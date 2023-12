I migliori 5 set LEGO® Technic: c'è anche la mitica Audi RS Q e-tron

Se siete soliti seguire il mondo dei giocattoli, conoscerete sicuramente i set LEGO® Technic, dato che questi strizzano l'occhio a coloro che hanno una certa passione per l'ingegneria. Va bene: l'utilizzo del termine "giocattoli" in questo caso è forse un po' limitante, visto quanto sono in grado di fare i gioiellini che stiamo per raccontarvi. In vista di Natale, infatti, vale la pena approfondire come si deve 5 set di questo tipo, che più di qualcuno, tra grandi e piccini, apprezzerà trovare sotto l'albero.

Audi RS Q e-tron LEGO® Technic

Inutile fare finta di nulla: avere in casa un'auto da rally telecomandata, soprattutto se si tratta della mitica Audi RS Q e-tron LEGO® Technic, è un sogno a occhi aperti. Non solo per i bambini dai 10 anni in su.

Più di qualche genitore avrà infatti già adocchiato questo modellino fatto di 914 pezzi, sia per se stesso che per i propri figli. D'altronde, chi si scorda del debutto di questo buggy da competizione al Rally Dakar 2022. Adesso, però, è giunta l'ora di farlo debuttare sulle piastrelle di casa (o sulla scrivania, nel caso si vogliano adocchiare per bene tutti i dettagli). La fase di costruzione può diventare facilmente un momento di condivisione tra più generazioni, facendo riscoprire anche a chi ha un po' di anni sulle spalle le doti in campo di ingegneria. A seguire ci sarà l'immancabile collaudo, che può avvenire in modo smart tramite l'applicazione per dispositivi mobili CONTROL+. Sterzare e guidare avanti e indietro, cercando di capire se tutto è effettivamente al suo posto, non può che essere una gioiosa esperienza sotto più punti di vista, soprattutto al fianco di un albero di Natale (cercando di non far cadere le palline, si intende).

Testate anche le sospensioni, che risultano realistiche e individuali per ciascuna ruota, è il momento di ricostruire l'atmosfera da rally in casa. Realizzato dunque un circuito coi pacchi dei regali di Natale, ormai inutilizzati dopo lo scarto, sarà possibile sfrecciare proprio come al Rally Dakar. Certo, in questo caso non c'è effettivamente un deserto, ma il potere dell'immaginazione può fare grandi cose, soprattutto se coadiuvato da un'esperienza telecomandata a partire da uno smartphone. Se a Natale volete scoprire una vera auto elettrica, magari senza sborsare una fortuna, questo set potrebbe fare al caso vostro. Per i più grandi, l'alta fedeltà dei dettagli può giocare un ruolo decisivo.

Trattore John Deere 948L-II LEGO® Technic

Vedendo i più grandi al lavoro, vostro figlio di 11 anni non fa altro che chiedere un trattore con cui poter giocare.

Unendo l'utile al dilettevole, per i grandi e piccini fan di John Deere costruire il Trattore John Deere 948L-II LEGO® Technic da 1.492 pezzi può rappresentare un'esperienza congiunta non di poco conto. D'altronde, avere a disposizione la replica di una delle macchine John Deere più grandi può essere un motivo di vanto sotto diversi punti di vista. Una volta effettuata la costruzione, magari mediante le intuitive istruzioni e modelli 3D proposti dall'applicazione LEGO® Builder, sarà giunta l'ora di scoprire le funzioni del trattore. Dall'artiglio mobile con tre diversi movimenti fino alle funzioni pneumatiche come l'abbassamento della pala, passando immancabilmente per ruote sterzanti, sedile girevole, trazione integrale e motore funzionante.



Che si tratti di passione per l'agricoltura o per l'ingegneria, o perché no per entrambe, trovare sotto l'albero di Natale questa potente macchina può generare più di qualche sorriso.

Monster Jam™ Dragon™ LEGO® Technic

Chi non ha mai sognato di avere un monster truck tutto per sé? Questo è ora possibile, grazie a un set da 217 pezzi dedicato all'iconico Monster Jam™ Dragon™ LEGO® Technic.

Si tratta di un veicolo che si è sempre fatto strada sul campo con gli artigli, come ben sanno i più grandi. Un potenziale plus importante è insomma rivivere nostalgicamente gli anni in cui un certo programma andava in onda sulla TV nazionale. Le lunghe corna che si arricciano sul cranio sono solamente la punta dell'iceberg, per un monster truck uscito direttamente dalle rovine più oscure. Il design si può personalizzare anche tramite grafica adesiva, ma è soprattutto il fattore 2 in 1 a poter attirare l'attenzione. Il veicolo può infatti essere tranquillamente trasformato in un Buggy coccodrillo, per la gioia di tutti i grandi appassionati di questi veicoli. Non si può però fare riferimento a un monster truck senza poter mettere in atto delle acrobazie degne di questo nome.

Ecco dunque che il motore pull-back può far divertire per parecchie ore i bambini dai 7 anni su (nonché eventualmente fungere da scusa per i più grandi per tornare un po' indietro nel tempo).

Bugatti Bolide LEGO® Technic

Se vostro figlio di 9 anni continua a voler fare vroom, ma un vroom come si deve, acquistare una Bugatti Bolide LEGO® Technic, potrebbe farlo esclamare più di qualche wow.

Questo magari senza spendere una fortuna. Si fa in ogni caso riferimento a 905 pezzi di puro bolide, quindi mai nome fu più rappresentativo. Un giovane collezionista di vetture sportive giocattolo (e futuro collezionista di reali vetture) apprezzerà sicuramente il modello. Ricreare tutti i dettagli realistici del veicolo, dal motore W16 funzionante alle portiere ad ala di gabbiano, rappresenta d'altronde un'esperienza che si potrebbe voler mettere in atto già a partire da sotto l'albero di Natale. La livrea gialla e nera, nonché gli autentici dettagli adesivi, possono poi tranquillamente essere sfoggiati con orgoglio anche davanti agli zii. Se si vuole invece condividere il proprio modello con il mondo, c'è effettivamente un modo per fare questo.

È infatti la stessa LEGO® a invitare a pubblicare una foto del modello costruito su Instagram, menzionando @lego nel post. In questo modo, potreste anche eventualmente riuscire a vedere comparire lo scatto nella scheda "I momenti dei fan" presente sul portale ufficiale LEGO® (nella pagina del set).

NASA Mars Rover Perseverance LEGO® Technic

L'esplorazione spaziale è il grande sogno di tanti futuri ingegneri dai 10 anni in su. Far trovare sotto l'albero di Natale il NASA Mars Rover Perseverance LEGO® Technic non può dunque che alimentare la passione di queste menti curiose che sognano di poter mettere piede su Marte.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: il set da 1.132 pezzi include anche il grande amico del rover Perseverance, ovvero il piccolo ma coraggioso elicottero Ingenuity. Il rover integra uno sterzo a 360 gradi e un braccio mobile, nonché sospensioni completamente articolate che permettono al veicolo di mantenere la trazione su tutte le sei ruote. Certo, questo anche per le superfici accidentate. Immancabili per il resto strumenti scientifici, antenne, telecamere e unità di alimentazione. Se poi si vuole effettuare un volo di prova su Marte, costruire e utilizzare il succitato elicottero Ingenuity può risultare un'esperienza stimolante per un appassionato di scienza e tecnologia. Questo per non parlare dell'opportunità di prendere parte alla missione della NASA tramite smartphone.

Certo che avete capito bene: esiste un'apposita applicazione che, in abbinata al set, permette di immergersi nei dettagli del rover e della missione mediante realtà aumentata. Di certo una mente come quella di un futuro esploratore spaziale non avrà problemi nel dare una mano a Perseverance e Ingenuity.