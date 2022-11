Alla scoperta di Minorca con Galaxy S22 Ultra

Fenici, greci, romani, inglesi, francesi e persino pirati. La storia di Minorca è costellata da conquiste, lotte e cambiamenti culturali, ben visibili nell'architettura dei suoi centri urbani. Del resto quest'isola delle Baleari ha una posizione strategica di rilievo, al centro delle rotte commerciali del Mediterraneo, e nel corso dei secoli ha visto un susseguirsi di popoli diversi insediarsi al suo interno.

Oggi Minorca è conosciuta soprattutto per il suo mare e le sue calette, dalla bellezza mozzafiato, che sono riuscite a preservarsi grazie a uno sviluppo oculato del turismo di massa, con qualche eccezione ovviamente, tanto che l'UNESCO l'ha dichiarata Riserva di Biosfera già nel 1993. La scorsa estate abbiamo visitato Minorca in compagnia di un Galaxy S22 Ultra, con cui abbiamo scattato tutte le immagini di questo articolo, sfruttando appieno il potenziale dello smartphone di Samsung.

Ciutadella, tra vicoli e cibo delizioso. Maó: il mercato del pesce è da non perdere

Raggiungere Minorca è molto semplice, dall'Italia il modo migliore è l'aereo, che arriva in meno di due ore, almeno partendo dall'aeroporto di Malpensa. L'unico aeroporto presente sull'isola è nella capitale Mahón, o Maó se si usa il catalano invece dello spagnolo.

Per godersi le sue bellezze un mezzo di trasporto è essenziale, ecco perché abbiamo affittato un'auto e ci siamo diretti a Ciutadella de Menorca, la più grande città dell'isola, situata sulla costa occidentale. Ciutadella è un'ottima base da cui partire, questa cittadina di circa 30000 abitanti offre tutto quello che serve per passare delle belle serate in compagnia di buon cibo e di qualche bicchiere di sangria. Di sera i suoi vicoli prendono vita e brulicano di turisti, senza però mai essere troppo affollati. Passeggiando per Ciutadella la storia dei Minorca prende vita, le influenze arabe si mischiano a quelle dei tanti popoli che hanno vissuto sull'isola, in un melting pot che oggi è ben visibile camminando nei suoi calli.

Nei periodi di alta stagione ci si deve adattare, prenotare un tavolo in un ristorante non è quasi mai possibile, bisogna aspettare, tanto che le code sono frequenti fuori dai luoghi di ristoro.

La cucina minorchina basa molto del suo appeal sulle tapas, presenti in grandi quantità e varietà, ma non mancano anche piatti tipici come la Caldereta de Langosta, uno stufato di aragosta simile al suo lontano parente cucinato nel Maine. Tra tutti i ristoranti che abbiamo provato soprattutto due hanno lasciato il segno, C'an Rafa e La Guitarra.

Il primo è una vera e propria istituzione in città ed è situato di fianco al mercato del pesce. Qui si possono assaporare ottimi fritti ma anche pesce alla griglia fresco, in un'atmosfera conviviale e con prezzi non esagerati. Il secondo è ottimo per provare la Caldereta de Langosta, ma offre tanti piatti della tradizione se si cerca qualcosa di diverso.



Terminata la cena è possibile fare una passeggiata tra i vicoli oppure puntare direttamente alla zona del porto, dove trovare numerosi locali notturni in cui gustarsi un buon Gin Tonic. La cultura anglosassone è stata importante per lo sviluppo di Minorca, non stupitevi quindi di trovare molte varietà di Gin nei locali cittadini. Se passate per la capitale Maó invece c'è un posto davvero imperdibile per tutti gli amanti del cibo, ovvero il mercato del pesce.

Maó e il suo mercato del pesce

Qui è possibile acquistare pesce freschissimo da cucinare a casa, ma al suo interno c'è anche un vero e proprio paradiso delle tapas, con una varietà impressionante tra carne e pesce. Le immagini spiegano meglio delle parole in questo caso, la cosa certa è che il vostro palato non scorderà facilmente questo luogo.

Un mare indimenticabile

Spiagge, calette e il suo splendido mare sono le attrazioni più importanti di Minorca. Dimenticate subito quanto si vede in Italia, qui le spiagge sono per lo più libere ma offrono spesso servizi come la doccia gratuita, quelli a pagamento sono quasi sempre legati al solo noleggio di lettini e ombrelloni. Non esistono differenze di prezzo tra la prima e la seconda fila, tra chi è più vicino o più lontano dal mare, in tutte le spiagge che abbiamo visitato e in cui abbiamo sfruttato il servizio il costo è sempre stato tra i 19 e i 20 euro, tariffa fissa, da pagare direttamente al "Playero".



In aggiunta è possibile noleggiare pedalò, kayak e piccole imbarcazioni a motore, che si possono guidare anche senza patente nautica. Se non siete mai stati a Minorca è bene sapere che il nudismo è praticato con una certa libertà, stimolato anche dalla naturale e spesso selvaggia bellezza delle spiagge dell'isola.

La scelta è enorme, Minorca si adatta molto bene a diversi tipi di turisti, da chi predilige vivere il mare potendo contare su tanti servizi a chi invece gradisce un contesto più naturale. Inutile dire che con una barca le possibilità si ampliano molto, visitare le calette inaccessibili dalla terra permette di rilassarsi in un ambiente incontaminato, in questo viaggio abbiamo però preferito puntare a un turismo più accessibile, tutte le spiagge di cui parleremo sono raggiungibili in macchina, con un tratto a piedi di lunghezza variabile.

Tra le più comode e rinomate c'è sicuramente Son Bou, adatta a grandi e piccini, grazie alla sua sabbia bianca, al mare calmo e allo scarso pendio.

Situata sulla costa sud dell'isola, offre parcheggi gratuiti (attenzione, in alta stagione tendono a finire rapidamente) e tanto spazio per godersi il suo favoloso mare cristallino. Come spesso accade nelle spiagge minorchine, la zona di ingresso vicino al parcheggio può diventare piuttosto affollata, ma basta fare qualche passo in più per godersi il mare con maggiore tranquillità.



Risalendo brevemente la costa verso ovest si trovano invece le spiagge di Sant Tomas e di Binigaus, raggiungibili in diversi modi. Sant Tomas è quella più accessibile, ha un parcheggio piuttosto ampio che da accesso al mare in pochi passi. Da qui parte anche una passerella pedonale che permette, in 10 minuti di cammino, di arrivare a Binigaus. Se amate le escursioni, Binigaus ha un altro accesso, un percorso immerso nella natura che parte dal paese di Es Migjorn Gran, della durata di meno di un'ora, da fare solo se muniti di scarpe adatte.

San Tomas offre, almeno vicino all'accesso pedonale, bar e lettini, mentre Binigaus è più adatta a chi cerca uno spazio meno affollato e più tranquillo. Entrambe sono caratterizzate da una sabbia bianca e da acque cristalline, con qualche scoglio in cui provare a fare un po' di snorkeling.



Cala Galdana e Cala Pregonda invece sono due spiagge agli antipodi, la prima pensata per il turismo di massa, la seconda più isolata e selvaggia. Cala Galdana è nella costa sud, si raggiunge facilmente in macchina e offre uno scorcio magnifico dall'alto. Questa baia naturale è caratterizzata da un'acqua azzurra con delle sfumature di verde, ben visibili dall'alto, dove ci sono diversi punti panoramici da cui osservarla.

Un luogo incantato, che perde però la sua bellezza naturale a causa delle strutture ricettive piuttosto invasive da cui è circondata.

Al contrario Cala Pregonda è un inno alla sostenibilità. Situata sulla costa nord, offre un parcheggio a cui si arriva facendo un breve tratto di strada bianca.

Da qui parte un sentiero che in circa mezz'ora permette di raggiungere la spiaggia. Il sentiero, ben segnalato ma da affrontare con le scarpe, è solo una piccola parte del famoso Camì de Cavalls, e permette di vedere anche la fauna locale, come le tartarughe.



La strada è interrotta, in un paio di punti, dai tipici cancelli in legno, visibili nei sentieri di tutta l'isola. Anche se sembrano inutili, in realtà servono per mantenere gli animali da pascolo fuori da determinate zone, per cui ricordatevi di chiuderli quando ci passate. A rendere unica questa parte dell'isola sono la sabbia e le rocce rosse, che in alcuni punti ricordano la superficie di Marte. Se decidete di avventurarvi in questa spiaggia meglio controllare prima il vento, che può diventare molto forte in base alla giornata.

Queste sono solo alcune delle spiagge che si possono visitare sull'isola, davvero ricca di bellezze naturali. Chi lo desidera, tra un tuffo e l'altro, può visitare i quattro fari presenti su Minorca, dei luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato.

Nel corso dei secoli sono centinaia le navi affondate sulle coste minorchine, ecco perché è stato creato un sistema di fari dislocati quasi tutti a nord. Far de la Cavalleria regala una vista mozzafiato sulla costa, come anche Far Punta Nati. Quest'ultimo, al sopraggiungere del tramonto, diventa un luogo di incontro per osservare il termine della giornata da una posizione magica. Come spesso accade a Minorca fate però attenzione: quando il piccolo parcheggio del faro è pieno la strada viene chiusa, meglio andare con un pizzico di anticipo.

Un po' di storia

Minorca è ricca di storia, tanto che le prime tracce di presenza umana sull'isola risalgono addirittura al 2000 a.C., all'età del bronzo. I resti più evidenti dell'antica Minorca sono associati alla cultura Talaiotica, una civiltà che si è sviluppata nelle Baleari a partire dal 1500 a.C.

Questa ha lasciato diversi monumenti megalitici, che si possono osservare in molti siti archeologici, alcuni dei quali ad accesso totalmente libero.



Uno di questi è il sito di Torrellafuda, poco distante da Ciutadella e raggiungibile dopo un breve tratto di strada sterrata da affrontare in auto. Qui è possibile osservare un talaiot in buono stato di conservazione. I talaiot sono delle strutture in pietra che ricordano delle piccole torri, realizzate a secco, senza quindi cemento o calce, come del resto lo sono la gran parte dei muretti in pietra visibili in ogni parte dell'isola. Sempre qui è possibile osservare una taula, un monumento in pietra forma di "T" che ricorda molto altre strutture simili, come quelle di Stonehenge.

Luoghi come questo sono spesso poco frequentati ma hanno un fascino antico e vale sicuramente la pena visitarli. A poca distanza c'è poi la Naveta des Tudons, una costruzione funeraria molto ben conservata e di dimensioni ragguardevoli, almeno rispetto alle altre presenti sull'isola. Tra il 900 e l'800 a.C prima i fenici e poi i greci si stabilirono a Minorca, attratti dalla sua posizione, propizia per fare da base a floridi commerci. Curioso il fatto che siano stati proprio i Greci a dare il nome alle isole Baleari, che deriva da ballein, letteralmente "tirare con la fionda", pratica in cui i popoli locali eccellevano.

Il periodo greco durò fino a circa il 700 a.C, quando l'impero cartaginese riuscì a prendere il controllo delle Baleari. Le informazioni su questi secoli sono scarse, sembra però che fu un'epoca di espansione per le città dell'isola, che crebbero anche di numero.

Grande impulso allo sviluppo di Minorca arrivò nel periodo romano, iniziato nel 123 a.C circa. Nei cinquecento anni successivi sorsero nuovi insediamenti e venne costruito un sistema di strade moderno, inoltre l'isola poteva contare su una nuova risorsa da produrre, il vino, una pratica introdotta proprio dai romani. Purtroppo dell'epoca romana non resta praticamente nulla, l'arrivo dei Vandali intorno al 400 d.C. ha portato alla distruzione quasi totale del lascito romano.



Solo un secolo più tardi Minorca passò sotto il dominio bizantino, un periodo prospero fino a circa il settimo secolo, quando il progressivo abbandono dell'isola portò a sempre più frequenti attacchi e saccheggi da parte dei mori. Furono anni tumultuosi i seguenti, in cui anche i vichinghi misero piede sull'isola, fino a quando l'emiro di Córdoba pose fine al periodo turbolento conquistandola. Minorca fu controllata da diversi governatori negli anni successivi, ma la svolta arrivò quando la tollerante tribù degli Almoravidi fu spodestata dagli Almohadi. Questi saccheggiarono le coste dell'attuale Spagna meridionale e cercarono di convertire la popolazione locale all'islam, un affronto che i popoli cristiani spagnoli, con i regni di Catalogna e di Aragona appena riuniti, non erano disposti ad accettare.

Il Camì de CavallsIl Camì de Cavalls circonda tutta l'isola ed è formato da una serie di sentieri interconnessi. In origine nasce per scopi difensivi, per permettere ai cavalieri di spostarsi lungo la costa in modo più semplice. Il sentiero è stato mantenuto attivo e ancora oggi è percorribile lungo tutta la sua interezza, anche a cavallo. Attenzione: la difficoltà in alcuni punti può diventare elevata, meglio informarsi prima sulla fattibilità del percorso in base alle proprie capacità.

Iniziò quindi il periodo della cosiddetta Reconquista, con Giacomo I d'Aragona che riuscì a riprendere Minorca intorno al 1230, lasciando per altro condizioni favorevoli ai mori, tanto da concedergli la gestione dell'isola attraverso un rais da lui nominato governatore. I successori di Giocomo I, soprattutto il nipote Sancio, regalarono prosperità all'isola, ma alla sua morte la mancanza di un erede portò Minorca e le Baleari a unificarsi con il regno di Aragona, ponendo le basi per un progressivo declino che durò fino al 1600, periodo in cui iniziò l'interesse degli inglesi. In un primo momento la Spagna concesse agli inglesi l'utilizzo dei porti delle Baleari, compreso quello di Maó, fino al 1708, quando l'esercito britannico conquistò Minorca. La loro presenza durò fino al 1800, con una piccolo periodo di dominazione francese, quando Minorca ritornò sotto il controllo degli spagnoli. Da qui iniziò un progressivo declino dell'importanza dell'isola. Solo dopo la fine della seconda guerra mondiale Minorca si riprese gradualmente grazie al turismo, che divenne il motore trainante dell'economia locale e lo è ancora oggi.