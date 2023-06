Kurt Cobain VS Axl Rose: scontro fra titani sul palcoscenico del rock

La musica, un linguaggio universale che unisce gli animi delle persone... o forse no? Beh nella storia che stiamo per raccontare non è andata proprio così in effetti! Lo "scontro" tra Axl Rose e Kurt Cobain, rispettivi frontman dei Guns N' Roses e dei Nirvana, regalò al panorama della musica rock una serie di momenti salienti che negli anni si trasformarono in leggenda, in un climax di frecciatine pungenti e insulti pubblici. E in un'occasione, si arrivò quasi alle mani. Ripercorriamo le tappe più significative della faida più famosa tra due icone degli anni '90, ai poli opposti del panorama rock.



Il rifiuto: Kurt evita Axl

Ma come arrivarono Kurt Cobain e Axl Rose a odiarsi così tanto? Tutto iniziò con un rifiuto da parte del frontman dei Nirvana. Ma facciamo prima un passo indietro: negli anni '90, i Guns N' Roses erano una delle rockband più amate al mondo, un gruppo di musicisti carismatici ed eccezionali, ma con la stampa scandalistica costantemente alle calcagna.

I gossip sui membri della band, ai tempi, sottolineavano alcuni presunti orientamenti omofobi e razzisti della band, evidenziando in particolare alcune frasi del brano "One In A Million", rilasciato nel 1988. L'anno successivo, in un'intervista a Rolling Stone, Axl Rose cercò di giustificare l'uso delle parole "niggers" e "faggots" ("negri" e "froc*") all'interno del brano, ma l'opinione pubblica appariva già fortemente contrastata nei confronti della band. Tra dichiarazioni controverse, sessismo e atteggiamenti presumibilmente razzisti, Axl Rose emanava un'immagine di sè piuttosto ingombrante e perciò facile da criticare. Le canzoni dei Guns N' Roses poi, così sfacciate e glam, vennero spesso additate come superficiali e poco genuine, in costante cerca di attenzione. In pratica, la stampa non tardò a definire la band "tutto fumo e niente arrosto". E tra gli haters più rilevanti c'era anche lui, Kurt Cobain, frontman di una delle band più promettenti degli anni '90, che per la prima volta dopo più di un decennio offriva un scorcio diametralmente opposto sul panorama musicale e si allontanava diametralmente da tutte le "hair band" di Los Angeles.



In primis, dunque, ci fu un rifiuto. Come testimoniato in "Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain", la biografia del cantante dei Nirvana scritta dal manager Danny Goldberg, il frontman non fece assolutamente nulla per nascondere la sua antipatia nei confronti di Axl Rose. "Rose impersonava quel genere di personaggio macho rock che Kurt detestava", scrisse Goldberg. Durante un concerto al The Palace di Los Angeles, nel 1991, Eddie Rosenblatt - allora presidente dell'etichetta discografica Geffen Records - si presentò tra il pubblico assieme al frontman dei Guns N' Roses.

Il cantante era infatti un fan dei Nirvana, astri nascenti degli anni '90, in un panorama giovanile che si appassionava sempre di più all'atmosfera criptica della musica grunge. Subito dopo il live, il manager chiese a Kurt se poteva portare Axl e Rosenblatt nei camerini per fargli un saluto, conoscersi e scambiare qualche chiacchiera. Ma la risposta lo spiazzò. Dopo una smorfia, Kurt rispose di non avere nessuna voglia di conoscere il cantante dei Guns N' Roses, e con un sotterfugio riuscì a temporeggiare ed evitare l'incontro così tanto sgradito. E pensare che nel videoclip di "Don't Cry", Axl aveva addirittura indossato un cappello con il logo dei Nirvana!



"Non volevo mettere il Presidente della Geffen in una posizione scomoda, così ho suggerito a Kurt di fare così: avrebbe lasciato il camerino insieme a me, e poi io avrei dato a Rosenblatt un paio di pass per il backstage. In quel modo non avrebbero pensato che volessimo escluderli, ma semplicemente che Kurt in quel momento non si trovava (...). In seguito Rosenblatt non mi ha mai chiesto nulla su quella serata, quindi la farsa ha funzionato in un certo senso".



Presa di posizione

Non solo Kurt Cobain non fece nulla per nascondere la propria antipatia, ma in diverse occasioni pubbliche sfamò i giornalisti con delle dichiarazioni tutt'altro che pacifiche. Durante la promozione dell'album "Nevermind", nel 1991, in un'intervista al magazine Records Kurt affermò fermamente che i Nirvana non erano la "tipica band modello Guns N' Roses che non ha assolutamente niente da dire".

Nel 1992 poi, in un'intervista con un giornale di Singapore, il cantante dichiarò che "ribellarsi vuol dire scendere in campo contro persone come i Guns N' Roses". Insomma, colpiti e affondati. Ma nonostante le critiche pubbliche, la band glam rock fece di tutto per avvicinarsi alle nuove stelle della musica grunge, proponendo addirittura di aprire il loro tour del '92 con i Metallica. In un'intervista rilasciata alla rivista britannica NME, Kirk Hammett - chitarrista dei Metallica - rivelò alcuni dei retroscena del caso, sottolineando l'avversione di Kurt Cobain nei confronti dei Guns N' Roses. Hammett cercò di convincere Kurt a partecipare al tour negli stadi, ma nonostante si trattasse di grandi cifre, il frontman dei Nirvana non volle sentire ragioni, ribandendo più volte che non gli piaceva ciò che i Guns N' Roses rappresentavano. Anche Dave Grohl, batterista dei Nirvana, si espresse in merito alla vicenda, ricordando che ad un certo punto fu Axl in persona a cercare di contattare Kurt Cobain. "Axl chiamava di continuo Kurt. Un giorno stavamo camminando in aeroporto e Kurt sbottò dicendo: Cazzo. Axl Rose non smetterà mai di chiamarmi!".



La risposta di Axl

Ovviamente, i fan non aspettavano altro che un contrattacco da parte del frontman dei Guns N' Roses e la risposta di Axl Rose non tardò ad arrivare. Dall'alto del suo palcoscenico, durante il tour con i Metallica il cantante bruciò il celebre cappellino dei Nirvana e cominciò a ipotizzare che Frances Bean Cobain (figlia di Kurt e Courtney Love) fosse nata con dei problemi a causa dell'uso di droga della coppia.

Soffermandosi sull'utilizzo del termine "alternative", che in quegli anni si utilizzava spesso in riferimento ai Nirvana, Axl aggiunse: "L'unica cosa che sta a significare questa parola per me è uno come Kurt Cobain, che è fondamentalmente un fottuto tossico con una moglie tossica. E se la figlia è nata deforme, penso che dovrebbero andare entrambi in prigione".

Oltre a una faida tra rockstar, il pubblico stava assistendo al vero e proprio scontro tra la vecchia e la nuova guardia del rock'n roll: da una parte il mainstream rock, un panorama condito da ragazze in bikini, ville sfarzose, assoli di chitarra e accessori borchiati. Dall'altra la nuova wave intimistica e decadente, tra testi poetici, melodie distorte e ribellione giovanile.



Lo scontro finale

Ma non era ancora finita. L'apice, da parte di entrambi, fu raggiunto durante MTV Video Music Awards del '92. Axl e la sua fidanzata del tempo, la modella Stephanie Seymour, si trovarono a passeggiare nel backstage di fianco a Kurt e Courtney, seduti assieme alla loro figlia. Courtney Love - che non è certamente nota per il suo carattere temperato - si mise subito a prendere in giro Axl chiedendogli di fare da padrino a Frances. Il cantante esplose dicendo a Kurt: "Fai stare zitta la tua troi*, o ti sbatto al pavimento!". Minaccia alla quale Cobain reagì sarcasticamente dicendo "Zitta, stronza" alla moglie, ridendo insieme in faccia al collega.

Durante la stessa serata, anche Duff McKagan e Krist Novoselic - bassisti delle due band - si scontrarono dietro le quinte, mentre il batterista e futuro frontman dei Foo Fighter Dave Grohl, dopo la performance di "Lithium" dei Nirvana, stuzzicò di nuovo il frontman dei Guns N' Roses sussurrando al microfono "Hi, Axl!". Un incontro ravvicinato pericoloso che per fortuna non sfociò nella violenza - se non quella verbale.

Lo stesso anno, Kurt dichiarò alla rivista LGBT The Advocate che Axl era "un fottuto sessista, razzista e omofobo e non si poteva stare dalla sua parte e dalla nostra". Poi aggiunse "è un qualcosa che non si può ignorare. E inoltre (i Guns N' Roses) non sanno scrivere buona musica".



La resa dei conti

La acque si calmarono qualche anno dopo. Qualche giorno prima del suicidio di Kurt Cobain, a marzo 1994, il frontman dei Nirvana si ritrovò in aereo accanto al bassista dei Guns N' Roses Duff McKagan, su un volo diretto a Seattle. "Stavamo parlando di com'era ritornare a casa", rivelò poi il bassista.

"È quello che stava facendo, tornare a casa, mi disse". McKagan avrebbe voluto anche dare un passaggio a casa a Cobain, ma il cantante sparì prima che lui potesse chiederglielo. Più tardi, il biografo di Kurt Cobain, Charles R. Cross, scrisse che nonostante i dissapori tra le due band il cantante fu felice di incontrare il bassista. Dopo il suicidio del cantante, a soli 27 anni, il batterista dei Guns N' Roses Matt Sorum telefonò i Nirvana per le condoglianze, esprimendo il suo dispiacere e confortando i membri della band. Nel 2010 arrivarono poi anche le scuse ufficiali del bassista Duff McKagan, che rivelò in un editoriale del Seattle Weekly di essere stato annebbiato da alcol e droga in occasione dei VMA del 1992. "Non avevo controllo di me stesso. Krist, mi spiace per quel giorno" dichiarò rivolgendosi al bassista dei Nirvana. Ben presto, i membri di entrambe le band si ritrovarono perfino a condividere lo stesso palco. Furono Dave Grohl e Slash ad aprire le danze, suonando nella stessa band capitanata da nientedimeno che Lemmy dei Motörhead, ad aprile 2010, in occasione di un premio Lifetime Achievement consegnato al cantante.



E per quanto riguarda Axl Rose? Nel 2017 Duff McKagan telefonò a Dave Grohl e gli chiese personalmente di prestare al cantante la poltrona speciale (il cosiddetto "trono") che aveva utilizzato in concerto dopo essersi rotto una gamba saltando giù dal palco durante un concerto in Svezia due anni prima. Axl si era infatti rotto un piede durante il concerto di apertura del "Not In This Lifetime Tour" a Los Angeles, e la band rischiava di dover cancellare tutti i prossimi concerti del tour. "Axl suonava nei Guns, poi ha suonato pure con gli AC/DC - aveva commentato Grohl all'occasione - e all'improvviso io, invece, sono diventato il tizio al quale ti rivolgi se ti rompi un arto in tour. Ci potremmo chiamare Thrones R Us!".

I dissapori erano infatti ufficialmente terminati qualche anno prima, quando Grohl aveva suonato insieme a Slash e Duff McKagan nell'album di debutto del chitarrista, "Watch This". Per ringraziare Dave, Axl Rose ha incaricato poi Slash di regalare una chitarra speciale a Grohl. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!

"Lui mi ha preso una Gibson ES 335 Dot dei primi anni '60 che, ad oggi, è la chitarra più bella che io abbia mai suonato in tutta la mia vita. Quello di Axl è stato un gesto incredibilmente gentile ed elegante e io l'ho apprezzato molto".