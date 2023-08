Gli Shamate, la sottocultura dei giovani cinesi dalle chiome colorate

C'erano una volta gli anni 2000, un decennio fatto di sottoculture giovanili e nuove icone, illustrate su blog dove si diffondevano le tendenze più all'avanguardia del momento, tra borchie, occhiali specchiati e make-up appariscenti. C'era l'emo, con le cinture di borchie e i ciuffi di capelli che coprivano gli occhi, la sottocultura scene, con chiome cotonate, ciocche zebrate e accessori dai colori sgargianti, e l'estetica giapponese visual kei, fatta di spiky hair e abbigliamento goth androgino. E poi c'erano le periferie cinesi, abitate da giovani migranti di seconda generazione che si guadagnavano da vivere nelle catene di montaggio delle fabbriche. Qui, il grigiore suburbano cominciava ad assumere nuove tinte con l'arrivo degli Shamate, una delle sottoculture più controverse della Cina.



Chi erano gli Shamate?

Il termine "Shamate" deriva dalla traslitterazione dell'inglese "smart"("intelligente") e indica una sottocultura nata in Cina, intorno alla fine della prima decade degli anni 2000, più precisamente nelle periferie di Dongguan. Questa cittadina al sud della Cina, soprannominata una delle "quattro tigri del Guangdong", cominciò ad accogliere i giovani migranti delle campagne limitrofe, che si spostavano nella zona metropolitana per essere impiegati nelle industrie del comparto manifatturiero. Questi giovani, spesso sottoposti a ritmi di lavoro inauditi, venivano assunti illegalmente per l'età proibitiva (spesso sotto i 14 anni). Il grigiore, il rigore e la monotonia della vita di fabbrica, spinse i ragazzi a una ribellione di gruppo, che coinvolse soprattutto il trucco e l'abbigliamento.

Secondo quanto dichiarato da Luo Fuxing - appuntato come creatore dello Shamate - a Vice Asia, questa nuova tendenza si ispirava fortemente all'estetica giapponese visual kei, scoperta su Internet. Il web e i videogiochi erano infatti l'unica valvola di sfogo per i giovani migranti cinesi, in quegli anni.



Affascinato dalle immagini che vide per la prima volta su un forum online, Luo Fuxing cominciò ad uscire di casa con fondotinta e trucchi fantasiosi, sempre più appariscenti, per poi passare ad acconciature tridimensionali, spiky hair e piercing su tutta la faccia: un look che sconvolse gli altri cittadini ma che gli permetteva, per la prima volta, di catalizzare l'attenzione su di sé.

"We Were Smart", il documentario del regista Yifan Li, porta in scena per la prima volta una serie di interviste agli Shamate, evidenziandone il loro background culturale: genitori assenti, mancanza di soldi, condizioni di lavoro estenuanti e problemi di integrazione.

Questo ha portato gli Shamate ad abitare e rendere proprie alcune zone caratteristiche di Dongguan, tra cui i parchi e le piste di pattinaggio. Inolre, gli stipendi di fabbrica di 3000 o 4000 yuan non permettevano loro di comprare o affittare una casa in città e non potevano fare altro che restare nei dormitori delle fabbriche dove lavoravano. Le scelte estetiche degli Shamate, che rispetto ai loro genitori sapevano scrivere e utilizzare il web, sono perciò legate ad un senso di incertezza dettato dall'impossibilità di trovare una propria dimensione.



Musica, stile e make-up

L'estetica ha iniziato a decollare dal 2009 al 2013 e al suo apice contava una vera e propria comunità di circa 20.000 shamate. Nonostante le condizioni estenuanti, i giovani lavoratori cinesi riuscirono a creare una rete identificativa, aiutandosi l'un l'altro con lavoro e denaro. Nonostante in quegli anni rappresentassero un'estetica derisa e incompresa, ad oggi esistono ancora molti Shamate fortemente legati al proprio stile e al proprio passato.

Secondo quanto dichiarato dal regista del documentario "We Were Smart", «malgrado abbiano sofferto le prese in giro, siano stati discriminati e picchiati e alcuni dei loro account siano stati bloccati, non si è trattato di censura vera e propria. Semplicemente, il resto del Paese non era interessato a capirli e la società consumistica li considerava dei falliti. Con il tempo alcuni hanno messo su famiglia, altri si sono messi in proprio e la rete si è sciolta».



Gli Shamate tendevano a truccarsi di scuro, con ombretti e eyeliner. Le loro acconciature erano spiky e voluminose, tinte tipicamente di rosso, giallo, viola o blu. Inizialmente era anche molto popolare l'uso di tinture spray temporanee per le acconciature, perché se i capelli erano troppo trasgressivi in termini di colore e stile, molte fabbriche cinesi non erano disposte ad assumerli.

Per quanto riguarda lo stile, così come il trucco e gli hairstyle, anche l'abbigliamento mirava a catalizzare l'attenzione su di sé: gli Shamate indossavano letteralmente tutto ciò che potesse attirare gli sguardi, dai capi emo, goth e punk, fino ai marchi falsi che imitavano i brand più famosi e in voga del momento, in stile Occidentale.

Dal punto di vista musicale, la comunità Shamate tendeva ad ascoltare molto K-Pop e musica elettronica , nonostante il loro aspetto induca molti a pensare che potessero essere maggiormente attratti da rock o metal.

Gli Shamate erano scomodi perché rappresentavano il lato triste e concreto del cosiddetto miracolo economico cinese da Deng a Xi. Criticati ed esiliati a causa della loro appartenenza alla classe inferiore, in realtà gli Shamate hanno contribuito in maniera consistente alla crescita dell'economia cinese. Negli ultimi anni, l'estetica di questa sottocultura sta vivendo una sorta di rinascita, soprattutto su piattaforme come TikTok.