandole fino alla creazione di una pellicola soffocante.

La teoria dell'esistenza di queste stanze nasce proprio su 4chan, dove qualche anno fa fu pubblicato, in forma anonima, un post raffigurante una stanza monocromatica, con moquette e le luci fredde, accompagnata da questa descrizione:



«Se non fai attenzione e ti allontani dalla realtà nelle aree sbagliate, finirai nelle backrooms, dove non c'è altro se non la puzza di un vecchio tappeto umido, la follia di un giallo monotono, l'infinito rumore di fondo di luci fluorescenti al massimo ronzio, e circa seicento milioni di miglia quadrate di stanze vuote suddivise a caso per intrappolarti. Dio ti salvi se senti qualcosa che vaga nelle vicinanze, perché sicuramente ti ha sentito».



Low budget e alta tensione

Kyle Edward Ball è un regista esordiente che, nel suo canale Youtube, ha collezionato i racconti degli incubi peggiori degli utenti, trasformandoli infine in un film. La genesi di "Skinamarink" vede protagonista l'incubo ricorrente più spaventoso: essere bambini, di un'età compresa tra i 6 e i 10 anni, e ritrovarsi a casa da soli senza i genitori (morti o scomparsi) con una minaccia che incombe e ci osserva. Ball ha raccolto i fondi per il film attraverso il crowdfunding ed è riuscito a raccogliere una cifra di circa 15mila dollari.

Da quel momento in poi, ha usufruito delle riprese all'interno della sua casa d'infanzia a Edmonton, in Canada, chiedendo in prestito le attrezzature alla "Film and Video Arts Society of Alberta", una cooperativa senza scopo di lucro che aiuta i registi indipendenti.

Il film è interpretato da Lucas Paul, Ross Paul, Dali Rose Tetreault e Jaime Hill. I produttori esecutivi sono Edmon Rotea, Ava Karvonen, Bonnie Lewis, Alan Lewis, Josh Doke e Jonathan Barkan. Il film approderà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 13 gennaio. Siete abbastanza coraggiosi per andare a vederlo?