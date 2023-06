Kappa FuturFestival, Torino diventa la capitale della musica elettronica

Il conto alla rovescia è arrivato agli sgoccioli per il Kappa FuturFestival, il più internazionale dei raduni italiani dedicati alla musica techno che quest'anno spegne le dieci candeline. Nemmeno il più ottimistico dei clubber della prima ora avrebbe pensato, probabilmente, di ritrovarsi un decennio più tardi al centro di una maratona di bpm accelerati con un'eco globale: 36 ore di musica da venerdì 30 luglio a domenica 2 luglio, 110 dj e più di 90mila partecipanti attesi, provenienti da 110 nazioni diverse (dalla Polinesia Francese allo Sri Lanka, passando per le Seychelles).

Stavolta più che mai, quindi, il Parco Dora di Torino sarà per tre giorni un ombelico del mondo di suoni, grazie anche a una line up che ha poco da invidiare ai popolari festival europei. Sugli scudi le uniche date italiane di Major Lazer e The Swedish House Mafia, con il trio formato da Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso che quest'estate si esibirà al completo solo in quattro occasioni. Ma tra veterani, giovani in rapida ascesa e pezzi da novanta circoscritti perlopiù a nicchie di cultori di house music, c'è tanta curiosità per scoprire i set che si alterneranno nei tre giorni del Kappa.

I set più attesi

Tra i momenti da non perdere vanno segnalati, per la prima giornata, lo show dei Tale of Us, italiani nonostante il nome faccia pensare altro come i Mind Against, poi Black Coffee, l'icona della musica house Derrick Carter (uno che ha iniziato a dare del tu alla console a fine anni Ottanta), Joe Claussell in B2B con DJ Deep e i Martinez Brothers, i fratelli newyorchesi che con le loro produzioni riempiono i set di parecchi colleghi.

(Edizione 2022 - Credit Kappa FuturFestival)



Sabato torna la combo Carl Craig feat Jon Dixon, già testata con successo l'anno scorso sullo stesso palco, gli evergreen Fatboy Slim e Riccardo Villalobos (sempre uno spettacolo da vedere, oltre che sentire), la primadonna in tutto e per tutto Peggy Gou, e ancora Diplo con Maceo Plex, Enzo Siracusa, Seth Troxler, il timbro riconoscibilissimo di Willikens & Ivkovic, il duo Sasha-John Digweed che gira il mondo dal 1983, ma anche un po' di Italia con Enrico Sangiuliano e Gandalf.

La domenica tocca a Carl Cox, uno che a 60 anni ancora fa il pieno ovunque, il quasi coetaneo Danny Tenaglia al secondo giro torinese dopo la chiusura sullo stage principale dell'anno scorso, il suono duro di Chris Liebing, la miscela house-funk-disco del francese Folamour e l'eclettismo di San Proper.

Un festival (anche) di arti digitali

Come ha abituato ogni anno, il festival prodotto da Movement Entertainment presenta novità musicali e non. Si passa da quattro a cinque palchi, con i nuovi Voyager e Kosmo stage, con quest'ultimo che è stato realizzato da Marinella Senatore con un'installazione ad hoc su cui campeggia "Dance first, think later", il motto che replica una celebre frase di Samuel Beckett e che in passato ha già caratterizzato le opere in cui si esalta il potere simbolico della luce, firmate dall'artista di Cava de' Tirreni. Qui e sul Voyager stage saranno in scena gli artisti meno noti e i set più sperimentali, mentre gli altri tre palchi ospiteranno i dj e producer più attesi.

(Edizione 2022 - Credit Marco Menghi)



Forse non tutti sanno che il Kappa FuturFestival nasce come rassegna di musica elettronica e arti digitali, per questo c'è sempre spazio per la cultura e la capacità di chi riesce a catturare i volti dei clubber contemporanei. Uno dei più bravi a farlo è Oliviero Toscani, mente del progetto ‘Razza Umana', concepito per immortalare espressioni, caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e culturali dell'umanità. "Questo festival è un luogo importante, dove c'è una concentrazione di giovani speciali e molto interessanti, che non si conformano tra loro", ha spiegato il fotografo.

Musica e ambiente, il binomio si può fare

Un evento con un impatto sociale e culturale non può astrarsi dalle esigenze che richiede l'attualità, a cominciare dal necessario rispetto dell'ambiente, di chi lo frequenta tutto l'anno e di vive nelle sue vicinanze. Un processo avviato nelle passate edizioni, che quest'anno segna un altro passo avanti con la riprogettazione degli spazi come isole energetiche autonome, con generatori ibridi, pannelli solari e accumulatori di energia.

(Il dj cileno Ricardo Villalobos nell'edizione 2022 - Credit Dan Reid)



Gli organizzatori specificano che ciò si traduce in minori consumi energetici e diminuzione di emissioni sonore e sostanze inquinanti, obiettivo cui compartecipa anche il ricorso di componenti riutilizzabili per gli allestimenti del Festival, mentre come l'anno scorso ci sarà un punto di raccolta di bottigliette in polietilene tereftalato (PET), successivamente avviate al riciclo. L'obiettivo ultimo per le prossime edizioni è far scomparire la plastica dal Parco Dora. Di nuovo c'è anche l'offerta gratuita di prodotti mestruali, con assorbenti compostabili in cotone organico, grazie alla partnership con la giovane impresa italiana This Unique.

Il festival secondo il fondatore Maurizio Vitale

A tenere le fila di un evento sempre più costoso (chissà quando i diretti protagonisti torneranno a chiedere cachet umani) è Maurizio ‘Juni' Vitale, fondatore del festival e presidente di Turismo Torino e Provincia. A lui abbiamo chiesto in cosa si distingue l'appuntamento piemontese dalle rassegne musicali moltiplicatesi nel corso degli ultimi anni.



Tre motivi per venire al Kappa FuturFestival?



"Una line up stellare con oltre 100 dj sui 3 giorni per 36 ore di musica proposta dagli artisti migliori della scena elettronica mondiale è ciò che più interessa agli amanti della musica. Ma poi c'è Torino, città accogliente e tutta da scoprire con il suo patrimonio culturale e artistico. Inoltre il KFF consente di stare con ragazze e ragazzi proveniente da tutto il mondo, quelli che noi abbiamo chiamato"United Nations Of Kappa Futurfestival".



Le due novità più impattanti di questa edizione?



"La prima è l'estensione dell'area che ci ha permesso di fare un nuovo palco, il Voyager Stage e l'installazione creata da Marinella Senatore per il Kosmo Stage. La seconda sono le tante e importanti azioni svolte per la sostenibilità ambientale, tra cui rientrano una serie di progetti di educazione ambientale".



Qual è il fattore che rende il KFF un festival unico?



"Sono tanti e si intrecciano tra loro: il luogo, la cura dell'esperienza per il pubblico, la qualità artistica offerta e l'internazionalità del pubblico che non ha eguali nel nostro paese".



(foto di copertina credit Dan Reid)