Girare il mondo per vivere esperienze, l'essenza del viaggio secondo SiVola

Accomunati dalla volontà di esplorare il mondo, uniti per far viaggiare gli altri in tutte le terre emerse. A metà strada tra un film e un sogno, l'iniziativa in solitaria di cinque travel blogger è diventata un tour operator online sui generis: pensato, creato e diffuso grazie ai social media. Che sono un altro elemento cruciale per il gruppo formato da Human Safari, Italianyes, Kant's Roads, Trip Therapy e Mondo Aeroporto.

Nomi d'arte, anzi social, dei cinque fondatori di SiVola, realtà che rappresenta un perfetto esempio delle potenzialità imprenditoriali offerte dalle piattaforme digitali contemporanee.

Passione per i viaggi, contenuti interessanti e capacità di conquistare la fiducia dei follower, che diventano poi compagni di avventure. Con questo mix Nicolò Balini, Carlo J Laurora, Stefano Cantarini, Daniel Mazza e Claudio Pelizzeni si sono imposti come formula privilegiata per migliaia di giovanissimi vogliosi di varcare l'orizzonte ma bloccati dal timore di muoversi da soli.

L'unione fa la forza, anche contro il Covid-19

"Abbiamo portato in giro cinquemila persone nel 2022 e puntiamo a raddoppiare la cifre nel corso del prossimo anno", racconta Daniel Mazza, l'addetto del gruppo al marketing e a comunicare le peculiarità di una società che macina numeri, fatturato e piani di espansione. "Oggi abbiamo quindici persone che si dedicano a voli, strutture e prenotazioni, mentre i coordinatori che guidano i gruppi di viaggio sono più di trenta e durante il 2023 se ne aggiungeranno un'altra ventina".

Gli affari vanno molto bene, le richieste sono tante ma il primo passo è stato tutt'altro che semplice per una società nata all'inizio del 2020. "Dopo aver lavorato ognuno per proprio conto ed esserci ritrovati a collaborare con l'agenzia di Giovanni Peluso, altro membro del team, abbiamo deciso di unirci ma siamo partiti quando si è chiuso il mondo, causa Covid-19".

La paura di fallire era inevitabile, ma chi come loro è abituato a trovare soluzioni per muoversi sempre, ovunque e comunque, ci ha messo poco a riorganizzare i piani e individuare una strada alternativa. "In quei mesi erano quasi tutti fermi, noi siamo stati tra i primi a ripartire proponendo viaggi verso le Isole Canarie e la Lapponia svedese, due dei pochissimi luoghi in cui si poteva andare con le restrizioni in vigore al tempo".



Una mossa che qualcuno ha considerato sconsiderata: "Le agenzie di viaggio dicevano che ci muovevamo in maniera illegale, in realtà siamo solo stati bravi a capire cosa si poteva fare nonostante i limiti e le insidie". Il cambio di scenario è stato così rapido da rovesciare anche il rapporto con le stesse agenzie di viaggio. "Prima ci guardavano con sospetto perché non gradivano il nuovo competitor, ora ci cercano per collaborare". Come dimostra l'accordo con Teorema Vacanze, che consente ai clienti meno propensi ad occuparsi della prenotazione di avvalersi di un'agenzia del gruppo Volonline per assicurarsi una delle proposte del catalogo di SiVola.

L'apertura agli over 50 e le mete più gettonate

Noto soprattutto presso un target prettamente under 45, costruito dai vari fondatori nel corso degli anni grazie al racconto sui social media dei rispettivi viaggi, SiVola punta a intercettare anche un pubblico più maturo e desideroso di vivere esperienze con un gruppo di sconosciuti legati dallo stesso piacere per la scoperta ma con qualche comfort in più rispetto allo standard di viaggio calibrato per i più giovani.

"Con SiVola+ ci apriamo ai tanti over 50 che ci seguono, che hanno esigenze diverse rispetto ai 25enni. Non è che non possono viaggiare insieme, perché non ci sono limiti di età né l'obiettivo è creare gruppi su questo parametro. La differenza sta in alloggi in camera doppia e con bagno privato invece della condivisione in camere multiple, come nell'avere un posto prenotato in volo vicino ai compagni di viaggio, invece di una sistemazione casuale".



Varia la forma del soggiorno ma la sostanza e le mete restano le stesse per tutti. "Al momento abbiamo circa 30 proposte in catalogo, che non sono viaggi ma esperienze, perché ci interessa puntare su mete attraenti dove non è semplicissimo arrivare, e viverle con il nostro mood avventuroso". E se per Mazza "il Perù è il viaggio più bello da fare perché, nonostante le difficoltà per l'altitudine, vedere posti come Machu Picchu in una giornata di sole non ha eguali", ci sono ormai diversi evergreen molto gettonati dai viaggiatori.



"La Lapponia svedese registra sempre il tutto esaurito velocemente, come anche il classico tour dell'Ovest degli Stati Uniti e la Giordania. Le Hawaii e il Giappone con la fioritura dei ciliegi sono altre due mete che fanno il pieno, poi un caso a parte è il Marocco, perché abbiamo un coordinatore marocchino che consente di conoscere luoghi e scoprire scorci che da turista sarebbero preclusi".

Le novità in rampa di lancio

Reduci dal viaggio in Antartide condiviso con gli altri fondatori, definito "bellissimo ma complicato da pensare come viaggio di gruppo perché molto impegnativo a livello organizzativo, fisico ed economico", Mazza e soci hanno pianificato un 2023 con meno viaggi, perché espandere il brand significa anche guardare verso nuove direzioni. "I social network sono il nostro habitat naturale ma vogliamo staccarci da contenuti che si esauriscono nella foto patinata con relativa breve didascalia per diventare un canale turistico divulgativo, con l'obiettivo di creare una media company".

Nel cassetto dei desideri per il nuovo anno c'è spazio anche per i viaggi solidali, perché "ci piace l'idea di costruire scuole in luoghi che ne hanno bisogno", ma pure un ampliamento sul versante immobiliare, replicando quanto fatto in Islanda, dove SiVola ha una guest house "che rispetto agli hotel ci permette di far sentire a casa i nostri clienti".

Entrare in contatto con migliaia di ragazzi permette anche di stilare una sorta di identikit del viaggiatore che sceglie SiVola. "Sono persone che si muovono perlopiù da sole e che con questa tipologia di viaggio stabiliscono relazioni con i compagni di avventura o con i coordinatori, per poi progettare insieme nuovi viaggi", spiega Mazza, consapevole che oltre il business il suo è un lavoro che regala continue gratificazioni.

"Capita spesso che al ritorno i clienti ci raccontano come il viaggio gli abbia consentito di trovare sicurezze che prima non avevano, oppure ci ringraziano per avergli dato un'altra prospettiva. E questa è la vittoria più grande, perché il nostro obiettivo è ispirare le persone".