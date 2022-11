'Madame Bovary': l'inquietudine esistenziale del bovarismo

Inguaribilmente romantica, oppure ricca ed annoiata? Emma Bovary, una delle figure più note della letteratura classica, è tutto questo e ancora di più e Gustave Flaubert, con il più famoso dei suoi romanzi, ha delineato con passione e scrupolo un male psicologico che si insinua nella nostra mente, fino ad auto distruggerci.



Emma è una donna annoiata ma anche un'ardita sognatrice, che per sua sfortuna si unisce in matrimonio a un vedovo, viziato dalla madre, senza troppe pretese dalla vita né alcun minimo slancio interiore. Dal canto suo Emma ha passato tutta la sua vita in un collegio, leggendo romanzi d'amore e nutrendo dentro di sé un insaziabile romanticismo che la accompagnerà per tutta la sua esistenza. Ma chi è veramente Madame Bovary?



La banalità delle proprie sventure

La chiave di lettura di questo sentimento ineffabile è l'insoddisfazione, un leitmotiv che porta la protagonista a compiere una serie di stragi, mirate a colmare il suo perenne vuoto interiore. In questo consiste il bovarismo: una sorta di inquietudine esistenziale, provocata dal divario tra le condizioni di vita reali e le proprie aspirazioni.

Emma tradisce ben due volte e, come un sadico gioco, entrambe le volte viene abbandonata dai suoi amanti. Ma la fame di Emma non si limita ad un desiderio amoroso, infatti la signora Bovary cerca di colmare la sua vita vuota con spese esorbitanti e ingiustificate, indebitandosi. Vittima e artefice della sua vita sventurata, oltre che del martirio mediatico a cui viene sottoposta, Emma abbandona il mondo scegliendo il suicidio, e diventa cenere nei propri sentimenti troppo ardenti.

Gustave Flaubert, nella descrizione del suo romanzo capostipite (qui, invece, la recensione del film Madame Bovary), afferma di essere lui stesso Madame Bovary. Quello scrittore così terribilmente distaccato, realista e "burattinaio", come lo definisce Baudelaire nella nota di prefazione, ha in realtà metaforicamente trasposto sé stesso nel suo primo romanzo, declinandosi al femminile. E con il suo commento sottile, ci suggerisce che Madame Bovary potrebbe essere dentro ognuno di noi.



Una trama, a dire il vero, piuttosto banale, che mira a descrivere nel più minuzioso dei modi un male tanto intenso quanto contemporaneo. Ad oggi possiamo affermare che l'adulterio sia un elemento quasi immancabile all'interno di un romanzo di vita. Non è il "cosa", infatti, a far breccia nei nostri cuori durante la lettura di Madame Bovary, ma piuttosto il "come".

In primis, la dicotomia tra la protagonista e il marito - o meglio, tra Emma e tutti i singoli personaggi che le orbitano attorno: Flaubert snocciola con cura aneddoti e fatti di vita borghese, servendosi di contrasti quasi tragicomici nei confronti della signora Bovary. Tutto ciò che la voce narrante descrive al di fuori di Emma è funzionale a sottolineare ciò che lei, primariamente, non è.

Oltre ai sentimentalismi infatti, spicca il tema del naturalismo francese, tipico della penna indiscreta e sfrontata di Flaubert: il divario tra la mediocrità e l'elevatezza, fondamentale nell'interpretazione del bovarismo. Un male subdolo, che eleva chi ne è affetto dal plumbeo fondale in cui è stato dipinto, e così facendo - come succede ad Emma - lo esclude, costringendolo ad essere solo ed incompreso, dall'inizio alla fine della sua vita.



Gli ideali romantici di Madame Bovary, motivo della sua sofferenza senza fine, si traducono in capricci per chi la osserva; le sue fughe dalla vita piatta che l'ha scelta la condannano agli occhi dei compaesani e del lettore più superficiale. Ma è davvero questo ciò che ci voleva comunicare Flaubert? Il marito, buono per natura, è incapace di sperimentare su di sé - e su Emma - la benché minima lettura introspettiva; chi è, dunque, il nemico?

Chi soffre di bovarismo diventa protagonista e antagonista di sé stesso, proprio come Emma: una donna libertina dotata di una sconfinata e mutevole sfera sentimentale, autodistruttiva come Anna Karenina.

La ricerca del piacere, nel bovarismo, non è essa stessa il piacere, ma al contrario dolore e angoscia. E tutto ciò che Madame Bovary ama, si putrefà sotto i suoi occhi.