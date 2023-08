'Midori, la ragazza delle camelie', tra gli anime più disturbanti di sempre

"Midori, la ragazza delle camelie" è considerato uno dei film più inquietanti del Sol Levante: è un lungometraggio prodotto nel 1992 su diretta ispirazione dal manga di Suehiro Maruo, mangaka e pittore noto anche per "La strana storia dell'isola Panorama" (2011) e "Il vampiro che ride" (2000).

Il fumettista giapponese è uno dei maggiori esponenti dell'ero guro (erotico-grottesco), un genere che punta i riflettori su contrasti repentini tradelicatezza, sensualità e violenza, oltre ad una minuziosa rappresentazione della cruda realtà.

Midori è una perfetta trasposizione cinematografica della poetica dell'autore, tanto in voga nel periodo di boom economico degli anni '80 giapponesi, ma in pochi sono riusciti a portare a termine la visione di questo anime paradossale, orrorifico ed inquietante.



Tra incubo e realtà

Prodotto unicamente dall'animatore Hiroshi Harada in ben 6 anni, il lungometraggio del '92 è diventato ben presto un cult per gli amanti dell'horror, anche se con bassa qualità di animazione. "Midori, la ragazza delle camelie" riesce a imprimere una costante sensazione di disagio e inquietudine nonostante la produzione imperfetta, donando agli spettatori più coraggiosi un sentimento di disgusto e angoscia dall'inizio alla fine.

Ma cos'ha di così sconvolgente questo film? La pellicola orbita attorno alla storia di Midori, una ragazzina che vive e lavora in un circo circondata da colleghi "freaks", dopo la morte della madre e l'abbandono da parte del padre. Prima di arrivare in questo vero e proprio circo degli orrori, Midori cerca di guadagnarsi da vivere per strada vendendo fiori e per questo si aggiudica presto il soprannome di ragazza delle camelie, in riferimento al celebre feuilleton ottocentesco "La Signora delle Camelie" di Alexandre Dumas.



Tuttavia, suo malgrado, la sua vita in solitudine non dura molto: Arashi, il proprietario di un circo itinerante decide di prenderla con sé e Midori si unisce ai suoi colleghi circensi in un viaggio itinerante per tutto il Giappone. Da quel momento, la ragazzina sarà vittima di abusi e violenze da parte dei "freaks", in una cornice di eventi disturbanti, perversioni esplicite e punizioni sessuali.

Lo stesso Arashi, a capo della compagnia circense, si diverte a tormentarla con il suo feticismo per i bulbi oculari.

La giovane e innocente Midori viene velocemente risucchiata in un vero e proprio girone infernale in cui non mancano nemmeno le torture e gli omicidi.

In "Midori, la ragazza delle camelie" nulla viene risparmiato: il climax di atrocità costruisce sin dall'inizio uno spettacolo triste e raccapricciante, con creature mostruose che, in fin dei conti, non sono altro che esseri umani.



Il "Salò" del Sol Levante

In un vortice di sessualità esplicita e perversioni bizzarre, questo anime incarna alla perfezione i temi opprimenti del genere ero guro, portato avanti, oltre che da Suehiro Maruo, da altri autori giapponesi come Shintaro Kago e Toshio Saeki.

Per sopravvivere all'inferno quotidiano, la giovane protagonista si rifugia in un mondo parallelo di fantasie e allucinazioni e riesce a trovare conforto nell'orrore solo con l'arrivo di Wonder Masamitsu, un nano illusionista che prende la ragazza sotto la sua protezione e che riesce a risollevare le sorti del circo.

Ma nulla è come sembra perché, in seguito, ciò che per Midori rappresentava un porto sicuro si rivelerà ancora più subdolo e atroce.

Quest'opera, manifesto dello stile di Maruo, non può far a meno di rievocare - perlomeno al pubblico italiano - il celebre "Salò o le 120 giornate di Sodoma" di Pier Paolo Pasolini. Raffinato e intellettuale quanto spietato e terribile, il film del 1975 punta i riflettori sulle follie della psiche umana, evidenziandone le perversioni, la corruzione e la sete di potere e di controllo.



Proprio come il Salò di Pasolini, inoltre, Midori non ebbe mai una distribuzione ufficiale: dopo la sua prima proiezione all'interno di un tendone rosso al Mitake Jinja Shinto di Tokyo, la censura dispose ben 26 tagli e, a causa dei contenuti scabrosi, non fu mai proiettato nelle sale cinematografiche.

Il film sopravvisse clandestinamente con proiezioni segrete e alcune leggende metropolitane narrano che, per riuscire a godere della visione della pellicola illegale, sarebbero stati addirittura costruiti dei labirinti con tanto di caccia al tesoro attorno al luogo di proiezione.

Allo stesso modo, "Salò o le 120 giornate di Sodoma", presentato al Festival cinematografico di Parigi tre settimane dopo l'uccisione del regista, arrivò nelle sale italiane il 10 gennaio 1976 e, dopo accese polemiche della stampa, il produttore Alberto Grimaldi venne processato per oscenità e corruzione di minori. Lo stesso anno la pellicola venne sequestrata.

Tornando all'anime, per non passare problemi con la legge, il regista Hiroshi Arada decise di proibire ogni singolo screenshot fino al 2006, anno in cui venne ufficialmente distribuito in Francia come DVD. A oggi, la pellicola è rintracciabile online sottotitolata in italiano, inglese e spagnolo. Chi di voi ha il coraggio di guardarlo?