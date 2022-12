Perchè i concerti di Springsteen sono diversi dagli altri

Tra i fan di Bruce Springsteen c'è un detto, non attribuito ad una persona particolare, secondo cui "il mondo si divide in due: chi ama Bruce e chi non lo ha ancora visto dal vivo", e se l'avete visto dal vivo non si può certo dire che tale frase non abbia senso.

I motivi sono tanti: andare ad un concerto del Boss equivale ad un vero e proprio battesimo per gli appassionati di rock di ogni età e generazione. Non di rado può capitare di vedere famiglie composte da nonni, figli e nipoti assistere alle interminabili performance del rocker di Long Island.



Non un concerto, ma un rito d'iniziazione

La leggenda vuole che Springsteen non abbia una scaletta fissa e preparata, nonostante possa capitare di assistere a live della durata di più di 4 ore in cui non di rado si cimenta con l'esecuzione di interi album. E' per questo che intorno alla sua figura ed alle sue esibizioni si è creato un vero e proprio culto e sempre più spesso i fan decidono di andare in tournèè insieme a lui, in giro per l'Europa o per il Mondo.

Se siete stati ad un concerto di Springsteen, potreste ritrovarvi vicino a persone provenienti da ogni parte del Globo, di ogni età e generazione, perchè ogni concerto è unico ed ha una storia a se. Ad eccezione di due comuni denominatori: Springsteen e l'E Street Band.

Dicevamo poco sopra, la leggenda vuole che Bruce non abbia una scaletta preparata, ma che si annoti solo qualche pezzo da eseguire e che poi si faccia guidare dal pubblico. E' infatti consuetudine che durante i concerti i fan (soprattutto quelli delle prime file, che fanno nottata per conquistare l'agognata transenna, dando vita a grigliate e mini concerti anche in fila) esibiscano striscioni o cartelloni con su i nomi delle canzoni che vogliono ascoltare. Così quando Bruce scende tra il pubblico, con cui ha un rapporto "carnale" visto che balla e canta insieme a loro o, nel caso dei più piccoli, li invita addirittura sul palco, non deve fare altro che prendere il cartellone, girarsi verso l'E-Street Band ed attendere il via dal suo batterista.



E' successo a Londra con You Never Can Tell, documentata in un video che circola ancora oggi sul web in cui si vede Springsteen e la E Street Band alle prese con l'improvvisazione della canzone, che poi è stata eseguita anche successivamente in altri show, ma anche in altre circostanze (anche in Italia) con tracce del suo sconfinato repertorio che non venivano eseguite dal vivo da anni o che non erano mai state proposte durante i concerti.

Certo, te lo puoi permettere solo se al tuo fianco hai musicisti del calibro di Steven Van Zandt, Garry Tallent, Max Weinberg e Jake Clemons (figlio dello storico sassofonista Clarence Clemons, tra i fondatori della E-Street Band), ma soprattutto se sei Bruce Springsteen, un performer che nonostante l'età ed i numerosi concerti non si risparmia praticamente mai e non scende dal palco se non ci è rimasto su almeno tre ore, senza fermarsi un attimo, anche a costo di prendersi qualche multa dagli organizzatori.



I suoi concerti cominciano quando il sole è ancora cocente o si avvia verso il tramonto, e finiscono con la Luna in bella vista. Magari dopo che ha deciso di eseguire per intero tutto The River o Darkness on the Edge of Town. Intorno alla sua figura ed alle scalette ci sono anche altre leggende metropolitane più o meno confermate, che vi racconteranno i fan più sfegatati del Boss mentre si è in attesa del concerto: a quanto pare il rocker è solito eseguire alcune canzoni solo quando è arrabbiato, mentre altre quando è più rilassato. Ecco, questo è un altro aspetto che rende unici i concerti di Springsteen: lo scambio di opinioni ed aneddoti tra diverse generazioni.



Un amore chiamato Italia

Emblematico, poi, è anche ciò che succede puntualmente quando il Boss fa visita in Italia (nel 2023 sono previste tre date, con biglietti per i principali settori polverizzati nel giro di poche ore): il promoter Claudio Trotta racconta che è solito lasciare a Springsteen dei "bigliettini" con le sue richieste, forte del rapporto che il rocker ha con il nostro paese.

Bruce Springsteen, come altri artisti internazionali, è da sempre attratto dall'Italia ed in particolare dallo Stadio San Siro di Milano, che ha definito pubblicamente "il posto migliore al mondo". Nel 2016 infatti, dopo tre ore e mezza di concerto - che non sono nemmeno così tante visti gli standard a cui ha abituato i fan - il Boss dal palco del Meazza pronunciò senza mezzi termini e ruffianeria una frase che è rimasta nel cuore dei presenti: "Milano e San Siro, questo per noi è un posto speciale, siete il pubblico migliore del mondo". Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il Boss del progetto di demolizione di San Siro per fare spazio ad un nuovo impianto sportivo per Milan ed Inter, ed infatti ha lasciato un pò perplessi la scelta di non suonare nell'impianto milanese nel . Tuttavia, lo stesso Trotta ha spiegato che ciò è dovuto ad esigenze di carattere sportivo, motivo per cui è lecito attendersi un ultimo concerto nel suo posto preferito, magari nel 2024.