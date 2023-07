Revolut, ecco Esperienze e il piano Ultra, come cambia l'app finanziaria

Cento ne pensa e cento ne fa Revolut, nata come app e diventata ormai una piattaforma finanziaria che semplifica la gestione del denaro e consente una serie di vantaggi che vanno molto oltre i soldi. Perché dai benefici del tasso di cambio interbancario alla possibilità di spendere in più di 150 valute diverse, passando dall'invio di denaro all'estero e dai diversi piani disponibili (Standard, Plus, Premium, Metal e il più recente Ultra), la compagnia lanciata nel 2015 nel Regno Unito continua a bruciare le tappe, offrendo ai clienti una serie di servizi trasversali utili per migliorare parecchi aspetti della propria quotidianità.

In un mercato altamente competitivo, del resto, oltre a farsi notare, bisogna essere credibili e abili nel leggere le trasformazioni in atto per cogliere le occasioni.



Così in pochi anni Revolut ha conquistato più di 30 milioni di clienti a livello globale, con 1,3 milioni di italiani che si sono affidati al ventaglio di proposte dalla società guidata da Nikolay Storonsky, colui che ha gettato il seme originario insieme all'amico Vlad Yatsenko. Pensare a come semplificare le cose è un mantra nella sede londinese dell'app, che nel tempo si è evoluta strizzando l'occhio al mondo dei viaggi e integrando le criptovalute, accompagnando i clienti verso nuove opportunità grazie alla capacità di stringere un ampio numero di partnership strategiche.

Esperienze, più di 300mila opportunità per un giorno da ricordare

L'ultima idea sintetizza nel nome l'offerta, legandosi a un concetto che oggi più che in passato determina le scelte delle persone: Esperienze. Che è un marketplace in-app per tour, attività e attrazioni, con cui prenotare viaggi direttamente via app. Disponibile per i clienti in Europa e Gran Bretagna, mette a portata di click più di 300.000 esperienze in tutto il mondo, passando dal deserto roccioso di Agafay a un volo in mongolfiera, come dalle terme Széchenyi di Budapest a una gita in gondola.

Per assicurarsi un momento da ricordare, i clienti possono andare nell'hub e fare clic su 'Esperienze' nell'app Revolut, mentre chi non ha l'app deve prima scaricarla sullo smartphone passando da Google Play o Apple Store e poi registrarsi per accedere immediatamente al servizio. Qui si possono sfruttare i filtri per cercare luoghi, attrazioni ed esperienze, in modo da pianificare la giornata ideale, conoscere orari e date disponibili.

C'è però un'arma in più che Revolut si gioca rispetto a molti dei servizi simili proposti dalle aziende di settore: è il cashback istantaneo, che dipende dal tipo di piano scelto e arriva al 10% per chi ha sottoscritto l'abbonamento Metal e Ultra (si riduce al 3% con il piano Standard e Plus, al 5% per gli abbonati a Premium). Un modo utile per assicurarsi una quota da spendere, volendo, una volta in loco.

Ultra, il piano costoso ma conveniente

Vantaggi e viaggi fanno rima con Revolut, specie per chi sottoscrive il piano Ultra, il più ‘lussuoso' del lotto, nonché ultimo arrivato proprio per ampliare le opportunità di chi si sposta spesso rispetto a quanto previsto dagli altri piani. Non è soltanto per l'accesso illimitato a più di 1400 lounge aeroportuali (con cibo e drink, oltre alle comodità che conosce bene chi utilizza gli spazi delle compagnie aeree), quanto di paracadute al verificarsi di eventuali problemi indipendenti dalla propria volontà. In caso di cambi di programma c'è l'assicurazione 'Annullamento per qualsiasi causa', con rimborso annuale fino a 5.000 euro per voli, treni, alloggio o eventi da ricevere, a prescindere dal motivo della cancellazione. In modo simile, la copertura medica e dentistica arriva a rimediare emergenze patite in tutto il mondo, anche in caso di infortuni dovuti a sport estremi. E l'assicurazione di viaggio prevista con Ultra include anche la copertura per la franchigia del noleggio auto, lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio e i voli in ritardo.



Oltre a commissioni ridotte sul trading crypto, abbonamenti con partner come Financial Times e WeWork, una carta platino con supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, trasferimenti di denaro internazionali illimitati e senza commissioni, il più completo piano di Revolut assicura il cashback dell'1,2% sui pagamenti con carta Pro (per gli utenti Revolut Pro) e fino al 10% per ogni prenotazione di un alloggio tramite il servizio Soggiorni.

"Un numero crescente dei nostri clienti è interessato a viaggi, lifestyle e prodotti di investimento che offrono esperienze di alto livello. Vogliono godersi la vita ma anche costruire un reddito passivo costante, ed è quello che gli permette di fare il piano Ultra, che per noi è il miglior compagno di viaggio e stile di vita", dice Tara Massoudi, General Manager Premium Products di Revolut.

Annunciato lo scorso inverno, secondo la stessa società londinese il pacchetto con cui è stato pensato Ultra ha convinto 430.000 clienti di Europa e Regno Unito, che si sono registrati per la lista d'attesa nei mesi precedenti il lancio. E chi tra coloro opterà per la tariffa annuale di 540 euro (altrimenti 45 euro al mese) riceverà il 5% di cashback sugli acquisti del primo mese. Dopo questo periodo, però, la percentuale si riduce allo 0,1% in Europa e nel Regno Unito e all'1% in qualsiasi altra parte del mondo.

A tutto crypto: per chi vuole imparare e chi rendicontare

Come molte società focalizzate in ambito finanziario anche Revolut si è aperta alle criptovalute, permettendo ai clienti di acquistare e vendere moneta virtuale ma pure attuando un'operazione di educazione finanziaria, ancor più necessaria per la volatilità della materia. Un passaggio doveroso ma non scontato realizzato con il programma ‘Impara', composto da corsi utili per capire come avvicinarsi alla realtà crypto e come imparare a trattarla.

L'ultimo corso lanciato in ordine cronologico e riservato agli appassionati di Regno Unito e Unione Europea è dedicato ad Avalanche, blockchain progettata per gli sviluppatori Web 3 e per le aziende. Ideato per aiutare le persone a migliorare le conoscenze su Avax e dintorni, il corso si declina su quattro linee diverse - Crypto Basics, Polkadot, 1Inch e un corso bonus Polkadot - e come negli altri casi prevede come ultimo passo dei test sotto forma di quiz per misurare il livello di apprendimento.



Se prima di investire sulle criptovalute è fondamentale sapersi muovere, il concetto vale anche in fase di rendicontazione, che può rivelarsi più complessa del previsto. Per evitare trappole o successive brutte sorprese, Revolut ha siglato un'intesa con Koinly, piattaforma specializzata a livello globale, per un servizio su misura a un prezzo scontato.

Chi utilizza Revolut può comprare e vendere crypto sfruttando più di 100 token, mentre le soluzioni di Koinly consentono di integrare criptovalute e attività di trading detenute anche su altre piattaforme, con report che scandagliano più di 170 blockchain e 100 wallet. Il prezzo finale per i clienti varia in base al numero di transazioni crypto effettuate con Revolut e in certi casi può far risparmiare fino al 50% rispetto a un simile servizio di un competitor.