Mr. Pearl, il volto che si cela dietro i corsetti più ammalianti al mondo

O si ama, o si odia: il corsetto è stato un capo divisivo fin dalla sua genesi, nel 1500, modellato sui fianchi di Caterina de' Medici e delle dame della corte francese. Quel rigidissimo busto steccato era sinonimo, allo stesso tempo, di rigore e seduzione - un contraddizione che secolo dopo secolo diede forma a stereotipi e costrizioni, talvolta dall'esito tragico.

E se i grandi oppositori del corsetto riuscirono a liberare i fianchi delle donne solo all'inizio del 1900, ben 4 secoli dopo la sua invenzione, tra le personalità di spicco della moda c'è ancora qualcuno che, mosso da un'inguaribile romanticismo e da un'impeccabile arte sartoriale, sul corsetto ci ha costruito un'intera e favolosa carriera: si tratta di Mr. Pearl, all'anagrafe Mark Erskine-Pullin, ad oggi il corsetier per eccellenza, che negli anni '80 abbandonò il Sudafrica per inseguire il suo sogno a Londra, in un panorama artistico affamato di nuovi talenti.



Quando il corsetto diventa ribellione

Simbolo di rigore, nobiltà e metodo, indossato da nobildonne, dandy e militari per tutto il 1800, il corsetto racchiude nella sua silhouette inflessibile tutto il fascino della lontana Belle Époque. Ma tra le sue curve modellate sulla nostalgia si cela un nuovo immaginario erotico che sposa lo spirito emancipato degli anni '80, sulle orme di una femminilità ribelle e dissoluta.

Modello presso... se stesso

Ed è in questo scenario che Mr. Pearl inizia a "", prima realizzando costumi di scena alladi Covent Garden, poi intrecciando i suoi codici artigianali con la presenza scenica dell'eccentrico Leigh Bowery, forgiando il suo nome d'arte nei nightclub londinesi. Una strada che lo portò velocemente a incontrare le personalità più flamboyant della scena artistica mondiale, e tra queste non possono mancare gli stilisti francesi, che accolsero con entusiasmo le creazioni di Mr. Pearl nelle loro spettacolari collezioni, sfoggiate da star come Madonna e Boy George.Ed ecco che il corsetto scavalca le norme sociali e acquisisce un nuovo senso, attraverso il lavoro diche firma, dietro le quinte, le linee più celebri dei designer dell'epoca: dalle mitologiche muse di "" di Thierry Mugler al corsetto di seta viola e pizzo nero indossato da Honor Fraser nella sfilata autunno-inverno 1996 di, successivamente esposto alla mostra retrospettiva "", al Metropolitan Museum of Art: la sua arte dirompente arriva fino all'uscio di Vivienne Westwood, con la quale collabora per il celebre abito da sposa cangiante della regina del burlesque, convolata a nozze con Marilyn Manson.Con codici diametralmente opposti, la figura di Mr. Pearl si cela anche dietro all'elegantissimo abito da sposa di Victoria Beckham del 1999, firmato Vera Wang: un sofisticato esempio di eleganza in cui non poteva mancare il tocco principesco del corsetto.Nel corso degli anni 2000, i capolavori minuziosi di Mr. Pearl conquistarono anche John Galliano all'apice del suo successo, estimatore e assiduo ricercatore di elementi folkloristici appartenenti a epoche passate. Il più famoso, realizzato per il suo marchio, è quello per lo "" di Kylie Minogue, in seta, cristalli, piume di marabù e di struzzo.E tra i momenti salienti della pop culture, impossibile dimenticare il nude dress con gocce di cristallo, che che ancora una volta lo ha visto collaborare con Thierry Mugler e una delle muse più iconiche della nostra contemporaneità.

Come spesso accade nel mondo della moda, le personalità che vantano un approccio estetico ben definito non possono limitarsi a un mero lavoro da backstage: Mr. Pearl, oltre al suo eccelso savoir faire da corsetier, si è guadagnato uno spazio immacolato nell'Olimpo della moda anche grazie alla sua disinvoltura nell'indossare le sue preziose creazioni.

Un'autenticità che nel 1995 l'ha portato a calcare la passerella della celebre collezione "The Birds" di Alexander McQueen e che, sin dall'età di 30 anni - così si vocifera -, si toglierebbe il corsetto solo per fare il bagno.

Ispirato da un'immagine di un noto editoriale dell'artista e fotografo Fakir Musafar, soprannominato "il guru del dolore", Mr. Pearl ha deciso di sfoggiare sulla sua pelle i suoi pregiatissimi corsetti, annullando i margini tra arte e artista e trasformando la sua vita in una performance di grande effetto.

Si dice che, nel corso di 22 anni, il corsetier avrebbe gradualmente ridotto la misura del suo girovita di 18 pollici (circa 45 cm) e che l'esperienza di indossare corsetti gli avrebbe dato dei benefici di natura fisica e mentale sulla respirazione, sulla circolazione e sulla pressione sugli organi. A oggi,per clienti privati come Dita Von Teese, evitando ogni tipo di promozione, pubblicità o evento pubblico.Di Mark Pullin e della sua vita privata si sa poco o nulla. Come dovrebbe accadere più spesso nel fashion system, per una volta sono solo gli abiti a parlare.