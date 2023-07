Nomadi digitali: luci e ombre di uno stile di vita cosmopolita

"Casa è un posto dove appendere il cappello", recita un famoso aforisma dello scrittore inglese Bruce Chatwin, che effettivamente passò buona parte della sua vita spostandosi da un angolo all'altro del mondo. È una frase diventata il motto ideale di tanti viaggiatori e aspiranti cosmopoliti. E la rivoluzione del mondo del lavoro rappresentata dalla diffusione dello smart working ha dato a molti l'opportunità di appendere il cappello dove vogliono.

Il nomade digitale è forse una delle figure più affascinanti della nostra contemporaneità: l'idea di uno stile di vita liberato da costrizioni geografiche, dove si può stare dove si vuole e quando si vuole, in cui i confini tra esistenza ordinaria e vacanza sfumano, non può che risultare attraente. Ma si tratta di un modello che si porta dietro non poche contraddizioni e conseguenze sociali da non sottovalutare.



Chi sono i nomadi digitali?

Scrivendo "nomadi digitali" su Google Immagini subito appare una lunga sfilza di foto di persone sedute in bellissime spiagge, intente ad usare PC portatili. Già solo questo fa intuire come queste figure siano avvolte da un'aura di romanticizzazione, probabilmente non molto realistica.

In concreto i nomadi digitali sono coloro che, svolgendo lavori in remoto, decidono di andare a vivere altrove, spesso preferendo mete esotiche e avvalendosi anche della libertà di cambiare spesso città o nazione.

Si tratta di uno stile di vita che di fatto esiste da quando esiste il telelavoro, ma che dopo la pandemia (quando in tantissimi, tra lavoratori e aziende, hanno scoperto per la prima volta le possibilità e i vantaggi dello smart working) è esploso.

Qualche numero per rendere l'idea: secondo una recente ricerca, oggi nel mondo sono circa 35 milioni le persone che si definiscono nomadi digitali. Nel 2020 erano solo 10,9 milioni, con una crescita che non si ferma, considerando che tra il 2022 e il 2023 l'aumento complessivo è stato del 37%.

Ovviamente non tutti i lavoratori possono diventare nomadi digitali: resta un privilegio possibile solo per chi è impiegato in occupazioni che si prestano ad essere svolte totalmente in remoto. Per questo gli ambiti professionali in cui sono impegnati la maggior parte dei nomadi sono relativamente pochi e tra questi spiccano i settori dell'informatica, del marketing, della scrittura, del design e dell'e-commerce.



In giro per il mondo

Ma com'è che i nomadi digitali scelgono le loro mete? I sondaggi a questo proposito danno riposte abbastanza chiare: sono due i fattori principali che sono presi in considerazione, ovvero la garanzia di una connessione a internet di qualità (indispensabile per poter lavorare) e un basso costo della vita.

Per questo secondo motivo tra i Paesi più gettonati ci sono l'America latina e il Sud-est asiatico.

L'arrivo di lavoratori stranieri può essere un vantaggio per i Paesi ospitanti, al punto che diverse nazioni, soprattutto dal 2020, hanno iniziato a offrire visti lavorativi speciali per chi lavora in remoto.

Ma l'arrivo di troppi nomadi digitali può anche rappresentare un problema per le comunità che li ospitano: proprio perché questi viaggiatori hanno stipendi tendenzialmente più alti di quelli delle comunità locali, in alcune città e quartieri può verificarsi un fenomeno noto come gentrificazione.

Si parla di gentrificazione quando in un quartiere o in una località storicamente abitati da fasce povere della popolazione iniziano a trasferirsi in massa persone dai redditi decisamente più alti.

Ciò in genere comporta una radicale trasformazione dell'identità dei luoghi ma, soprattutto, l'aumento degli affitti che spesso finisce per costringere i vecchi residenti ad andarsene.

Il fenomeno è ampiamente studiato da sociologi e urbanisti almeno dagli anni '60 (quando il termine gentrification fu coniato dalla studiosa Ruth Glass). Oggi sembra che i nomadi digitali stiano portando venti di gentrificazione in tutto il mondo.



Gentrificazione in corso

Tra i casi di cui si è parlato molto nei media c'è la città colombiana di Medellìn, dove per le strade hanno iniziato ad apparire manifesti dai testi decisamente eloquenti come "Gentrifyer go home!" o "Medellín is not for sale", oppure in cui si paragonano i nomadi digitali a dei colonizzatori.

Medellìn è entrata solo di recente tra le località del circuito più frequentato dai nomadi digitali, registrando un boom di arrivi a partire dal 2022. In pochi mesi i quartieri in cui i viaggiatori tendono a concentrarsi sono stati stravolti, diventando delle enclave in cui l'inglese è divenuto la lingua predominante.

Negozi e locali tipici come Las tiendas de barrio, piccole botteghe storiche della Colombia, sempre più spesso vengono sostituiti da caffè e spazi per il coworking. Ma soprattutto la popolazione locale si è trovata a fronteggiare una inflazione difficilmente sostenibile, in particolar modo per quanto riguarda gli affitti. Da qui le proteste degli abitanti.



Lamentele e manifestazioni contro gli affitti alle stelle si sono sollevati anche da Città del Messico. Qui la politica locale ha tentato di sfruttare il business che i digital nomad potevano rappresentare, al punto che nel 2022 il governo messicano ha annunciato un accordo con Unesco e Airbnb per promuovere la città come "hub globale per i lavoratori a distanza".

Le conseguenze non si sono fatte attendere, con aumenti medi del 30% sugli affitti in tutta la città, che raggiungono picchi di oltre il 60% nelle zone preferite dai lavoratori in remoto.

In Europa è il Portogallo a vivere una situazione simile.

Il Paese in passato aveva scommesso sull'essere attrattivo per i nomadi digitali: nel 2012 ha lanciato i cosiddetti "visti d'oro" che consentono agli stranieri di ottenere facilmente la residenza portoghese in cambio di investimenti nel settore immobiliare.

Così oggi Lisbona è una delle città europee più amate dai nomadi tecnologici, ma l'aumento degli affitti e la conseguente crisi abitativa stanno costringendo il governo a fare marcia indietro: all'inizio di quest'anno è stata annunciata la fine del programma dei visti d'oro e il divieto di rilasciare nuove licenze per Airbnb o di altre forme di residenza a breve termine.