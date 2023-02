NBA PARIS 2023: il dietro le quinte di Detroit Pistons-Chicago Bulls

Sveglia alle 5 di mattina perché tra 40 ore a Parigi c'è la palla a due tra Detroit Pistons e Chicago Bulls. È la prima gara NBA che si gioca in Europa dopo tre anni, causa pandemia, soprattutto è l'unico incontro di regular season in programma alle nostre latitudini, sarebbe quindi imperdonabile non riuscire ad essere tra coloro che riempiranno le tribune della Accor Arena di Bercy.

Appeso a un filo da giorni dopo la richiesta d'accredito inoltrata a dicembre, senza mai bypassare il quotidiano salto tra i siti specializzati per monitorare la tratta Roma-Parigi, a una settimana dalla gara arriva l'agognata email della NBA che sancisce l'avvio dell'operazione NBA Paris Game 2023.



Se trovare i voli non è un problema, poiché tante sono le opzioni aeree tra le capitali di Italia e Francia, trovare un hotel per due notti che non mi costringa a svuotare il conto è un'ardua impresa. Così la mente vola all'amico Antonio, compagno di liceo e mente brillante che nei mesi scorsi si è stabilito proprio a Parigi. Dopo trenta secondi di videochiamata posso depennare dalla lista delle cose da fare anche letto, doccia e cibo, per la gioia del sottoscritto e del mio amico, felice all'idea di trascorrere tempo insieme nella sua nuova realtà d'oltralpe.

Giorno 1: mai vista così tanta gente per un allenamento

Si vola il giorno prima della partita, perché il programma messo a punto dalla National Basketball Association prevede la possibilità di presenziare agli allenamenti delle due squadre. In teoria si potrebbe sbirciare la sessione di tiri per circa trenta minuti in ciascuna delle due occasioni, la realtà sarà però diversa, perché la NBA ci tiene sempre molto a fare bella figura quando il carrozzone si trasferisce fuori dai confini statunitensi.

Raggiunta in tarda mattinata Parigi dopo l'atterraggio a Orly e quaranta minuti di autobus, devo dirigermi al Palais des Sports Marcel-Cerdan, dove in sequenza andranno in scena l'allenamento dei Bulls e poi le interviste con giocatori e coach, cui faranno seguito l'ora dedicata alla stampa e l'ultimo raduno pre-gara dei Pistons.

Situato a Levallois-Perret, comune francese a nord-ovest di Parigi e confinante con il XVII arrondissement, questo palazzetto è intitolato al pugile Marcel Cerdan, figura epica dello sport transalpino per le sue gesta sul ring (è stato campione del mondo dei pesi medi nel 1948 per poi essere sconfitto l'anno dopo da Jake LaMotta) e la tribolata storia d'amore con la cantante Édith Piaf, morto a 33 anni per lo schianto dell'aereo Lockheed Constallation F-Bazn che doveva portarlo da Parigi a New York e invece si è inabissato ai piedi di una montagna dell'isola Sao Miguel, nell'arcipelago delle Azzorre.



Oggi il palazzo dello sport da 4.000 posti ospita gli incontri dei Metropolitans 92, il club di basket cittadino che milita nel massimo campionato francese, la Pro A, e nelle cui file c'è Victor Wembanyama, 19enne di 219 centimetri già designata prima scelta assoluta del prossimo Draft NBA. Qui ogni volta che giocano i Metropolitans arrivano decine di scout NBA per osservare da vicino il fenomeno tanto alto quanto magro, che delizia il pubblico con un repertorio che alterna schiacciate, tiri da 3 punti e canestri creati in isolamento, anche quando raddoppiato.

Un dominio assoluto testimoniato dalle statistiche della Pro A, con Wembanyama che guida la classifica marcatori, quelle dei rimbalzi e della stoppate, oltre a essere il migliore del campionato per valutazione.

Quando arrivo a destinazione la sala stampa è deserta perché giornalisti, cameraman e influencer sono in campo insieme ai Detroit Pistons (la mia ultima chances del giorno, poiché era impossibile arrivare in tempo per assistere all'allenamento di Chicago). Tra me il campo c'è solo un bodyguard alto due metri, gentile ma fermo nell'ostacolarmi l'ingresso, poiché sono sprovvisto di pass stampa, con tanto di foto, in bella vista sul petto di ogni persona che ha messo piede in campo o in sala stampa.

A me manca perché bisognava ritirarlo nell'hotel adiacente l'Accor Arena, trasformato per l'occasione in una roccaforte NBA, che sta dall'altra parte di Parigi rispetto al mio punto di arrivo in città e successivo itinerario. A sbrogliare l'impasse è il braccialetto passepartout che mi hanno consegnato all'entrata, con cui finalmente conquisto l'accesso al campo.

Tra Darko Peric, noto ai più come Helsinki nella serie La casa di carta e grande appassionato di basket, e vecchie glorie come Ben Wallace - la faccia è la stessa dei bei tempi, sintetizzati dal Larry O'Brien Trophy vinto nel 2004, anche se non ha più voglia di stoppare tiri (neanche per regalare una foto di gloria a un fan) - le centinaia di giornalisti e addetti ai lavori hanno monopolizzato i due lati del campo fruibili per intrattenersi con giocatori e staff dei Pistons.

La guardia francese Killian Hayes è la principale attrazione per la stampa locale, tanto da essere perennemente accerchiato dai microfoni, mentre come diversi altri colleghi chi scrive poggia gli occhi su Cade Cunningham, prima scelta assoluta del draft 2021 e perno su cui Detroit intende costruire una squadra giovane e da corsa.

Dopo un buon esordio (17.4 punti, 5.6 assist e 5.5 rimbalzi di media nella scorsa stagione), il piano di coach Dwane Casey ha subito un'interruzione quest'anno per l'infortunio allo stinco sinistro che terrà Cunningham fuori fino a fine stagione. Prima di accomodarsi sul lettino per le cure del caso, il numero 2 si è focalizzato su un lunga sessione di tiro da 3, mostrandosi sorridente ai bambini accorsi sugli spalti. I pochi minuti di gioco a difesa schierata concessi alla stampa sono stati utili per rivedere in azione l'ex Seattle e Orlando Rashard Lewis, ancora in perfetta forma fisica, e l'ex playmaker di Virtus Roma, Napoli, Veroli e Udine Jerome Allen, attuale assistente allenatore dei Pistons.

Giorno 2: più show che partita

Ventiquattro ore dopo arriva il piatto forte della spedizione: è il giorno della partita ma c'è un problema all'orizzonte, perché tante sigle sindacali francesi hanno indetto uno sciopero generale per protestare contro la riforma delle pensioni, con il governo Macron che punta ad alzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni. E i francesi quando si fermano lo fanno per davvero, in maniera compatta e capillare.

Al di là della leggera pioggia che ci accompagnerà fino a notte fonda, bisogna trovare il modo per arrivare alla Accor Arena con largo anticipo e la fortuna mi sorride poiché, delle quattordici linee di metro attive a Parigi, l'unica attiva senza interruzioni (perché completamente automatizzata) è quella che mi occorre sia all'andata che al ritorno.

Fila tutto liscio fino all'entrata, perché trovare l'ingresso riservato alla stampa si rivela una caccia al tesoro (provata da un ampio numero di colleghi), tanto che stanco di girare alla ricerca del pertugio giusto trovo ospitalità da uno steward che apre il cancello dedicato alla polizia. L'accesso sbagliato mi porta vicino agli spogliatoi ma vengo bloccato e indirizzato altrove proprio quando mancavano pochi metri alla meta.



Da lì accedo direttamente al campo di gioco, quando all'inizio della gara mancano tre ore e i tecnici occupano i due lati lunghi del parquet per sistemare i cavi e assicurarsi la bontà dei collegamenti delle varie testate statunitensi che racconteranno la partita al pubblico americano. Ne approfitto per scattare foto da diverse angolazioni, salendo fino all'ultima fila dei seggiolini e nei palchi che ospiteranno gli ospiti dei vari sponsor (non è una sorpresa, ma per questa gara la NBA ha siglato accordi con 17 brand, il numero maggiore da quando si gioca nel Vecchio Continente).

Dopo aver osservato l'inizio del lungo riscaldamento pre-gara delle squadre e aver incontrato un paio di colleghi italiani (seppur prevedibile in considerazione dell'alto numero di richieste, siamo comunque numericamente meno del preventivato), mi affaccio con curiosità nella sala stampa dove, oltre le postazioni per i giornalisti di carta stampata e tecnici alle prese con l'editing degli scatti e montaggi delle clip, c'è un piano rialzato in cui sono affiancate una serie di telecamere per filmare i protagonisti che incontreranno i giornalisti prima e dopo il match.

L'intervento più atteso arriva a un'ora dalla palla a due, quando il commissioner Adam Silver racconta il ruolo sempre più rilevante assunto negli anni dai giocatori europei (gli MVP della regular season negli ultimi quattro anni sono stati il greco Giannis Antetokounmpo e il serbo Nikola Jokic, eletti migliori del campionato due volte ciascuno grazie alle prodezze e alla continuità mostrata rispettivamente con i Milwaukee Bucks e i Denver Nuggets).

Silver conferma che la NBA tornerà in Europa anche il prossimo anno e che la Francia continuerà a essere protagonista nella lega sportiva americana più seguita al mondo grazie anche a Victor Wembanyama, un predestinato le cui partite nel campionato transalpino vengono trasmesse in diretta negli Stati Uniti (fatto inedito per giovani cestisti non americani).



Nel frattempo nell'altro spazio adibito per la stampa, distante pochi passi dal primo, si sfornano a getto continuo hamburger e patatine (difficile immaginare un menu diverso) per riempire lo stomaco prima dell'incontro, mentre chi scrive e vari altri colleghi siamo rapiti dal monitor da 25 pollici di una collega che spicca nell'ultima fila di tavoli in fondo. Messo alle spalle un panino non proprio indimenticabile, è tempo di dirigersi verso il posto assegnato, l'inevitabile piccionaia.



Nonostante la distanza dal campo, la visione è buona e quando inizia la presentazione delle squadre il colpo d'occhio è fantastico: 15.885 spettatori riempiono l'Accor Arena e si entusiasmano tra la musica sparata a tutto volume, il richiamo dei beniamini e i volti noti che fanno capolino sul grande schermo piazzato in alto al centro della struttura. Dai grandi cestisti francesi protagonisti in NBA come Tony Parker, a chi ha fatto grande Detroit come Rip Hamilton, le ovazioni si sprecano e l'applausometro tocca l'apice quando è il turno di Earvin ‘Magic' Johnson, uno dei più forti, popolari e spettacolari giocatori nella storia NBA.

Pur dinanzi a una gara tutt'altro che equilibrata - perché Detroit è una delle peggiori squadre della lega e al netto dei vari problemi tecnici e tattici con DeMar DeRozan e Zach LaVine Chicago ha almeno due marce in più degli avversari - lo spettacolo non manca, tra giocate di atletismo e schiacciate al volo che fanno saltare dalla sedia gli appassionati.

Nonostante il buio che regna nella nostra zona, tramite la torcia degli smartphone riusciamo a scrivere il resoconto della partita, anche se fa sorridere il tabellone impazzito durante il secondo quarto, quando segna a più riprese il punteggio di parità mentre in realtà i Bulls sono sempre comodamente avanti amministrando un vantaggio tra i 9 e i 12 punti.

Il secondo tempo scivola via seguendo lo stesso copione, così a fine partita si assiste da una parte allo svuotamento delle tribune (con in bella mostra i vari Charles Leclerc, Pharrell Williams, Karlie Kloss, Khaby Lame), dall'altro a decine di spettatori che si riversano in campo per assicurarsi gli scatti sotto canestro e sulle panchine delle due squadre. Una possibilità inclusa nei ticket Experience, che a fronte di un esborso tra i 700 e 1200 euro consente di seguire la gara da un settore vicino al campo e poi assicurarsi le foto ricordo di un evento che ha portato a Parigi bambini, adolescenti, adulti e pure anziani provenienti da tutto il mondo.



Nei due giorni trascorsi nella capitale francese, in giro per la città è stata notevole la macchia rossa griffata Chicago, nettamente predominante nel duello contro Detroit inerente magliette-cappellini-scarpe indossate dai tifosi. A dominare la scena è stato come sempre Michael Jordan, il cui mito è ancora vivissimo perché nessun giocatore del passato o del presente è in grado di impensierirlo (anche se LeBron James è in scia). Del resto se la NBA è famosa in ogni angolo del mondo e a Parigi ha registrato l'ennesimo sold out, il merito è anche e soprattutto di chi l'ha elevata a fenomeno globale capace di attirare l'interesse di tutti, incluso chi di pallacanestro ne sa poco o nulla.



Immagini: Getty