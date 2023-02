Loewe e Studio Ghibli, la collaborazione che strizza l'occhio ai sognatori

Dopo un primo vincente capitolo, lanciato a gennaio 2021, che ha visto protagonista l'iconico film "Il Mio Vicino Totoro" di Hayao Miyazaki, il viaggio di Loewe ha incontrato gli eroi e gli spiriti de "La Città Incantata", per poi giungere alle porte del gigantesco "Castello Errante di Howl".

Studio Ghibli e Loewe, maison spagnola diretta dal visionario Jonathan Anderson, ci accompagnano in un viaggio fantastico fatto di mostri, supereroi, demoni e paesaggi sconfinati, in tre collezioni dalla manifattura sapiente e dalla palette vivace.

Loewe x "My Neighbor Totoro"

Totoro, mascotte e simbolo dello Studio Ghibli, è forse il personaggio più amato dei film d'animazione giapponese. "Il Mio Vicino Totoro" è stato concepito dal genio creativo di Hayao Miyazaki e ha debuttato sui grandi schermi nel 1988, cristallizzandosi come un capolavoro animato che fa breccia nel cuore di grandi e piccini. Una storia intrisa di sogno e amicizia che, nel 2021, ha conquistato anche Jonathan Anderson, direttore del brand spagnolo Loewe.

"Abbiamo bisogno di sentimenti che ci scaldino il cuore", dichiarava lo stilista al lancio della capsule collection che avrebbe sancito l'inizio di una sorprendente collaborazione.

La prima pagina della partnership creativa tra Loewe e Studio Ghibli si tinge di natura e senso di meraviglia, fili conduttori di tutto il film di Miyazaki. Ci sono stampe che ricalcano le grafiche del cartone animato, motivi dipinti a mano, alberi, cieli azzurri e lande idilliache, per una palette onirica che infonde un senso di pace e serenità. La linea si compone di t-shirt oversize, maglioni con intarsi jacquard dalla silhouette morbida, felpe crewneck, giacche biker e pantaloncini ariosi, per una collezione genderless che trasmette morbidezza e fluidità - in pieno stile giapponese.

La pelletteria è un tassello fondamentale all'interno di Loewe x "My Neighbor Totoro": sugli zainetti e le borse a spalla spiccano, intarsiati, i personaggi del film, da Totoro ai Nerini del Buio. Sulle capienti tote bag viene invece tessuta ad arazzo un'iconica scena del film, accompagnata dal logo in pelle di Loewe. Tra giochi di luce e atmosfere naïf, la collab Loewe x "My Neighbor Totoro" è un inno all'amore per l'artigianalità, che orbita attorno al sogno di essere eternamente bambini.

Loewe x "Spirited Away"

Gli scatti dall'equilibrio precario di Juergen Teller immortalano il secondo capitolo di questo viaggio all'interno di Studio Ghibli. Loewe si ispira a "La Città Incantata", diretto nel 2001 da Hayao Miyazaki, vincitore dell'Oscar come miglior film d'animazione. Amicizia, lealtà, stupore e inquietudine si fondono in una narrazione che ripercorre i temi del film convertendoli in moda, per uno dei più grandi prodotti del regista giapponese.

Loewe x "Spirited Away" pone sempre al centro l'artigianalità e dà vita a una serie di creazioni emozionanti e meticolose, su una palette di colori freddi. Dalla protagonista Chihiro, il cui volto invade sciarpe, maxi dress, cuscini ricamati, dolcevita e zainetti in pelle, fino agli immancabili Corrifuliggine a mo' di borsetta e l'inquietante strega Yubaba sulle tote bag, la collezione di Loewe ripercorre i personaggi del film di Miyazaki e li ritrae nelle scene più emblematiche.



Alcuni oggetti si ispirano fedelmente alla tecnica giapponese di ricamo "boro", che accosta patchwork di ritagli rammendati e tinti in indaco. Ma lo statement della collezione è senza dubbio il Senza-Volto, che spicca sulle borse a spalla Mini Gate e sulla Hammock geometrica, pezzi più dark della linea. Non solo, perché l'inquietante ombra nera della Città Incantata domina su felpe oversize, ciabatte e bucket hat, diventando il vero protagonista della collezione. Loewe x "Spirited Away" è una capsule esplosiva e celebrata in tutto il mondo, dalla potenza visiva senza eguali e dalla personalità nostalgica ma perennemente attuale.

Loewe x "Howl's Moving Castle"

Il 2 febbraio è arrivato il nuovo attesissimo capitolo della collaborazione tra Loewe e Studio Ghibli, che porta in scena il magico mondo de "Il Castello Errante di Howl". Lunghi abiti piumati e plissettati, maglioni pelosi, t-shirt, giacche in nappa, cardigan e perfino un pigiama: Loewe x "Howl's Moving Castle" non solo rievoca i momenti più iconici del film di Hayao Miyazaki, ma incorpora direttamente i personaggi nelle silhouette dei prodotti proposti. Oltre alle camicie e alle felpe stampate, la collezione è arricchita da sneakers in

denim, cappelli da pescatore, sciarpe in lana mohair e soffici berretti, per una linea prêt-à-porter completa ed esaustiva. Calcifer, lo spirito che muove il castello, è uno dei protagonisti assoluti dell'ultimo capitolo della collab, e la sua sagoma abita abiti ed accessori, fino a sbucare dai taschini delle felpe.



Il pezzo più ambito è forse lo zainetto che ricalca la forma del Castello Errante realizzato in pelle di vitello, con tanto di cinturini che emulano le "gambe", ma catturano l'attenzione anche il borsello/bracciale con la forma del cagnolino Heen e le maxi stampe della dolce Sophie. Sofisticati ed eleganti, invece, il maxi abito e il cardigan piumati che evocano la trasformazione demoniaca di Howl. Con tanto di candele, coperte e cover per le AirPod, Loewe cattura la potenza magnetica de "Il Castello Errante di Howl" e propone una linea minuziosa e dettagliata, con proposte accattivanti che strizzano l'occhio ai nostalgici, ma conquistano anche i nuovi fan.