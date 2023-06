Oliviero Toscani, il fotografo che ha scandalizzato il mondo

Figlio di un noto reporter de "Il corriere della Sera", Oliviero Toscani nasce a Milano nel 1942 e sin da bambino sviluppa una grande passione per la fotografia. Nel 1965 decide di partire per studiare Arte e Fotografia alla Kunstegewergeschule di Zurigo e nello stesso anno riesce a fare di questa sua innata passione una vera e propria professione. Tante saranno le testate di moda con cui egli collaborerà tra cui Vogue, Elle, Chanel, Valentino, Fiorucci ma ben presto si rende conto che la realtà della campagna pubblicitaria di quei tempi gli stava decisamente troppo stretta (a proposito, sapete che a Milano è possibile vedere la mostra dedicata a Robert Doisneau?).



Ciò che lo differenzia dagli altri fotografi e che lo ha reso un rivoluzionario nel mondo del marketing è stata proprio quella voglia di attingere alla vita reale, rompendo così tutti gli schemi della fotografia di moda tradizionale.

"Chi mi ama, mi segua" - jeans Jesus

Dallo stile dinamico, ironico e caratterizzato da un virtuosismo grafico, Toscani si reputa un situazionista, arrivando sempre impreparato e privo di idee sul set, lui stesso affermerà infatti: "Io non ho idee, diffido da chi ha idee". Una delle collaborazioni con più rilevanza mediatica e che lo ha portato a riscuotere un grande successo con la fotografia è proprio quella con la Benetton e col gruppo United Colors of Benetton, per cui ha realizzato quelli che sarebbero divenuti gli scatti più iconici e famosi.

#But #Jeans #photography #Toscani "Who loves me follows me", the cry of love from photographer Toscani -pub jeans Jesus to "And you love my butt?" From BB-Godard in 1963 pic.twitter.com/iT5ozW1Jo0 — Mishenka (@mishenka_vodoo) June 22, 2020

"White", "Black", "Yellow"

Amante delle provocazioni, la foto più iconica e di spicco è quella realizzata per la compagna pubblicitaria del, dove la modella Donna Jordan indossa dei pantaloncini molto corti di jeans con una scritta che recita: "". Nonostante le varie polemiche ed accuse di blasfemia, sarà proprio questa campagna ad aprire le porte ad una nuova tipologia di marketing che vedrà la fotografia come strumento d'impatto e comunicazione, segnando una svolta nella storia della comunicazione italiana.

A proposito di impatto visivo, per la Benetton realizza uno scatto dove vengono raffigurati tre cuori umani con le scritte "White", "Black", "Yellow", facendo riferimento, appunto, al razzismo ed invitando l'osservatore a notare come non vi sia alcuna differenza tra un cuore e l'altro, spingendo a riflettere sul concetto d'uguaglianza. Un altro scatto realizzato sempre per Benetton e che richiama fortemente il tema del razzismo è quello che vede come protagonisti un bambino bianco dai capelli biondi e boccolosi, affiancato da un bambino nero che presenta una pettinatura particolare che va a simulare due piccole corna che ricordano intenzionalmente la figura del diavolo.

"No Anorexia"

Una delle foto che ha suscitato tanto scalpore, però, è quella dove viene immortalato, frutto di un esperimento che lo stesso Toscani ha voluto fare:"?"- Si domanda il fotografo. Evidentemente sì visto che l'attenzione degli spettatori si è focalizzata sulla figura della suora e del prete,che si scambiano un casto bacio, rappresentando così l'amore universale che si discosta completamente da quei concetti di amore profano ed amore sacro.Come abbiamo detto in precedenza, l'obiettivo di Oliviero Toscani è sempre stato quello died è per questo che, sempre in collaborazione con la Benetton, il fotografo ha voluto realizzare degli scatti che vanno a toccare una tematica controversa come la pena di morte.Nel 1999 Toscani ha fotografato dei detenuti nel braccio della morte, in attesa della loro esecuzione, facendo un'interessante riflessione: "" Foto che dovrebbero portare l'osservatore a riflettere su quanto possa essere crudele una pratica del genere, aggiungendo poi: "

Nel 2007 il fotografo immortala il corpo nudo di Isabelle Caro, per la campagna "No Anorexia" con uno scopo ben preciso: raccontare cosa c'è sotto gli abiti delle modelle ed i lati più cupi del mondo della moda. Sarà infatti proprio l'esile e magrissimo corpo della donna ritratto nella foto a denunciare come il mondo della moda induca le modelle a mangiare sempre meno per riuscire a raggiungere degli ideali sbagliati di bellezza, con l'intento di portare l'intera società ad interrogarsi su quanto sia grave il problema legato ai falsi miti di bellezza.

Rivoluzionario ed intenzionato ad estirpare l'odio dissimulato da una società retrograda e troppo tradizionalista, Toscani in una delle tante campagne pubblicitarie per cui ha collaborato ha volutoa cui lui, personalmente, non ha mai creduto. In uno dei suoi scatti vengono immortalati due uomini e due donne che tengono un bimbo tra le braccia; foto dal significato ben preciso e fortemente provocatorio che tenta di far capire che l'amore non ha sesso e che un bimbo cresce bene all'interno di una famiglia dove i genitori si amano e sono felici, indipendentemente che questi siano o meno dello stesso sesso.Ma Oliviero Toscani si pronuncia anche sul tema dell'immigrazione affermando: "